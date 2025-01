Paříž roku 1968 (2)

Vážení přátelé, dvanáctého prosince (2024), při příležitosti znovuotevření pařížské katedrály Notre Dame jsem na blogu zveřejnila článek o mé návštěvě Paříže v červenci roku 1968.

Vážení přátelé, dvanáctého prosince (2024), při příležitosti slavnostního znovuotevření pařížské katedrály (po požáru před deseti lety) jsem na blogu zveřejnila článek o mé návštěvě Paříže v červenci roku 1968. Ke článku jsem přiložila vlastní kresbu katedrály Notre Dame a nějakou černobílou fotografii. Některými diskutujícími jsem byla dotazována, proč jsem těch fotografií nezveřejnila víc. Vysvětlila jsem jim, že tenkrát bylo módní pořizovat si sfoto nímky na diapozitivy, a já je nemám možnost je převást do počítače. Meziitím mi to byloumožněno – prostřednictvím dcery, která má mi je za pomocí skeneru do PC převedla. Já tcěh několik snímků z diapozitivů tedy na blogu zveřejňuji. Bohužel nejsou příliš kvalitní, za v co se vám omlouvám.

Byli jsme tam tehdy s manželem, on fotografoval naším tehdejším fotoaparátem – zrcadlovkou zn. Flexaret.

Katedrála Notre Dame

Kreslím

Uvnitř katedrály

Vítězný oblouk

V Louvre před obrazem L. da Vinci Mona Lisa

V pařížských ulicích

Na ulici Pigalle

Mezi malíři na Montmartzre

Bazilika Sacré Couer