Česká televize potřebuje nutně změnu. Nezáleží jí na potřebách občanů, kteří si ji platí.
Nezměnila se ani po výměně ředitele ČT Chudárka nezměnila. Pár jednostranně zaměřených moderátorů včetně V. Moravce sice odešlo, (on prý demonstrativně), ale jinak- žádná změna. V publicistické části stále stejní hosté, občas vystřídáni i těmi současně zvolenými politiky, političtí komentátoři stále většinou ti, co jdou na ruku opozici a bývalé Fialově vládě. V neděli například „hodnotil“ v poledním zpravodajství aktuální politické dění u nás a ve světě dávno profláknutý politik Daniel Kroupa. který nedovedl udržet pár let ani politickou stranu, kterou sám založil... V debatě se velmi zastával postojů prezidenta Petra Pavla a jeho trcuc-akcí vůči současné vládě A. Babiše. Proti názor tam od nikoho slyšet nebyl A tak to v ČT pokračuje stále, bojím se Čt kanály otevřít. Již dávno jsem přešla na komerční televizi Prima News, kde jsou objektivnější. . Snad je ČT 2 a ČT art si udržuje solidnější úroveň.
A v zábavné části? Absolutní přesycení americkými a jinými westerny, a neustálé opakování stále stejných filmů, jak cizích , tak českých, a to až do úplného omrzení. To mají českého diváka za sklerotika, nebo za úplného blba? Něteré fjfilmy a seriály snad již vysílají po dvacáté v rychlém sledu za sebou
A někdy - jako by chtěli opravdu totálně naštvat diváka- tedy hlavně o víkendech a svátcích. Vůbec jim na potřebách nobčanů nezáleží. Člověk se těší na víkend - na nějaký pěkný, třeba historický film, a tam? Nula. A ani se neomluví. Co tam ten šéf zábavných pořadů Fridrich dělá? A to chtěl být ředitelem. Veřejnoprávní Česká televize potřebuje rychlou změnu, je v úpadku. Za sedm miliard (ročně?) by to chtělo rozhodně lepší kvalitu.
Mirka Pantlíková
Jak jsme utíkali před frontou v roce 1945
Když skončila druhá světová válka měla jsem sedm roků, ale na německou okupaci a na to, jak naší nevelkou jihomoravskou obcí Násedlovice na Kyjovsku táhla fronta, si dosud živě vzpomínám.
Mirka Pantlíková
Začíná jaro, zase bude máj - a něco o Letné
Praha - Letná, první jarní den 2026. Český lev se probudil ze zimního spánku a zařval, blaničtí rytíři se probudili z letargie - a tisíce chvilkařů vyrazilo demonstrovat za záchranu české demokracie, která prý chátrá.
Mirka Pantlíková
Jaké to kdysi bylo ve Filmových atelierech ve Zlíně
Před několika dny jsem si přečetla vzpomínku pana M. Faltýna, týkající se jeho působení ve Filmových atelierech v Praze na Barrandově. Do diskuze na jeho blogu jsem přidala příspěvek, který zde zveřejňuji.
Mirka Pantlíková
Vzpomínka na herečku paní Janu Brejchovou
Herečku Janu Brejchovou jsem poprvé viděla v šedesátých letech m.st. ve Filmových atelierech, tehdy studia Gottwaldov-Kudlov, kde jsem byla tehdy zaměstnána jako grafička Krátkého filmu v oddělení kresleného triku.
Mirka Pantlíková
Co pro mne znamenají knihy
Knihy pro mne znamenají mnoho, a to už od útlého dětství, kdy jsem ještě neuměla číst a ty moje pohádkové knížky, a knížky plné říkanek a obrázků, mi četla maminka. Ty říkanky a básničky k obrázkům umím zpaměti do dneška. .
