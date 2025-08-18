Hola, hola, škola volá...
Ptala jasem se jí, jestli už má školní brašnu a ostatní věci, které tam bude potřebovat. Řekla mi „babi, já mám všechno, chybí mi jen bombičkové pero“. Chtěěla jsem vědět co toje, a jak ak to bombičkové pero vypadá, ale nevysvětlila mi to. Dohodly jsme se, že se u nás v pondělí s zastaví a to bombičkové pero půjdeme spolu koupi. Ona se do školy již velmi těší, a i v mateřské škole ji na ni dobře připravili.
Vzpomínám si jaké to bylo, když jsem já začala chodit do školy, tehdy obecn.. Také jsem se velmi těšila. Bylo to za války, u nás ve vesnicí bylo tenkrát dětí málo, pan řídící mě po odříkání několika básniček a zazpívání písniček zapsal do první třídy již mých pěti letech. Znamenalo to, že po celou dobu mé povinné školní docházky jsem byla ve třídě vždy nejmladší, a bohužel i nejmenší. V tělocviku jsem stála vždy poslední v řadě. Vadilo mi to, i když pan řídící říkával:. „Miroslávka je je nejmenší, ale všechny strčí do kapsy“. No jo, naše dědina byla nevelká, konkurence v ní byla malá...
A co jsme tehdy my, děti, začínající prvňáčci, potřebovaly? Samozřejmě školní brašnu, tenkrát takovou hranatou, „válečně“ papndeklovou, černou tabulku s kamínkem na psaní, houbou na její umývání, dřevěné pouzdro, násadku na pero, kovové špičky na psaní, tužku, guma na mazání a oořezávátko na ořezávání tužek pastelek Ty také musely být - a později i vodovky - vodové barvy a štětec.
To moje dřevěné pouzdro na bylo krásné, byla jsem na ně moc pyšná. Nahoře byl na něm vytisknut pěkný slovácký ornament s ptáčky lístečky a červenými srdíčky.
Učebnice, v první třídě čítanku zvanou, Poupata, početnici a vlastivědu jsme dostávaly ve škole zdarma, , ale knihy byly často poškozené, protože jsme je dědily po žácích , kteří postoupili do vyšší třídy. Sešity, jako byla písanka, sešit na pčty a vlastivědu nám rodiče kupovali sami, ale museli nám je zabalit do tmavě modrého balícího papíru a opatřit je štítkem se jménem.
Prvního září na nás naše obecná trojtřídní škola již čekala... Třídy byly nově vymalované, tabule umytá, nebo i nově natřená černou barvou, na stěnách pověšeno několik větších obrazů s výjevy ze známých pohádek, jakao byla nappříklad Pohádka o veliké řepě, O Budulínkovi, O červe ené Karkulce a podobně. To se mi tehdy moc líbilo.
Prvního září nás pan řídící ve třídě přivítal (on jako nejstaríš a nejzkušenější učil zp ravidla prvňáčky), rozsadil nás podle velikosti do lavic, ty menší dopředu, ty větší trochu dál, a poučil nás, jak se máme ve škole chvat. Řekl nám, že musíme sedět v lavicích sedět klidně, s rukama za zády, nesmíme vyrušovat a hezky poslouchat pana učitele. „A ta poslední lavice“, řekl „je lavice oslovská, a kdo bude zlobit, bude v ní sedávat“. O přestávce jsem si jí šla prohlédnout - a opravdu, do její honí desky byla dokonce vyryta oslí hlava...
Pak nám ješttě řekl, že do školy nesmíme nikdy nosit žádné hračky, natož nějaké ,nožíky- rybičky. praky, nebo něco podobného. Pokud se tak stane, bude zle... Bude nám to to okamžitě zabaveno, a shledáme se s tím až na konci roku.
Ale znáte to, nařízení se nařizují – ale i porušují - a učitelé /to neměli se zlobivými žáky nikdy lehké. Proto měli svoje pomocníky, ukazovátko na zadek, a rákosku. Občas padl i v kabinetě nebo ve sborovně i nějaký pohlavek, a málokterý žák ně) se s ním doma rodičům pochlubil. Učitelů a učitele si děti i rodiče tehdy vážili, měli přirozenou autoritu. .
A jak se žáci mezi sebou navzájem škádlili a na sebe v obecné škole pokřikovali?
První třída – kašička
a ta druhá – myšička.
Třetím třída – hodní žáci,
čtvrtá třída – ledajáci.
Pátá třída - medvědi,
protože nic nevědí.
A tož, děti, zase úsměvem hurá do školních lavic. Škola volá...
Mirka Pantlíková
mpantlikova@seznam.cz