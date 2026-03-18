Jaké to kdysi bylo ve Filmových atelierech ve Zlíně

Před několika dny jsem si přečetla vzpomínku pana M. Faltýna, týkající se jeho působení ve Filmových atelierech v Praze na Barrandově. Do diskuze na jeho blogu jsem přidala příspěvek, který zde zveřejňuji.

Pane Faltýne, v té době o které píšete, na konci 60. let minulého století, jsem pracovala jako grafička v Krátkém filmu Praha, studia Zlín (tehdy Gottwaldov. Kudlov) oddělení kreslený graf. Vyráběly se tam tehdy i populárně naučné filmy. Platy zaměstnanců tam byly velmi skromné, a to jak režisérů, kameramanů, zvukařů, fotografů, tak i pracovníků ostatních profesí.

U nás v Grafu se při tvorbě částí pohyblivýchkreslených riků používala stabilní snímací kamera, kterou obsluhovaly dvě snímačky. Ty na ní snímaly jednotlivé kresby, nebo i titulky k filmům. Všechno bylo kesleno a malováno ručně specielní barvou na průhledné archy tzv. ultrafány. Byla to velmi titěrná práce. Vzpomínám si například, že jsem i po celý měsíc kreslila miniaturním štětečkem po jednom obrázku kresby jednotlivých krystalků k naučnému filmu s názvem Krystalizace tekuté oceli. Po nasnímání kamerou se kresby rozpohybovaly - krystaly oceli jako by postupně narůstaly. Dnes se všechna tato zdlouhavá ruční mravenčí práce obstarává digitálně – a pomocí PC. A možná i za pomoci umělé inteligence AI. Doba velmi pokročila, a to je dobře.

Vzpomínám si, že tehdy byl v Grafu vytvořen i titulní klip ke známému dětskému pořadu Večerníček. Jehož populární pohyblivá postavička Večerníčka, kterou vytvořil známý malíř a ilustrátor Radek Pilař, se objevuje na obrazovce České televize dodnes.

A ještě malý dovětek. Platy tvůrčích pracovníků i ostatních zaměstnanců jak v podniku Krátký film (i Filmových laboratořích) byly i na tu dobu podprůměrné, ale s nějakými brigádami, nás tam díkybohu příliš neobtěžovali. Na Kudlově, kolem objektu Filmových atelierů, se tenkrát stavělo menší sídliště pro zaměstnance FA a na brigády tam byli zváni hlavně ti, co tam měli bydlet.

A co se týká politiky? Vím, že tam byla – tak jako tenkrát všude, stranická organizace KSČ – a my mladí jsme museli být všichni organizoáni ve Svazu mládeže (SSM), ale kromě občasné schůze se tam v tom směru téměř nic nedělo... Jo, na ty svazácké schůze jsem jako výtvarnice občas psala na kladivák štětcem pozvánky, ale nezúčastňovala jsem se jich. Byla jsem v té době krátce vdaná, měla jsem asi půlroční dítě které mi hlídala babička, a po práci jsem pospíchala domů. Autobus, který nás, pracovníky, vozil z Kudlova dolů do Zlína, nečekal. Jo – jen jednou jsem byla striktně pozvána k účasti na jakousi výroční svazáckou schůzi, a žádná výmluva neplatila. Byla mi na ní věnována kniha, Domácí kuchařka. Udivilo mě to - a na moji otázku „za co, soudruzi“? – mi bylo řečeno, že za to malování plakátů a pozvánek na jejich schůze SSM... Nakonec jsem zjistila, že je to pro mne, mladou matku a nezkušenou hospodyni, docela užitečný dárek. Tu knížku u Domácí kuchařka mám v kuchyni v kredenci, již značně omšelou, dodnes, i když doní již málokdy nahlédnu.

Pozn. Večernčka (z intrenetu na PC)

Pohled z Kudlova, sídla Filmových atelierů na Zlín (zlínské sídliště Jižní svahy)

Autor: Mirka Pantlíková | středa 18.3.2026 12:11 | karma článku: 0 | přečteno: 37x

Mirka Pantlíková

Vzpomínka na herečku paní Janu Brejchovou

Herečku Janu Brejchovou jsem poprvé viděla v šedesátých letech m.st. ve Filmových atelierech, tehdy studia Gottwaldov-Kudlov, kde jsem byla tehdy zaměstnána jako grafička Krátkého filmu v oddělení kresleného triku.

12.2.2026 v 20:06 | Karma: 13,18 | Přečteno: 261x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

Co pro mne znamenají knihy

Knihy pro mne znamenají mnoho, a to už od útlého dětství, kdy jsem ještě neuměla číst a ty moje pohádkové knížky, a knížky plné říkanek a obrázků, mi četla maminka. Ty říkanky a básničky k obrázkům umím zpaměti do dneška. .

24.1.2026 v 16:56 | Karma: 15,00 | Přečteno: 203x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

Není omyl jako omyl, a mýliti se je lidské

K napsání tohoto článku mě inspirovala pěkná úvaha naší vynikající blogerky paní Zdeňka Ortové o omylech, které se nám všem stávají často, a to jak ty milé, tak i ty nemilé.

12.1.2026 v 13:07 | Karma: 20,36 | Přečteno: 415x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

Nepohádková televizní pohádka

O Štědrém dnu jsme se vždy těšili na novou televizní pohádku. Sledovali jsme ji s dětmi, a bývalo to s nimi pěkné zakončení štědrovečerního večera. Po zkušenostech z posledních let však usedám k televizní obrazovce s obavami.

26.12.2025 v 12:01 | Karma: 25,44 | Přečteno: 700x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

A co ty na to, Honzíku?

Máme pět vnuků a nedávno se mě jeden z nich, devítiletý Honzík, začal vyptávat. „Babi, proč se u nás ti poslanci v televizi pořád hádají? Není to proto, že když něco dostanou, se o to nerozdělí jako já s Pepíkem?

12.11.2025 v 12:14 | Karma: 19,81 | Přečteno: 546x | Diskuse | Ostatní
Mirka Pantlíková

Povoláním výtvarnice - kreslím, fotografuji, píši, zajímám se o vše, někdy i o politiku. Zlobí mě lež, pokrytectví, nespravedlnost, nesoulad ve společnosti - i v mezilidských vztazích. Publikace mých článků a fejetonů v různých časopisech, knížka vzpomínek a příběhů, Vyprávěnky. 

