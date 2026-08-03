Moje zkušenost s AI – s umělou inteligencí
Pane Martine, narozdíl od Vás, já vím zcela jistě, že nejsem výplodem AI (umělé inteligence), neboť jsem se narodila svým rodičům, a protože v tpoblíž mé rodné vísky Násedlovice neexistovala porodnice, ta byla v blízkém Kyjově postavena až o deset let později, narodila jsem se za pomoci násedlovské porodní báby, tehdy panimámy Novotné, u nás v domku číslo popisné č. 69. Po narození jsem prý byla uložena do slaměné ošatky – podlouhlé slaměnky na chleba – v jaké tenkrát nosily násedlovské hospodyně uplácané é těsto (štryclechleba) ke zdejšímu pekař Crlíkovi, který je pak pekl v pekařské peci. Ta slaměnka s mojí „maličkostí“ byla pak prý položena na kuchyňskou váhu, takovou tu starobylou mosaznými talíři, a ta tehdy ukázala, že vážím dvě kila a osmdesát dekagramů.
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A teď k té umělé inteligenci. Dnes ráno v sedm hodin říkali v Radiožurnálu, že brzy bude uzákoněno, že každé fotogeafie, vebo videa, které budou publikovány, a, budeou muset být označeny jestli byla vytvořena normálním běžným způsobem, anebo vytvořena, nšjakám logem, jestlim byly vytvořeny nornálním způsobem, nebo za pomoci za pomoci umělé inteligence. A pokud budou vyrvořeny s podlem AI a označení ntam ebude, budou původci uveřejněných fotografií se na nich AI bude podílet- a nebude to označeno, autorům i vydavtelům vbudou hrozit vysok=, až milionové pokuty. ysoké, až milionové pokuty. Podle mne je to v pořádku, neboť deformování skutečnosti jakýmkoli způsobem, teda y i pomocí AI, je zasahováním do občanských práv, a navíc je to i klamání veřejnosti - a proto by mělo být trestné..
A ještě jednu věc mám na srdci. Umělá inteligence (AI) nám nabízí rady ve všech možných záležitostech, a z různých oborů lidské činnosti. Ale jak je tato tato aktivita ošetřena? A co když nám npříklad poradí špatně, a tazate, který ji poslechne, utrpínějako škodu? ml ji poslechne, a tím pádem mu způsobí nějakou škodu? Moje zkušenost. Nedávno mi na můjdotaz AI dporučila recept na koláč – a po jeho upečení nedopadlo dobře. Na druhý den jsem ten koláč upekla s vlastní úpravou receptu, novu, a koláč byl výborný. Teď už radám AI příliě nevěřím. Vím, že tohle je jen je to jen marginalita, , ale lidé se AI mohou radit i s daleko závažnějšími věci, jako je například i lidské zdraví apod.ě.
A nakonec perlička, kterou mi vyprávěl známý. Jeho otázka umělé inteligenci zněla: „“Mám dotaz. Asi sto metrů od našeho domu se nachází myčka automobilů. Potřebuji umýt auto, mám tam jít pěšky, anebo tam zajet autem?“. AI mu odpověděla: „Zajděte si tam pěšky. Na tak krátkou vzdálenost je škoda startovat auto a zbytečně plýtvat benzinem“. Známý jí poděkoval, ale opáčil: „No jo, ale já tam to auto chci nechat umýt, rozumíte“? A umělá inteligence mu odpověděla: : „Tak to pardon, pane, pokud si chcete v myčce nechat umýt auto, tak tam zajeďte autem. Chodit tam pěšky jby bylo pro vás v tom případě nevýhodné“. (Z(námý se mi pak přiznal, že to bměl yl od něho chyták“ – a AI se nechal chytit - ale pak se omluvila .... Takže závěr si udělejte sami.
Podle mne - umělé inteligence AI má své výhody- i nevýhody. Asi jako vše, co vymyslí, anebo vytvoří, lidský mozek.
Mirka Pantlíková
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