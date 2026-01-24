Co pro mne znamenají knihy
Mojí první nejmilejší knížkou v dětství byli Karafiátovi Broučci. Jak dítě jsem si vždycky přála mít o Vánocích pod stromečkemknížku, ale kdysi se stalo, že na to „Ježíšek“ zapomněl, a namísto knihy tam byl o Štědrém dnu balíček s látkou na šaty. Oplakala jsem to, ale za týden mi knihu přivezl tatínek z Ostravy, kde tehdy pracoval. Prý mi ji posílá Ježíšek, kterého potkal na ostravském rynku. Bylo mi to jaksi divné, ptala jsem se ho jak ten Ježíšek vypadal, onříkal, že to byl takový malý chlapec v kožíšku, ale uvěřila jsem mu. Bylo to v době války, kniha Broučci byla obráková, ale brožovaná, a dodnes ji mám ráda – i když vím, že dnešní děti jí již tolik nerozumí.
Vyrůstala jsem na vesnici, nebylo tam kino, televize, ani internet, neměli jsme ani mobily - byla tam jen obecní knihovna, ale poměrně chudobná. Staral se o ni stará pan Blahůtka. V regáluech byly hlavně knihy známých českých spisovatelů, Boženy Němcové, K. H. Borovského, Karla Jaromíra Erbena, Aoise Jiráska, Václava Beneše Třebízského, básnické sbírky Svatopluka Čecha, Jaroslava Vrchlickéh, Adolfa Hajduka, Jana Nerudy a dalších českých klasiků. Pod nimi v regálu byla řádka knih Červené knihovny a paod ní se krčily ošuntělé a značně ohmatané svazky, časopisového vydání Krásný román. Ty šly na naší dědině velice na odbyt. Kdysi jsem si z nich jeden ten kýčovitý výtisk vypůjčila, vzpomínám si, že se to jmenovalo Oči, které nedovedou lhát. Byl v něm vylíčen sladkobolný příběh jakési postarší dobře situované dámy, která se bláznivě zamilovala do hodnš mladšího muže. Ten bídák se ale zakrátko zamiloval do mladé dívky, která prý mělaí „broskvovou tvář“ – a tu starší našťastnici opustil. Já jsem měla tehdy asi dvanác lett, nebavilo mě o tom o číst, a již jsem si nikdy něco podobného vk nihovně nevypůjčila. Ani z těch „krásných románů“, ani z té „červené knihovny“.
Knihy Aloise Jiráska jsem ale v té době přečetla všechny. Od Starých pověstí českých, přes Filosofickou historii, historické Mezi proudy, Proti všem, Temno, až po jeho obšírné Bratrstvo. Jen jeho kroniku U nás jsem nedočetla, nudila mne, odložila jsem ji. Je ale pravda, že romány Aloise Jiráska byla velmi rozvláčné, tak napřiklad román Proti všem jsem začala číst když ti tři mniši v kutnách utekli před husitty z kláštera, a byla jsem již snad na 25. stránce knihy, a oni stále ještě utíkali. Ale dočetla jsem to, i když mě pohoršilo, že jakousi sektu „volnomyšlenkářů“ (naháčů) nechal zaživa upálit Jan Źižka z Trocnova v jakési staré dřevěné stodole. No jo, „pořádek musel být“- už i za těch husitů. Kvůli té četbě historických románů A. Jiráska jsem asi v sedmé nebo v osmé třídě excelovala v hodinách dějepisu, a na vysvědčení jsem dostala zaslouženou jedničku. Zrovna tak jsem byla později pochválena paní učitelkou jazyka českého Brychtovou za znalosti řecké mythologie, když jsem si přečetla knihu Starověké báje a pověsti v překladu Bohumila Mathesia. Bylo to parádní bibliofilské vydání v rudém plátně vázané, které mi tehdy také přivezl otec z rozbombardované Ostravy. Paní učitelka si ji ode mne tehdy vypůjčila, a dodnes mi ji nevrátila, což mě ještě dnes mrí. Ale odpustila jsem jí to, budiž jí země lehká.
Na brněnské umělecko průmyslové jsme měli přísného češtionáře, pana profesora J. Valouška. Pravidelně nám kontroloval zápisky a obsahy knih z povinné četby. Doporučované knihy jsem vždy pečlivě přečetla všechny, i když mě některé z nich nudily. V souvislosti s ním si zpomínám na jednu perličku. Pan profesor Joesf Valoušek nám kdysi v hodině češtiny řekl: „Žáci, Boccacccciův Dekameron vám jako povinnou četbu nedoporučuji, to ještě není pro vás“. Hned na druhý den tuto knihu někdo přinesl do třídy, kniha tam začala kolovat, a záhy si ji přečetla skoro celářída. Takže moje poučení: „Když chcete mladým něco dopuručit, zakažte jim to... Pak si to určitě přečtou“.
A co se týká knih, ještě další zážitek. Jeden z mých pěti vnuků dostal na střední škole povinnou četbu román Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále. Přišel za mnou s prosbou: „Babi, prosím tě, mohla by sis knížku přečíst a napsat mi jeho obsah? Mám to do povinné četby a nebaví mně to číst“, pravil. Slíbila jsem mu to. Já jsem si knihu přečetla, něco o ní, napsala, ale překvapila mne v ní pasáž, jak je tam byla ta (nahatá) dívka poeticky obkládána květinami. Měla jsem dojem, že to není zrovna nejvhodnější četba pro šestnáctiletého chlapce. No jo, nejsem češtinářka, ani středoškolský pedagog.
Byla jsem od dětství vždy “velká čtenářka“ a jsem dosud. Bohužel dnes jsem nucena kvůli problému se sítnici používat na čtení čtečku. Není to KNIHA, ale zvykla jsem si. A pod vánoční stromek již dostávám nedostávám normální knihy, ale e-knihy nebo audioknihy... Maminka mi v dětstvím říkávala: „Nečti tolik, zkazíš si oči“. Nedávno jsem se na to ptala mého očního lékaře a on mi řekl, že ten problém od čtení není. Oči jsou prý na to, aby se četlo. Věřím mu, uklidnilo mě to. Takže vesele čtu dál, snad mi to ještě chvíli vydrží.
Mirka Pantlíková
Není omyl jako omyl, a mýliti se je lidské
K napsání tohoto článku mě inspirovala pěkná úvaha naší vynikající blogerky paní Zdeňka Ortové o omylech, které se nám všem stávají často, a to jak ty milé, tak i ty nemilé.
Mirka Pantlíková
Nepohádková televizní pohádka
O Štědrém dnu jsme se vždy těšili na novou televizní pohádku. Sledovali jsme ji s dětmi, a bývalo to s nimi pěkné zakončení štědrovečerního večera. Po zkušenostech z posledních let však usedám k televizní obrazovce s obavami.
Mirka Pantlíková
A co ty na to, Honzíku?
Máme pět vnuků a nedávno se mě jeden z nich, devítiletý Honzík, začal vyptávat. „Babi, proč se u nás ti poslanci v televizi pořád hádají? Není to proto, že když něco dostanou, se o to nerozdělí jako já s Pepíkem?
Mirka Pantlíková
Pane policajte, máte pumpu?
K napsání článku mě kdysi inspiroval článek jedné blogerky. Popisovala v něm zážitky ze svého babičkovského života. Máme pět vnuků. Kluky jsme s manželem občas hlídali, hlavně o víkendech. Někdy jsme s nimi jezdili i na výlety.
Mirka Pantlíková
Vyšusťování turkyní
Rozumíte tomu co tím myslím? Vy, co žijete na jižní Moravě asi ano, ale vy, co v severnějších částech země, možná ne. Jedná se o kukuřici, o odstraňování z klasů šustí, „yyšusťování“.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?
V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se...
Monyová opět boduje. Seriál o zavražděné spisovatelce míří na Berlinale Series Market
Česká seriálová tvorba hlásí další významný zářez na mezinárodní scéně. Seriál Monyová z produkce...
Lidé se sešli na koštu pálenek v Mikulčicích, ochutnat mohli 1460 vzorků
Lidé, kteří mají rádi ovocné pálenky a další alkoholické nápoje z ovoce, se dnes sešli v kulturním...
Pelhřimovští zastupitelé stopli větrné elektrárny i bez hlasu lidu
Lidové hlasování nebude. Pelhřimovští zastupitelé se sešli na mimořádném zasedání, aby rozhodli,...
Na brněnské výstaviště dorazily tisíce lidí a psů, přijedou i v neděli
Na brněnské výstaviště dnes dorazily tisíce lidí a s nimi i tisíce psů na mezinárodní výstavu Duo...
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč
- Počet článků 355
- Celková karma 21,59
- Průměrná čtenost 706x
mpantlikova@seznam.cz