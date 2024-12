Vánoční trh ve Zlíně

Před dvěma dny, ve středu 18. prosince, jsme si s manželem potřebovali vyřídit nějaké důležité záležitosti ve městě, a při té příležitosti jsme se s zastavili na Náměstí Míru, kde se konal, jako každoročně, vánoční trh.

Při návštěvě města s sebou obvykle nosím fotoaparát - a protože bylo po ránu docela hezky, po deváté hodině dokonco vykouklo sluníčko, inspirovalo mě to pořídit si z této tradiční předvánoční akce pár snímků.

Bylo dopoledne, zlínské Náměstí Míru bylo klidné, mezi spoustou vánočně vyzdobenýcmi stánků se pohybovalo jen několik desítek lidí. Zaujaly mě veselé hloučky dětí, které tam byly se svými učitelkami z mateřských škol, anebo s rodiči. Na náměstí poblíž radnice byly pro ně připraveny různé atrakce, například i kolotoče a vláčky, které nebyly zatím v provozu - asi čekaly na zprovoznění až v odpoledních hodinách.

Při procházce mezi vánočně vyzdobenými stánky jsme se zastavili i u stánků s občerstvením, ne zrovna levným, kde jsem si nechala zabalit velkou lákavou klobásu s tím, že si ji opečeme až doma, kde si ji v pohodě skonzujeme u stolu. Prodavačka mě s úsměvem upozornila, že bez přílohy mi ji prodává se sloevou – namísto 150 jen za 130Kč... Pak jsem si ještě ve vedlejším stánku koupila kus valašského borůvkového frgálu k odpolední kávě. Z dalších stánků mě nejvíc zaujaly ty s lidovými a řemeslnými výrobky – z ovčích kožešin, z keramiky, z košikářsktví, svíčky ze včelího vosku, ale i výrobky ze dřeva apod.

***

Při úpravě fotografií doma u počíače mě napadlo, že by čtenáře možná zajímalo co bylo na trhu k vidění, a že bych si z nich vmohla vytvořit fotoblog. Po chvílí jsem ale začala váhat... Po zprávách z ČT o otřesné události, která se stal včera, v 20. prosince na vánočním trhu v německém Magdeburgu, mi to najednou připadalo nevhodné. Po delším úvaze jsem ale změnila názor – a rozhodla se, že se tím nenechám odradit a blog vytvořím.

Teroristická akce jsou hrozné a šokující, ale ve většině našich i evrpských měst probíhají vánoční trhy klidně, a neměli bychom se proto těmi zločineckými akcemi nechat odradit. Vylekat a zastrašit lidi , vyvolat paniku – to je přece pravý účel těchto teroristických zločinnů, a to jim nesmíme dovolit...

Néměstí Míru ve Zlíně