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Chlapec na hlídání

Mirka Pantlíková
Sousedé nám v létě věnovali bedýnku okurek nakládaček, které jim přivezli příbuzní z venkova. Proč by se prý párali s nakládáním, když jsou jich v obchodech plné regály?

Při té příležitosti nás požádali, jestli bychom jim na nějaký čas nepohlídali jejich osmiletého Filípka. Prý odjedou dopoledne a do do večera se vrátí. Souhlasili jsme a chlapce pozvali k nám do bytu.

Hned po odjezdu rodičů – aby se chlapec nenudil, pustila jsem mu jednu z našich starších pohádkových audionahrávek. Když jsem se ale po chvíli vrátila do obýváku, nebylo nic na svém místě. Kluk seděl uprostřed pokoje, v ruce měl můj mobil, a kolem něj byly rozházené všechny naše cédéčka a videokazety, vytahané z regálů. Pohádka o čertech byla vyndaná z kazety a nahrazená filmem Blbec k večeři, který nám o Vánocích věnoval jeden z našich starších vnuků.

Naštěstí ho film brzy přestal bavit a požádal nás, abychom si s ním zahráli kanastu. Souhlasili jsme a začali jsme hrát karty ve trojici.

Filip ale kupodivu neustále vyhrával, což mi nešlo na rozum. Najednou jsem si všimla, že kluk šidí – výhodné karty si schovává do rukávu.

Napomenula jsem ho, že se takové věci nedělají – a manžel ho s ůsměvem upozorníl, že se za to prý na Divokém západě i střílelo.

Kluk slíbil, že se polepší, ale kdepak – švindloval dál, a dokonce rafinovaněji. Karty si už neschovával do rukávu, ale strkal si je přímo pod zadek. Manžel se na něj rozzlobil, že nedodržel slovo, a další hru z kategoricky odmítl.

Po obědě jsme se dohodli, že si odpoledne zajedeme do blízkého městečka, kde se v přírodním amfiteátru konal folklorní festival lidových souborů s mezinárodní účastí.

Jen co jsme přijeli a usadili se v přírodním hledišti, vypůjčil si ode mne Filípek zánovní fotoaparát s tím, že si něco vyfotí a za chvíli mi ho vrátí.

Nestalo se tak. Na půl hodiny zmizel a já trnula, že ho někdo v té tlačenici ukradne i s fotoaparátem. Naštěstí se vrátil i s fotoaparátem v pořádku.

Sedět chvíli v hledišti a koukat se na tančící soubory však dlouho nevydržel. Řekl, že má žízeň, a zeptal se, jestli by si mohl jít koupit kofolu a cukrovou vatu.

Manžel neměl drobné, a tak mu dal padesát korun, ať si jde ke stánku něco koupit.

Filípek se po chvíli vrátil s pusou od cukrové vaty a s prázdným kelímkem od kofoly, a tvrdil, že mu prodavačka žádné peníze nevrátila. Později jsem si všimla, že si zbytek peněz schoval do kapsy, ale nic jsem mu neřekla.

Po skončení programu v amfiteátru jsme se šli projít mezi stánky a já mu nabídla, ať si něco vybere, že mu to koupím.

Chvíli se rozhlížel a pak si z množství různých sladkostí, hraček a jiných lákadel pro děti vybral umělohmotný samopal v ceně 850 Kč.

Chtěl, abych mu ho koupila, – a přitom se pochlubil, že jeden takový už doma má, ale že chce mít dva.

Bylo mi to nepříjemné, ale musila jsem muříct, že tolik peněz už u sebe nemáme. Koupila jsem tedy dárek podle svého – věší barevný kopací míč a npráskací kuličky.

Kopací míč mi vrátil s tím, ať si ho prý nechám že má doma lepší, ale práskací kuličky vzal na milost.

***

K večeru si pro Filípka přišla jeho matka a ptala se, jak to hlídání to proběhlo, jestli byl sprý ynek hodný.

No jo, to je problém, řekla jsem si. Nechtěla jsem žalovat, ale nechtěla jsem ani lhát.

„Celkem to s ním šlo,“ pravila jsem, „až na pár drobností. Namísto pohádky Zapomenutý čert, kterou jsem mu pustila, si sám vytáhl z regálu a bez dovolení pustil film pro dospělé Blbec k večeři. Při hraní kanasty ustavičně švindloval, a i když byl napomenut, švindloval dál. Na folklorním festivalu v Liptále , jsem mu půjčila fotoaparát, slíbil, že mi ho za chvíli vrátí, ale zmizel a nebyl téměř tři čtvrtě hodiny k nalezení. Víte, on je trochu neposlušný, ale jinak je to celkem hodný a velmi bystrý chlapec.“

Jo, o tom, že zatajil drobné ze padesátky, nebo že si vynucoval koupi samopalu v ceně 850 Kč a odmítl míč, který jsem mu koupila, jsem raději ani nemukla.

A o tom, že se mi pochlubil, jak šmíroval starší sestru s galánem, když se zamkl ve skříni v místnosti, kde randili, a pozoroval je odtud klíčovou dírkou, o tom už raději ani slovo. To bylo i na mě silné kafé…

Ale napomenula jsem ho, že takové věci slušný člověk nedělá.

No jo, zlaté dítě, ten sousedův Filípek. Příště si jeho hlídání pořádně rozmyslím

Nedávno se mi totiž jeho matka svěřila, že chudák chlapec prý má ve škole neustále problémy s učiteli. Podle ní jsou prý ti dnešní pedagogové zaostalí a vůbec nerozumějí dětem. A to by prý ještě chtěli, aby jim bylo zase přidáno na platu…

Ach jo… To ještě tak, aby šířila po sousedech, že jsmy my dva s manželem jmse také zaostalí...

Autor: Mirka Pantlíková | středa 11.11.2026 15:03 | karma článku: 5,53 | přečteno: 57x
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Mirka Pantlíková

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Povoláním výtvarnice - kreslím, fotografuji, píši, zajímám se o vše, někdy i o politiku. Zlobí mě lež, pokrytectví, nespravedlnost, nesoulad ve společnosti - i v mezilidských vztazích. Publikace mých článků a fejetonů v různých časopisech, knížka vzpomínek a příběhů, Vyprávěnky. 

mpantlikova@seznam.cz

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