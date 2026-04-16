Jak jsme utíkali před frontou v roce 1945
Přímé boje mezi německými vojsky a vojsky Rudé armády se v naší dědině odehrávaly v dubnu 194 a trvaly víc jak dva týdny. Za tu dobu bylo v naší obci několik domů bylo poponičeno, aa některé vyhořely. Při přímých bojícch v bci padlo padlo 53 sovětských vojáků, civilistú včetně jednoho nemluvněte zahynulo sedm – kolik padlo německých vojáků dodnes nevím. Násedlovice byly osvobozeny dne 19. dubna 1945, ale ještě prý 29. dubna byly německými vojáky ostřelovány.
Všechno začalo tím, že naši vesnici obsadili začátkem dubna 1945 vojáci německé armády, a po jejich odchodu vojáci armády ruské. Skupina jak německých vojáků, a po jejich ochodu vojáků ruských, se na čas usídlila i v naší chalupě. Těch německých jsme se báli, ruští vojáci přišli až později, byli naši osvoboditelé, ty jsme vítalia. Chovali se k nám přátelsky.
Když nastaly ve vesnici přímé boje, ostčelování, ukrývi jsme se ve sklepích a různých krytech. Dvorek jednoho z našich sousedů končil vysokým příkrým břehem, ve kterém byl vyhlouben poměrně hluboký, prostornější sklep. V tom sklepě jsme se v době bojů s nimi, i ostatními blízkými sousedy ukrýval.
V době naašeho úkrytu jsme zažili velký šok.. Jak jistě víte, domky na Slovácku jsou řadové, jednotlivě jsou nalepeny štíty jeden k druhému. Když po dopadu granátu na střechu jednoho z domků začalo hořet, záhy zahořely další čtyři sousední střechy. Náš domek zachránil otec tehdy tím, že neustále polévala vodou dřevěný spojovací štít se sousedním domem.
Asi po čtrnácti dnech pobytu ve stísněném prostoru, kde se ukrývalo se nejméně dvanáct lidí včetně dětí, se zdálo, že boje už ustaly, že je v dědině klid.. Zdálo se, že zase nastává normální živo a lidé začali vycházet ze sklepů a různých jiných krytů ven. Ale bohužel, nebylo tomu tak. Najednou vznikla fáma, že Rusové ustupují, Němci se do vesnice vracej... Mezi lidmi vypukla panika že střílení a kulometná palba nastane znovu, a že to bude mnohem horší. V nastalém zmatku se někteří občané rozhodli, že odejdou se svými rodinami do vedlejší vesnice , do asi tři kilometry vzdáleného osvobozeného Karlína, a tam přečkají než boje v naší dědině skončí. Panice podlehli i naši odiče. Sbalili nejnutnější věci a vydali ses námi dětmi, i se mnou i mojí mladší sestrou do na cestu. Měla jsem tehdy sdmm a moje mladší sestra pět let. a naše maminka byla těhotná. nejmladší sestřra se narodila brzy po válce, koncem měsíce srpna.
Velmi živě si vzpomínám na ten chladný dubnový podvečer kdy jsme s rodiči a s taškou nejnutnějších věcí, odcházeli z dědiny, dolů kolem vinných sklepů k Petrášovu mlýnu na Chmelínek, a pak dál po silnici do sousedního Karlína. Stmívalo se, kolem nás stále něco svištělo a hvízdalo, a já se ptala tatínka „tati, co to je“ ?“ On mi tenkrát neodpověděl, ale dnes vím, že to byly střely, kulky z vojenských pušek. Cestou do Karlína jsem viděla ležet na poli padlé vojáky, i mrtvého koně se vzdutým břichem.
Smívalo se, cesta nám pomalu ubíhala, až jsme konečně dorazili do vasnice Karlína. Ubytovalijsme sev jedné z hospodářsých budov místního velkostatku, stojícího na začátku vesnice. Místnost byla poměrně prostorná, snad to byl nějaký sklad, nebo sýpka s betonovou podlahou. . Uprchlíků tam již bylo hodně. Každá rodina měla vymezený svůj koutek. pokrytý vrstvou slámy. Na něm, na barevné dece, měla rozložené tašky a ostatní potřebné věci. Prostorná místnost byla chabě osvětlena jen několika žárovkami visícími od stropu.
V Karlíně jsme pobyli naštěstí krátce, jen dva dny a dvě noci, pakm jsme se zase vrátoili domů, do chalupy. Byla to opravdu, jen panika, která na štěstí brzy pominula. Němečtí vojáci se již do naší dědiny díkybohu nevrátili. Až později, po týdnech, jsme viděli jak zástupy německých hladových, zbědovaných válečných zajatců, pod dozorem ruských důstojníků, táhlnou po státní silnici směrem k Brnu. Byl to velmi smutný pohled...
Největší strach po dobu našeho krátkého azylu v Karlíně jsme zažívali, když se otec rozhodl, že se každý den musí vrátit do naší chalupy nakrmit domácí zvířectvo. Měli jsme tenkrát krávu Stračenu, prasátko, králíky a domácí drůbež. Králíci a drůbež by prý hlady pár dní hlady vydrželi, ale Stračena by byla neklidná a to prase by tak vyvádělo, by prý zbořilo chlívek – tvrdil tatínek. No, nakonec všechno dobře dopadlo, zvířata dostala to, co potřebovala - a tatínkovi se cestou naštěstí nic zlého nestalo.
A proč na to vzpomínám dnes? Nečekala jsem, že to, co jsem kdysi jako trauma prožívala v dětství, se bude po mnoha desítiletích opakovat i v dnešní době. V blízkosti našich hranic, na Ukrajině. začala v roce 2022 válka napadením Ukrajiny Ruskou federací, a trvá po čtyřech letech, dodnes. Výsledkém války je spousta zničených ukrajinských měst, a zmařených lidských životů, vojáků i civilistů. O ostřelována a napadána reketami a drony jsou odvetně i ruská města. Kdy už ta bratrovražedná válka nw východě skončí? Ještě je těch zničených měst - mrtvýc, a invalidních vojáků- i civilistů, málo?
Ve Zlíně 16. dubna 2026.
Fot to M. Pantlíková
Mirka Pantlíková
