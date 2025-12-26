Nepohádková televizní pohádka
Tentokrát jsem o štědrém večeru sledovala pohádku v ČT1 už jen ze zvědavosti jestli (jako obvykle) nezklame, a opravdu „nezklamala“. Mizerné dílo, snad ještě horší než jsem očekávala. Pohádka o strašidelném zámku nebyla strašidelná, bohužel ani pohádková... Nuda, u které se nedalo vydržet, však jsem u ní usnula - a zaspala její konec. Děj pohádky komplikovaný, těžko pochopitelný pro dospělého, natož pro děti, kterým byla určena. Princezna nebyla „princezna“, byla sice mladá, pohledná, ale tuctová dívka, bezsex - apelu, která se jako princezna nechovala. A její „vyvoleny“ ? Obyčejný hoch bez šarmu a přitažlivosti. Další z hlavních postav, ministr hospodářství, herec Jiří Mád, se tam pitvořil jako začínající ochotnický herec.
Zlatá Pyšná princezna, Tři oříšky pro popelku - a ostatní naše staré dobré filmové a televizní pohádky. Nedávno pan Čulík z BL interpretoval jslova jednoho kritika z Britských listů, že vposlední dobou vznikají v České televizi televizní filmy a seriály nudné a nezáživné, jako by byly tvořeny é jen na příkaz, bez autorova (textaře, scénáristy i režiséra) vnitřního zaujetí, ja en proto, aby bylo něco natočeno a dobře zaplaceno. A já se ptám. Existuje v ČT nějaká tkulturní elevizní rada, která takováto „díla“ schvaluje? A pokud ano, co to to tam „sedí“ za dobře placené úředníky? Hlavně, že se nám občanům zvýšily ktelevizní oncesionářské poplatky... A zlepšení? Skutek- utek.
Mirka Pantlíková
A co ty na to, Honzíku?
Máme pět vnuků a nedávno se mě jeden z nich, devítiletý Honzík, začal vyptávat. „Babi, proč se u nás ti poslanci v televizi pořád hádají? Není to proto, že když něco dostanou, se o to nerozdělí jako já s Pepíkem?
Mirka Pantlíková
Pane policajte, máte pumpu?
K napsání článku mě kdysi inspiroval článek jedné blogerky. Popisovala v něm zážitky ze svého babičkovského života. Máme pět vnuků. Kluky jsme s manželem občas hlídali, hlavně o víkendech. Někdy jsme s nimi jezdili i na výlety.
Mirka Pantlíková
Vyšusťování turkyní
Rozumíte tomu co tím myslím? Vy, co žijete na jižní Moravě asi ano, ale vy, co v severnějších částech země, možná ne. Jedná se o kukuřici, o odstraňování z klasů šustí, „yyšusťování“.
Mirka Pantlíková
Hola, hola, škola volá...
Končí prázdniny, blíží se měsíc září a děti zase usednou do školních lavic. Mezi nimi i naše pravnučka Valinka, která nastoupí do první třídy
Mirka Pantlíková
Než začne foukat ze strnišť...
Skončil napůl deštivý červenec, nijak se nevymykající normálu. Děti si zatím užívají prázdnin, ale začátkem srpna začíná jejich druhá polovina, brzy začne „foukat ze strnišť“ -a ony zase usednou do školních lavic.
