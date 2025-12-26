Nepohádková televizní pohádka

O Štědrém dnu jsme se vždy těšili na novou televizní pohádku. Sledovali jsme ji s dětmi, a bývalo to pěkné zakončení štědrovečerního večera. Po zkušenostech z posledních let však usedám v tuto k televizní obrazovce s obavami.

Tentokrát jsem o štědrém večeru sledovala pohádku v ČT1 už jen ze zvědavosti jestli (jako obvykle) nezklame, a opravdu „nezklamala“. Mizerné dílo, snad ještě horší než jsem očekávala. Pohádka o strašidelném zámku nebyla strašidelná, bohužel ani pohádková... Nuda, u které se nedalo vydržet, však jsem u ní usnula - a zaspala její konec. Děj pohádky komplikovaný, těžko pochopitelný pro dospělého, natož pro děti, kterým byla určena. Princezna nebyla „princezna“, byla sice mladá, pohledná, ale tuctová dívka, bezsex - apelu, která se jako princezna nechovala. A její „vyvoleny“ ? Obyčejný hoch bez šarmu a přitažlivosti. Další z hlavních postav, ministr hospodářství, herec Jiří Mád, se tam pitvořil jako začínající ochotnický herec.

Zlatá Pyšná princezna, Tři oříšky pro popelku - a ostatní naše staré dobré filmové a televizní pohádky. Nedávno pan Čulík z BL interpretoval jslova jednoho kritika z Britských listů, že vposlední dobou vznikají v České televizi televizní filmy a seriály nudné a nezáživné, jako by byly tvořeny é jen na příkaz, bez autorova (textaře, scénáristy i režiséra) vnitřního zaujetí, ja en proto, aby bylo něco natočeno a dobře zaplaceno. A já se ptám. Existuje v ČT nějaká tkulturní elevizní rada, která takováto „díla“ schvaluje? A pokud ano, co to to tam „sedí“ za dobře placené úředníky? Hlavně, že se nám občanům zvýšily ktelevizní oncesionářské poplatky... A zlepšení? Skutek- utek.

Autor: Mirka Pantlíková | pátek 26.12.2025 12:01 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

Mirka Pantlíková

  • Počet článků 353
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 707x
Povoláním výtvarnice - kreslím, fotografuji, píši, zajímám se o vše, někdy i o politiku. Zlobí mě lež, pokrytectví, nespravedlnost, nesoulad ve společnosti - i v mezilidských vztazích. Publikace mých článků a fejetonů v různých časopisech, knížka vzpomínek a příběhů, Vyprávěnky. 

mpantlikova@seznam.cz

