Pane policajte, máte pumpu?
Nejvíc jsem si ale užila já při hlídání těch dvou nejstarších. Narodili se rok po sobě a vypadali jako dvojčata. Oba chlapci byli jako „živé stříbro“, nic jim neuniklo. Stále měli plno nápadů, nadšení a elánu. Kdysi jsme je vzali na výlet na zámek Buchlovice. Kluci se na výlet velmi těšili, ale jejich rodiče nám radili, abychom je nespouštěli z očí, prý jsou pěkní rošťáci.
Kolem buchlovického zámku je pěkná zzámecká zahrada se vzácnými stromy, na nádvoří před budovou zámku se procházejí pávi a pávice, je tam i zajímavá fontánka s kašnou a jezírkem, ve které se prohánějí barevné rybky.
U zámku jsme se potkali se známými, dali jsme se s nimi do řeči, a zatím co si s nimi povídáme, zaslechnu zvolání.: „Tome, už ji mám!“ Ohlédnu se - a oba naši naši vnuci, čtyřletý i pětiletý, klečí fontánky a s rukama ponořenými v jezírku loví ty okrasné červení a stříbrné rybky...
A i když jsem je hlídala častěji já, větší zájem vždy projevovali, jak už to u chlapců bývá, víc o děd než o mne. Jen co přišli, zazvonili a já jim otevřela, hned se pjeden z nich tali „Babi, je doma děda?“ „ Kluci není, je ještě v práci“. „To nevadí, babi, tebe máme taky rádi“, na to ten druhý.
Těch různých příhod s nimi bylo mnoho, tak například tato.Zase jsem je jednou měla o víkendu hlídat a manžel byl zrovna na služební cestě. Když odjížděl, řekl mi. „Buď na ně přísná, ale hlavně jim nepůjčuj moje kolo, favorita. Mohli by s ním vyjet na hlaví, je to nebezpečné. Jezdí tam jedno auto za druhým. Kolo je ve sklepě, nerní napumpované, pumpu jsem položil až nahoru na regál, tam ji neuvídí, ani na ni nedosáhnou“. Bylo to rozumné, slíbila jsem mu to.
V sobotu kluci opravdu přišli, a jen co se trochu porozhlédli, hned spustili. „ Babičko, prosímtě, můžeme si půjčit dědovo kolo?“ „ Nemůžete“, já na to. „Pneumatiky jsou prázdné, děda není doma, punpa je v garáži, a klíče od garáže si vzal s sebou“. Kluci se spolu chvíli spolu radili, a pak: „Babi, má tady v domě někdo kolo?“ „ No, v domě ještě bydlí čtyři paní, ale jen jedna z nich má manžela, a ti kolo mají. Tam vám ale nedoporučuji chodit. Ten její manžel je esenbák - policajt, a je hrozně zlý a přísný“. Kluci chvíli mlčeli, pak se ztratili- a za chvíli přišli i s pumpu. „Kde jste ji vzali?“ ptám se. „Od toho pána nahoře. Zazvonili jsme a řekli: „Pane policajte, půjčil byste nám pumpu na kolo? A on nám ji půjčil“... Co jsem měla dělat? Dovolila jsem jim aby duše favorita nahustili, a pak se na něm, pod štanglí, vesele proháněli po chodníku kolem domu. Naštěstí mě poslechli, na hlavní silnici nevjeli , a nic zlého se jim nestalo...
A nakonec ještě jednu drobnou příhodu, která se stala v trolejbuse. Kdykoli jeli trolejbusem, vždy si sedli nebo stoupli dopředu, aby viděli na řidičea a mohli ho pozorovat. Kdysi jsme vjížděli do křižovatky, trolejbus zabočil doprava – když starší vnuk náhle hlasitě zvolal: „Tome, pan řidič vjel na červenou!“ Pasažéři zpozorněli, někteří znich začali vstávat ze sedadel, řidič se s ku luky začal přít že to není pravda, starší vnuk tvrdil že je, a mladší mu horlivě přizvukoval. Já jsem to rozhodnou nemohla, protože když jedu v trolejbusu, řidiče nesleduji. Byla jsem tenkrát ráda, že jsme vpříští zastávce vystoupili.
Dnes už jsou vnuci dospělí, mají své vlastní rodiny, každý z nich je starostlivým tátou dvou dětí. A tak jeto dobře, tak to má být.
Mirka Pantlíková
Vyšusťování turkyní
Rozumíte tomu co tím myslím? Vy, co žijete na jižní Moravě asi ano, ale vy, co v severnějších částech země, možná ne. Jedná se o kukuřici, o odstraňování z klasů šustí, „yyšusťování“.
Mirka Pantlíková
Hola, hola, škola volá...
Končí prázdniny, blíží se měsíc září a děti zase usednou do školních lavic. Mezi nimi i naše pravnučka Valinka, která nastoupí do první třídy
Mirka Pantlíková
Než začne foukat ze strnišť...
Skončil napůl deštivý červenec, nijak se nevymykající normálu. Děti si zatím užívají prázdnin, ale začátkem srpna začíná jejich druhá polovina, brzy začne „foukat ze strnišť“ -a ony zase usednou do školních lavic.
Mirka Pantlíková
Pomozte mi, já nejsem Němec, ale Rakušan
Vzpomínky a dvě epizody z doby, kdy se Druhá světová válka chýlila ke svému konci, a moji rodnou jihomoravskou obcí Násedlovicemi táhla fronta.
Mirka Pantlíková
Navštívili jsme Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
Muzeum J. A. Kose Komenského v Uh. Brodě je zaměřené na dokumentaci a studium jeho života a díla, a na historii a etnografii regionu Uherskobrodska. Fotografie tam pořízené, se týkají osobnosti a a díla J. A Komenského.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Čínské satelity navedlo nad Ukrajinu ruské zaostávání. Slouží víc Moskvě, či Pekingu?
Premium Rusko využívá ke svým vojenským operacím informace z čínských satelitů. Uvádí to ukrajinská...
Postupně se v protisměru srazil s jedním, pak druhým autem. Zemřel na místě
Při nehodě u Podolského mostu na Písecku v pondělí odpoledne zemřel řidič osobního auta. Z dosud...
Vlaky ve Studénce si málem vjely do cesty. Událost omezila provoz na koridoru
Ve Studénce na Novojičínsku byl odpoledne přerušen provoz na hlavním železničním koridoru z Ostravy...
Tragická nehoda u Slaného. Při čelním střetu náklaďáků zemřel řidič
V pondělí odpoledne na silnici I/7 u Slaného na Kladensku bourala dvě nákladní auta. Čelní srážku...
- Počet článků 351
- Celková karma 15,35
- Průměrná čtenost 708x
mpantlikova@seznam.cz