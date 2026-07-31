Ježeček
V tuto dobu brzy zrána, anebo k večeru po západu slunce, zalívám na balkoně muškáty, anebo dole před domem růže - i odolnější letničky, které jsem tam letos na jaře vysadila. Ty rostliny vodu kvůli celodennímu žáru nutně potřebují...
Včera dopoledne jsem na balkoně věšela prádlo a co nevidím? Dole pod ním, v betonové ohrádce u sklepního okénka, se krčí jakási malá šedivá kulička čehosi - co dálky vypadá jako malé zvířátko. Chvíli jsem tu podivnou věc pozorovala, ale vůbec se nepohnula. No, jestli je to opravdu nějaké zvířátko, říkala jsem si, a nehýbe se, tak asi už nežije. Jestli je tam delší dobu v tom vedru, asi už, chudáček, uhynulo...
Nedalo mi to, po chvíli se na balkon vrátila, a vida, ten tmavošedý kopeček v rohu, se ze svého místa trochu posunul, a dokonce vystrčil i malý špičatý čumáček. Běžím za manželem abych mu sdělila, že jsem u domu objevila zvířátko, které potřebuje naši pomoc. Byl pro – a hned se šel na ně podívat. Pak přinesl ze sklepa l dřevěné prkénko, zašel pod balkon a oznámil mi, že ten nešťastný uvězněný tvork je ježek, asi mládě ježka, které tam spadlo a nemůže se dostat ven.
Nejdřív jsem m anželovi podala konvičku s vodou aby ježečka trochu pokropil - a pomohlo to. Zvířátko najednou „oživlo“ a začalo pobíhat kolem vnitřních stěn své „betonové pasti“. Ale nedařilo se mu. V jedné chvíli se mu sice povedlo vylézt na přepážku sklepního okýnka, ale záhy se překuli a spadl zpátky dolů. Při té jeho marné snaze vylézt mu manžel neustále přistrkoval prkénko aby ne ně vlezl, ale také s nezdarem. Povedlo se mu to až po delší době, a manžel ho z „jeho vězení“ konečně vysvobodil. Zachráněný ježeček okamžitě poznal že je na svobodě, jen co se porozhlédl rychle odcupital do vysoké trávy – a netrvalo to dlouho, ztratil se nám z očí... Doufám, že po všech těch velkých útrapách brzy našel svoji ježčí maminku, možná i ourozence – tedy pokud nějaké měl. Věřím, že ano, ,že ježci mají k takovému hledání dokonale yvinutý istinkt – i čich. A my jsme byli rádi, že všechno dobře dopadlo.
***
A vám přeji krásné léto, dobrou pohodu a také hodně úspěchů ve všem vašem bohulibém jednání – i podnikání.
Mirka Pantlíková
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