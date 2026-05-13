Něco k výjezdu Landsmanšaftu do Brna v květnu 2026
Já mám to štěstí, anebo smůlu, že si hodně pamatuji. Když naší dědinou v dubnu 1945 "procházela“ fronta, čtrnáct dní se tam válčilo mezi Rusy a Němci, střílelo z pušek i z děl, roků, a my jsme se potu dobu skrývali u sousedů ve sklepě, stalo se, že na ten jeden z těch našich řadových baráků dopadl granát. Dům začala hořet a netrvalo to dlouho, rozhořely se i ty ostatní kolem. Chalupy, nalepené k sobě dřevěnými štíty, na půdách plné slámy a sena, se rozhořely velmi rychle a za chvíli po nich zůstaly jen ohořelé zdi a spáleniště. Těch vyhořelých chalup bylo pět, jen ta naše krajní zůstala, i když byla velmi poničená. Tatínek ji tenkrát zachránil tím, že z její půdyrychle vyházel lámu a její dřevěný spojovací štít s vedlejčí chalupou ustavičně poléval vodou.
Krátce po skončení války se sousedé rozhodovali, jestli mají své domky postaví znovu, anebo odejít do pohraničí, do „sudet“, a tam získat nějaký dům po odsunutých Němcích – jak jim nabízela vláda. Tenkrát jsem jako dítě vyslechla na ulici mezi dvěma sousedy tento rozhovor :
„A tož nevím, Franto, jestli mám zůstat tady a barák postavit znovu, anebo odejít do těch sudet, co ty na to?“ .
„A tož já taky nevím, ale slyšel jsem od těch, co se tam byli podívat, že když ti sudeťáci odjížděli, hrozili na přistěhovalce pěstí a volali: „Nebudete to trvat dlouho a my se sem stejně vrátíme“!. Víš, Ludvo, já raději zůstanu v dědině a chalupu si postavím znovu. Prý dostaneme od státu nějakou hypotéku nebo snad i peníze“...
A tak se stalo. Tři naši sousedi z těch vyhořelých chalup se odstěhovali do „sudet“ a tři zůstali, včetně naší rodiny. K těm, co se odstěhovali do pohraničí, do Drnholce i jinam, se přidalo ještě pár blízkých chudobnějších odin co neměli pole, bezzemků.
A taa naše poničená chalupa byla nejdřív opravena- a později byla postavena znovu. Bohužel uiž bez finanční pomoci, ani hypotéky.
***
Od vysídlování Němců ze „sudet“ uplynulo již víc jak osmdesát let, ale jak vidět, ten problém je stále živý. A všechno zavinila válka, nacismus, fašismus a rozpínavost velkoněmecké říše.
Válka je hrozhná věc, a za všechno v životě se platí...
Mirka Pantlíková
