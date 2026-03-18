Jaké to kdysi bylo ve Filmových atelierech ve Zlíně
Pane Faltýne, v té době o které píšete, na konci 60. let minulého století, jsem pracovala jako grafička v Krátkém filmu Praha, studia Zlín (tehdy Gottwaldov. Kudlov) oddělení kreslený graf. Vyráběly se tam tehdy i populárně naučné filmy. Platy zaměstnanců tam byly velmi skromné, a to jak režisérů, kameramanů, zvukařů, fotografů, tak i pracovníků ostatních profesí.
U nás v Grafu se při tvorbě částí pohyblivýchkreslených riků používala stabilní snímací kamera, kterou obsluhovaly dvě snímačky. Ty na ní snímaly jednotlivé kresby, nebo i titulky k filmům. Všechno bylo kesleno a malováno ručně specielní barvou na průhledné archy tzv. ultrafány. Byla to velmi titěrná práce. Vzpomínám si například, že jsem i po celý měsíc kreslila miniaturním štětečkem po jednom obrázku kresby jednotlivých krystalků k naučnému filmu s názvem Krystalizace tekuté oceli. Po nasnímání kamerou se kresby rozpohybovaly - krystaly oceli jako by postupně narůstaly. Dnes se všechna tato zdlouhavá ruční mravenčí práce obstarává digitálně – a pomocí PC. A možná i za pomoci umělé inteligence AI. Doba velmi pokročila, a to je dobře.
Vzpomínám si, že tehdy byl v Grafu vytvořen i titulní klip ke známému dětskému pořadu Večerníček. Jehož populární pohyblivá postavička Večerníčka, kterou vytvořil známý malíř a ilustrátor Radek Pilař, se objevuje na obrazovce České televize dodnes.
A ještě malý dovětek. Platy tvůrčích pracovníků i ostatních zaměstnanců jak v podniku Krátký film (i Filmových laboratořích) byly i na tu dobu podprůměrné, ale s nějakými brigádami, nás tam díkybohu příliš neobtěžovali. Na Kudlově, kolem objektu Filmových atelierů, se tenkrát stavělo menší sídliště pro zaměstnance FA a na brigády tam byli zváni hlavně ti, co tam měli bydlet.
A co se týká politiky? Vím, že tam byla – tak jako tenkrát všude, stranická organizace KSČ – a my mladí jsme museli být všichni organizoáni ve Svazu mládeže (SSM), ale kromě občasné schůze se tam v tom směru téměř nic nedělo... Jo, na ty svazácké schůze jsem jako výtvarnice občas psala na kladivák štětcem pozvánky, ale nezúčastňovala jsem se jich. Byla jsem v té době krátce vdaná, měla jsem asi půlroční dítě které mi hlídala babička, a po práci jsem pospíchala domů. Autobus, který nás, pracovníky, vozil z Kudlova dolů do Zlína, nečekal. Jo – jen jednou jsem byla striktně pozvána k účasti na jakousi výroční svazáckou schůzi, a žádná výmluva neplatila. Byla mi na ní věnována kniha, Domácí kuchařka. Udivilo mě to - a na moji otázku „za co, soudruzi“? – mi bylo řečeno, že za to malování plakátů a pozvánek na jejich schůze SSM... Nakonec jsem zjistila, že je to pro mne, mladou matku a nezkušenou hospodyni, docela užitečný dárek. Tu knížku u Domácí kuchařka mám v kuchyni v kredenci, již značně omšelou, dodnes, i když doní již málokdy nahlédnu.
Pozn. Večernčka (z intrenetu na PC)
Mirka Pantlíková
Vzpomínka na herečku paní Janu Brejchovou
Herečku Janu Brejchovou jsem poprvé viděla v šedesátých letech m.st. ve Filmových atelierech, tehdy studia Gottwaldov-Kudlov, kde jsem byla tehdy zaměstnána jako grafička Krátkého filmu v oddělení kresleného triku.
Mirka Pantlíková
Co pro mne znamenají knihy
Knihy pro mne znamenají mnoho, a to už od útlého dětství, kdy jsem ještě neuměla číst a ty moje pohádkové knížky, a knížky plné říkanek a obrázků, mi četla maminka. Ty říkanky a básničky k obrázkům umím zpaměti do dneška. .
Mirka Pantlíková
Není omyl jako omyl, a mýliti se je lidské
K napsání tohoto článku mě inspirovala pěkná úvaha naší vynikající blogerky paní Zdeňka Ortové o omylech, které se nám všem stávají často, a to jak ty milé, tak i ty nemilé.
Mirka Pantlíková
Nepohádková televizní pohádka
O Štědrém dnu jsme se vždy těšili na novou televizní pohádku. Sledovali jsme ji s dětmi, a bývalo to s nimi pěkné zakončení štědrovečerního večera. Po zkušenostech z posledních let však usedám k televizní obrazovce s obavami.
Mirka Pantlíková
A co ty na to, Honzíku?
Máme pět vnuků a nedávno se mě jeden z nich, devítiletý Honzík, začal vyptávat. „Babi, proč se u nás ti poslanci v televizi pořád hádají? Není to proto, že když něco dostanou, se o to nerozdělí jako já s Pepíkem?
