To jsem já...

Přiznám se, že mě k tomuto krátkému článku inspiroval úsměvný příběh blogerky paní Zdeňky Ortové, její vzpomínka na někdejší oslavu MD0Z v jejich městě. Doufám, že ji i ta moje potěší, zrovna jako ta její vzpomínka mě.

Její příběh se týkal bizarního, poněkud trapnýého problému, který potkal jejího kolegy, amatérského číšníka, při obsluhování ženského osazenstva na oslavě MDŽ. Při této příležitosti jsem si vzpomněla i já na příhodu, která se již tradičně vypráví u nás ve Zlíně.

Před mnoha lety zde žil starší a vážený, všemi oblíbený lékař, pan MUDr. Piťha. Tehdy byly ve městě jen tři kina, kino Svět, kino Záložna a to největší z nich, Velké kino, které zde nechal postavit slavný zlínský rodák Tomáš Baťa. To bylo tehdejšími filmovými diváky nejnavštěvovanější.

Kdysi, před promítáním jakéhosi slavného velkofilmu se stala tato příhoda. Sál Velkého kina tehdy pro 2 500 diváků (dnes pro 1010), byl obsazený do posledního místečka. Po zhasnutí světel a rozsvícení filmového plátna ztichl, a diváci s napětím očekávali začátek filmu. Vtom se ozvala rána... V přeplněném sále to zašumělo - „ooooch... Co to bylo? Které č..ě?“ A z ticha hlediště se kategoricky ozvalo: „Já, doktor Piťha - přece si nenechám v kvůli jednomu prdu provalit bok“... Celý sál se s úlevou rozesmál – a slavný velkofilm mohl začít...

Zlínské Velké kino dnes.

