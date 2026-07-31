Ježek v kleci
V tuto dobu brzy zrána, anebo k večeru po západu slunce, zalívám na balkoně muškáty, anebo dole před domem růže - i odolnější letničky, které jsem tam letos na jaře vysadila. Ty rostliny vodu kvůli celodennímu žáru nutně potřebují...
Včera dopoledne jsem na balkoně věšela prádlo a co nevidím? Dole pod ním, v betonové ohrádce u sklepního okénka, se krčí jakási malá šedivá kulička čehosi - co do dálky vypadá jako malé zvířátko. Chvíli jsem tu podivnou věc pozorovala, ale vůbec se nepohnula. No, jestli je to opravdu nějaké zvíře, říkala jsem si, a nehýbe se, tak už asi nežije. Jestli je tam v tom vedru delším dobu, už asi, chudák, uhynulo...
Nedalo mi to, po chvíli jsem se na balkon vrátila, a vida, ten tmavošedý střapatý kopeček v rohu, se ze svého místa trochu posunul, a dokonce vystrčil malý špičatý čumáček. Běžím za manželem abych mu sdělila, že jsem před domem objevila tvora, , které potřebuje naši pomoc. Byl pro – a hned se šel na něj podívat. Pak přinesl ze sklepa dřevěné prkénko, zašel pod balkon a oznámil mi, že ten nešťastný uvězněný tvor je ježek, asi mládě ježka, které tam asi spadlo a nemůže se dostat ven.
Nejdřív jsem manželovi podala konvičku s vodou aby ježka trochu pokropil - a pomohlo to. Ježek najednou „oživl“ a začalo pobíhat kolem vnitřních stěn své „betonové pasti“., ale nedařilo se mu. V jedné chvíli se mu sice povedlo vylézt na přepážku sklepního okýnka, ale záhy se překulil a spadl dolů. Při té jeho marné snaze vylézt mu manžel neustále přistrkoval prkénko aby si na ně vlezl, ale také s nezdarem. Povedlo se mu to až po delší době, a ho z „jeho vězení“ konečně vysvobodil.
Zachráněný ježek okamžitě poznal že je na svobodě, a jen co se porozhlédl, rychle odcupital do trávy – a netrvalo to dlouho, ztratil se nám z očí... Doufám, že po všech těch velkých útrapách brzy našel svoji ježčí maminku, případně i nějaké sourozence... Věřím, že ano, prptož že ježci mají k takovému hledání určitě dokonale vyvinutý istinkt – i čich. A my doma jsme byli rádi, že všechno dobře dopadlo.
***
A vám přeji krásné léto, dobrou pohodu a také hodně úspěchů ve všem vašem bohulibém jednání – i počínání.
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