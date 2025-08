Než začne foukat ze strnišť...

Skončil napůl deštivý červenec, nijak se nevymykající normálu. Děti si zatím užívají prázdnin, ale začátkem srpna jim začíná druhá polovina prázdnin. Brzy začne „foukat ze strnišť“ a ony zase usednou do školních lavic.

Nachází se ve zvlněném, úrodném kraji s lány obilí, kukuřice, brambor, řepy (i cukrovky), rozkvetlých slunečnic, a s vinohrady sladkých šťavnatých hroznů. Dnes jej podle vzhledu někteří nazývají „moravské Toskánsko“. Tato zemědělská oblast byla odedávna obávána pilnými, a pracovitými lidmi.

V této letní době, po žních, jsme my, děti, na strništích po pokosených polích chodily pást hejna hus. Ty věčně hladové husí štěbetalky - jen co jsme je vyhnaly ze vrat, se rozletěly, pospíchaly, aby byly co nejdřív na poli a naplnily svá volátka zrním z trsů pšenice nebo ječmene, nepokosených v brázdách, anebo z klasů, napadaných při sklizni. na zem. To naše nepokojné hejno jsme musely hlídat, aby se nepustilo do některého z mandelů obilí . Kdyby tu naši nepozornost někdo požaloval, byl by doma mazec.

Pasení hus bylo prima - až na to ranní vstávání... Husy jsme na pastvu vyháněly časně zrána, hned po rozednění, a jak známo, školáci si o prázdninách rádi pospí. Naši rodiče ale byli i přísní, v posteli nás dlouho lenošit nenechali. Při pastvě na strništi jsme se naštěstí setkávaly i s jinými dětmi, hlavně s kamarádkami ze školy, takže o zábavu bylo postaráno.

Tož takové jsoum moje vzpomínky na letní prázdninové období, které bylo pro nás děti nejen odpočinkem od školních lavic, obdobím zábavy a her, ale i různých povinností. A jak se po pravdě říká, „komu se nelení, tomu se zelení“, - naši rodiče byli pracovití, doma i v hospodářství bývalo od jara do zimy stáe plno práce. A my děti jsme byly zvyklé jim pomáhat.

Když ale na konci léta polní práce skončily, obilí vymláceno a v pytlích uloženo v komoře ,, klásky kukuřice (turkyně) pečlivě povázány a zavěšeny na hambalkách pod střechou, všichni jsme měli radost z vykonané práce,. Pak jsme se již těšili na dožínky, později na slavnost vinobraní a nakonec na na martinské hody.

Tož takový byl život u nás na vesnici, i pro nás děti, v létě a o školních prázdninách. Bylo to zábavné, často i náročné, ale ráda na to období vzpomínám.

Jižní rava, Kyjovsko, Ždáňsko

Kukuřice (turkyň)

Lán pšenice