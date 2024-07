ČT prý nutně potřebuje peníze na svůj provoz

Včera jsem sledovala jednání v poslanecké sněmovně, ve které se jednalo a posléze i schvalovala novela mediálního zákona, ve které bylo zahrnuto i navýšených rozhlasových a televizních poplatků.

Dnes jsem si po ránu na serveru Neviditelný pes přačetla kritický úvodní článek k tomuto mtématu šéfredaktora Ondřeje Neffa, alias Astona, a zde je moje odezva:

Vážený pane Astone, tentokrát s Vámi plně souhlasím. A opravdu Vás chápu. Vy, který máte velkou zásluhu na tom, že dnes, kdy už má internet v jakémkoli zařízení, ať už je to chytrý mobil, tablet nebo i jinde, téměř každý český občan nebo rodina - musí Vás změna tohoto zákona mrzet. Za prvé je to nedomyšlená zvláštnost, a za druhé, podle mne se jedná duální platbu – jednu za internet, podruhé spíš jako daň za televizní připojení.

No nic, tak to u nás dnes chodí, stále nejsou na nic peníze. „Ber kde ber, hlavně že to sype“. Ale jak se říká, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Tato nespravedlivá záležitost už musí u nás naštvat každého - a navíc i podniky, kterých se to také týká. Nedovedu si představit, že by zaměstnanci, natož pracovníci a dělníci větších průmyslových závodů, mohli během pracovní doby sledovali pořady České televize.

A navíc - to včerejší prosazení této novely mediálního zákona vynuceným odhlasováním v poslanecké sněmovně, je donebevolající. Dlouholetý poslanec ODS Marek Benda se asi pomátl, anebo má takový strach o své třicetileté korýtko, že přemluvil pětikoalici k této „ (podle P. Fialy) „násilnické“ akci? Chce si tím snad pětikoalice zavázat Českou telebizi k tomu, aby jí pomohla svými pořady – jako obvykle, vyhrát v příštích volbách do dsenátu- a později i do poslanecké sněmovny? A tím si zajistit vládnutí na další čtyři roky? Nevím, ale to ví jen oni, viďte pane miministře kultury, pane Martine Baxo.

No, jsem optimistka, doufám, že vzhledem k velkému množství připomínek a výhrad občanů i podnikatelských svazů a Hospodářské komory vůči této novelese se do druhého a třetího čtení novely v PS vez mou alespoň některé z nich vezmou v potaz a budou akceptovány.

Přeji krásné léto a příéjemnou dovolenou nejen všem našim poslncům, ale i všem rozumným a slušným lidem.