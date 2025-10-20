Pane policajte, máte pumpu?

K napsání článku mě kdysi inspiroval článek jedné blogerky. Popisovala v něm zážitky ze svého babičkovského života. Máme pět vnuků. Kluky jsme s manželem občas hlídali, hlavně o víkendech. Někdy jsme s nimi jezdili i na výlety.

Nejvíc jsem si ale užila já při hlídání těch dvou nejstarších. Narodili se rok po sobě a vypadali jako dvojčata. Oba chlapci byli jako „živé stříbro“, nic jim neuniklo. Stále měli plno nápadů, nadšení a elánu. Kdysi jsme je vzali na výlet na zámek Buchlovice. Kluci se na výlet velmi těšili, ale jejich rodiče nám radili, abychom je nespouštěli z očí, prý jsou pěkní rošťáci.

Kolem buchlovického zámku je pěkná zzámecká zahrada se vzácnými stromy, na nádvoří před budovou zámku se procházejí pávi a pávice, je tam i zajímavá fontánka s kašnou a jezírkem, ve které se prohánějí barevné rybky.

U zámku jsme se potkali se známými, dali jsme se s nimi do řeči, a zatím co si s nimi povídáme, zaslechnu zvolání.: „Tome, už ji mám!“ Ohlédnu se - a oba naši naši vnuci, čtyřletý i pětiletý, klečí fontánky a s rukama ponořenými v jezírku loví ty okrasné červení a stříbrné rybky...

A i když jsem je hlídala častěji já, větší zájem vždy projevovali, jak už to u chlapců bývá, víc o děd než o mne. Jen co přišli, zazvonili a já jim otevřela, hned se pjeden z nich tali „Babi, je doma děda?“ „ Kluci není, je ještě v práci“. „To nevadí, babi, tebe máme taky rádi“, na to ten druhý.

Těch různých příhod s nimi bylo mnoho, tak například tato.Zase jsem je jednou měla o víkendu hlídat a manžel byl zrovna na služební cestě. Když odjížděl, řekl mi. „Buď na ně přísná, ale hlavně jim nepůjčuj moje kolo, favorita. Mohli by s ním vyjet na hlaví, je to nebezpečné. Jezdí tam jedno auto za druhým. Kolo je ve sklepě, nerní napumpované, pumpu jsem položil až nahoru na regál, tam ji neuvídí, ani na ni nedosáhnou“. Bylo to rozumné, slíbila jsem mu to.

V sobotu kluci opravdu přišli, a jen co se trochu porozhlédli, hned spustili. „ Babičko, prosímtě, můžeme si půjčit dědovo kolo?“ „ Nemůžete“, já na to. „Pneumatiky jsou prázdné, děda není doma, punpa je v garáži, a klíče od garáže si vzal s sebou“. Kluci se spolu chvíli spolu radili, a pak: „Babi, má tady v domě někdo kolo?“ „ No, v domě ještě bydlí čtyři paní, ale jen jedna z nich má manžela, a ti kolo mají. Tam vám ale nedoporučuji chodit. Ten její manžel je esenbák - policajt, a je hrozně zlý a přísný“. Kluci chvíli mlčeli, pak se ztratili- a za chvíli přišli i s pumpu. „Kde jste ji vzali?“ ptám se. „Od toho pána nahoře. Zazvonili jsme a řekli: „Pane policajte, půjčil byste nám pumpu na kolo? A on nám ji půjčil“... Co jsem měla dělat? Dovolila jsem jim aby duše favorita nahustili, a pak se na něm, pod štanglí, vesele proháněli po chodníku kolem domu. Naštěstí mě poslechli, na hlavní silnici nevjeli , a nic zlého se jim nestalo...

A nakonec ještě jednu drobnou příhodu, která se stala v trolejbuse. Kdykoli jeli trolejbusem, vždy si sedli nebo stoupli dopředu, aby viděli na řidičea a mohli ho pozorovat. Kdysi jsme vjížděli do křižovatky, trolejbus zabočil doprava – když starší vnuk náhle hlasitě zvolal: „Tome, pan řidič vjel na červenou!“ Pasažéři zpozorněli, někteří znich začali vstávat ze sedadel, řidič se s ku luky začal přít že to není pravda, starší vnuk tvrdil že je, a mladší mu horlivě přizvukoval. Já jsem to rozhodnou nemohla, protože když jedu v trolejbusu, řidiče nesleduji. Byla jsem tenkrát ráda, že jsme vpříští zastávce vystoupili.

Dnes už jsou vnuci dospělí, mají své vlastní rodiny, každý z nich je starostlivým tátou dvou dětí. A tak jeto dobře, tak to má být.

Autor: Mirka Pantlíková | pondělí 20.10.2025 19:50 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

Další články autora

Mirka Pantlíková

Vyšusťování turkyní

Rozumíte tomu co tím myslím? Vy, co žijete na jižní Moravě asi ano, ale vy, co v severnějších částech země, možná ne. Jedná se o kukuřici, o odstraňování z klasů šustí, „yyšusťování“.

22.9.2025 v 18:00 | Karma: 13,68 | Přečteno: 196x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

Hola, hola, škola volá...

Končí prázdniny, blíží se měsíc září a děti zase usednou do školních lavic. Mezi nimi i naše pravnučka Valinka, která nastoupí do první třídy

18.8.2025 v 17:51 | Karma: 12,75 | Přečteno: 236x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

Než začne foukat ze strnišť...

Skončil napůl deštivý červenec, nijak se nevymykající normálu. Děti si zatím užívají prázdnin, ale začátkem srpna začíná jejich druhá polovina, brzy začne „foukat ze strnišť“ -a ony zase usednou do školních lavic.

2.8.2025 v 11:46 | Karma: 19,62 | Přečteno: 272x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

Pomozte mi, já nejsem Němec, ale Rakušan

Vzpomínky a dvě epizody z doby, kdy se Druhá světová válka chýlila ke svému konci, a moji rodnou jihomoravskou obcí Násedlovicemi táhla fronta.

9.5.2025 v 17:26 | Karma: 18,83 | Přečteno: 429x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

Navštívili jsme Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě

Muzeum J. A. Kose Komenského v Uh. Brodě je zaměřené na dokumentaci a studium jeho života a díla, a na historii a etnografii regionu Uherskobrodska. Fotografie tam pořízené, se týkají osobnosti a a díla J. A Komenského.

25.4.2025 v 16:30 | Karma: 6,29 | Přečteno: 156x | Diskuse | Kultura
Další články autora

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  19:35

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

13. října 2025  14:18

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

15. října 2025

Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

16. října 2025  9:36,  aktualizováno  18:10

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

13. října 2025  18:42,  aktualizováno  22:02

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...

Čínské satelity navedlo nad Ukrajinu ruské zaostávání. Slouží víc Moskvě, či Pekingu?

20. října 2025

Premium Rusko využívá ke svým vojenským operacím informace z čínských satelitů. Uvádí to ukrajinská...

Postupně se v protisměru srazil s jedním, pak druhým autem. Zemřel na místě

20. října 2025  19:50

Při nehodě u Podolského mostu na Písecku v pondělí odpoledne zemřel řidič osobního auta. Z dosud...

Vlaky ve Studénce si málem vjely do cesty. Událost omezila provoz na koridoru

20. října 2025  17:23,  aktualizováno  19:24

Ve Studénce na Novojičínsku byl odpoledne přerušen provoz na hlavním železničním koridoru z Ostravy...

Tragická nehoda u Slaného. Při čelním střetu náklaďáků zemřel řidič

20. října 2025  15:32,  aktualizováno  19:20

V pondělí odpoledne na silnici I/7 u Slaného na Kladensku bourala dvě nákladní auta. Čelní srážku...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mirka Pantlíková

  • Počet článků 351
  • Celková karma 15,35
  • Průměrná čtenost 708x
Povoláním výtvarnice - kreslím, fotografuji, píši, zajímám se o vše, někdy i o politiku. Zlobí mě lež, pokrytectví, nespravedlnost, nesoulad ve společnosti - i v mezilidských vztazích. Publikace mých článků a fejetonů v různých časopisech, knížka vzpomínek a příběhů, Vyprávěnky. 

mpantlikova@seznam.cz

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.