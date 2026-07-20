Premiér, nebo prezident?
Při jeho nejmenování F. Turka ministrem, nehledě na to, že měl prezident docela dobrý odhad, mohl na něj premiér podat kompetenční žalobu, ale nepodal ji, nechtěl situaci hrotit. Pezident Petr Pavel, ale na něj kvůli jedné cesty do Turecka na summit pak na něj kompetenční žalobu na něj - a tím i na vládu podal. A tím sám situaci vyhrotil, a všichni to vidí.
A i když si prezident cestu do Ankary nakonec vynutil (vytrucoval) tím, že mu Ústavní soud striktně vyhověl, a vláda jeho doporučení akceptovala, prezident je stále nespokojený - cítí se ukřivděn a stěžuje si dál. Kdo tedy hrotí vztahy ? Premiér a nebo prezident?
Jo, a koalice tvrdí, že prezident není jak sliboval pred prezidentem všech občanů, prý se chová jako lídr opozice, a jemu se to nelíbi.... On sice lídrem opozice ve skutečnosti opravdu není, ale několikrát to již bohužel svým chováním, a jednáním, dokázal. Například už i tím, že se jeho paní E.Pavlová zúčastnila a protivláídní demonstrace, pořádané nátlakovou skupinou Milion chvilek.
Tož tak to vidím já, protože mám smysl pro spravedlnost, a podle toho tak nejen soudím, ale se tak i sama chovám. A i když mám vůči premiérovi A. Babiovi různé výhrady, musím se ho zastat. Už i proto, že Kdyby se choval jinak, nebrínil se prezidentovým výtkám a různám nařčením, bude opozice licoměrně tvrdit, že je velmi slabý premiér. Prostě akce „antibabiš“ i po vyhraných volbách koalice s ANO, ze strany opozice stále trvá. a je to dost otravné- nejen pro politiky, ale i pro nás, občany.
Vím, že nejen prezident, ale i premiér dělají chyby, jsou to také jen lidé, ale co je moc, to je příliš. Prezident P. Pavel si chce jen vynutit jiná práva než jaká mu podle České Ústavy náleží. Česká republika není prezidentský stát, ale parlamentní demokracie.
Jo, a na prezidentský úřad P. Pavel ve volbách znovu kandidovat bude. Řekl to nejen on, ale nedávno to potvrdil jeho „přítel po boku“ anebo (skutečný?) hradní poradce, Petr Kolář. Bylo to na internetu.
Prezidentování se naší současné hlavě státu zalíbilo, skýtá mu i hodně vítaných osobních požitků – i když sám před dvěma lety tvrdil něco jiniého, další kandidaturu si vzít nenechá. A mnozí občané ho v tom podporují. Uvidíme za necelé dva roky. Dobré ráno, hezký den.
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