Ať žijí martinské hody!
Jinak by totiž nenakreslil malíř Mikoláš Aleš ve svém Špalíčku kreseb (k lidovým písním a říkadlům) nádhernou perokresbu s názvem „Přijel k nám bílý kůň, zaleh nám celý dvůr.“ A ten jeho selský valach stojí na dvoře zapřáhnutý do saní, kolem jsou zasněžené ploty a stromy s posedávajícími vránami. A jak pozoruji, letos se v našem kraji žádné vrány, ani jejich průzkumnice, zatím nevyskytují. Ale co není dnes, může být zítra, kdo ví?
Ke svátku svatého Martina se váží martinské hody, které se konají v tuto dobu, kdy po skončení polních prací a po sklizni všech zemědělských plodin, brambor, řepy, cibule česneku, kukuřice i vína je vše uloženo tam, kam patří. Česnek a cibule v dřevěných loudničkách, povázaná kukuřice visí na hambalkách, brambory a řepa jsou ve sklepech, červené i bílé víno, které kvasilo v bečkách, se o hodech začne popprvé nalévat do pohárů. A pracovitý zemědělec má konečně nárok na pohodu a odpočinek po poctivé celoroční práci.
K jedenáctému listopadu, svátku světce svatého Martina, který se proslavil svou soucitností, daroval prý svůj plášť chuďasovi trpícího zimou, a proto se na jeho památku slaví v mnoha jihomoravských městech a dědinách martinské hody.
Na tento významný svátek v roce, se celé vesnice v dřívějších dobách, pečlivě připravovala. Nejenže se uklízela celá obec, ale i každý její obyvatel si musel dát svoji chalupu do pořádku. Uklidit ji uvnitř, zvenku, ale i kolem ní. Celé stavení, někdy částečně postavené z kotovic (hliněných nevypálených cihel), olíčit vápnem, obrovnávky dole u zdí natřít ultramarínovou hlinkou a červenou hlinkou zase řádky cihel pod nimi. Postarat se také o víno, aby bylo to martinské už řádně vykvašené a mohlo se o hodech koštovat byla starost hospodáře. Hospodyně – ty musely mít zase dobře vykrmené husy nebo kačeny, aby se mohly do zlatava upečené se zelím a knedlíkem – a vychlazeným pivem podávat na hodový stůl. A nesměly chybět ani sváteční tvarohové koláče s rozinkami, a nějaké doma napečené cukroví. Já jsem se vždycky těšila na trubičky z lístkového těsta plněné bílkovým sněhem, kterým jsme říkalo šmetrdóle. Naše maminka je měla vždycky výborné, byla váborná „cukrářka“.
Krmením těch svatomartinských hus nebo kačen kačen, bývalo ale drastické. Hospodyně přitom seděly na dřevěném sedátku s otvorem, pod něj postavily to nebohé husí nebo kachní stvoření a protáhly tím otvorem jeho krk který držely levou rukou. Tou pravou mu do zobáku vložily kovový trychtýř do kterého soukaly kukuřičná zrna padající mu do volete. Ochráncům zvířat by se to určitě nelíbilo, vždyť ani já jsem se na to nemohla dívat – i když musím přiznat, že že při konzumaci usmažených husích nebo kačeních játýrek, nebo do křupava upečených stehýnek, mi to až tolik nevadilo.
A nejvíc rušno bylo i těsně před hody. Maminky vytahovaly z truhlic kroje a strojily do nich děti a starší a mládež, nejvíc pozornosti však věnovaly stárkům. Dvěma vybraným šohajům a k nim dvěma šikovným děvčicím, stárkám, kteří byli symbolem svatomartinských hodů.
V sobotu dopoledne jezdila skupina krojovaných chlapců vyzdobeným koňským povozem s muzikou po dědině a zvala její občany na hodovou taneční zábavu. Tu zpravidla pořádal zdejší sbor dobrovolných hasičů, nebo fotbalisté..
Tož takové to bývalo o martinských hodech za mých mladých let o hodech v mé rodné vesnici Násedlovicích - a tak je tomu i díkybohu dodnes. A je to dobře, staré zvyky a tradice našich předků se mají udržovat. Už i kvůli našim vzpomínkám, a také proto, abychom si nepřestali vážit kraje, oblasti, odkud sami pocházíme.
Ať tedy žijí martinské hody - a čí že jsou? No přece naše!
Foografie M. Pantlíková
Mirka Pantlíková
Lidé a zvířátka (domácí)
Lidé mají rádi zvířata – a zvířata, hlavně ta domácí, mají ráda lidi. Samozřejmě jen někteří lidé – a také jen některá zvířata. Tedy vyjma těch, která se chovají z jiného důvodu, například na božíhodový oběd a tak podobně...
Mirka Pantlíková
Moje zkušenost s AI – s umělou inteligencí
Tento článek měl být reakcí na aktuální zamyšlení blogera M. Faltýna v jeho článku „Jsem výtvor umělé inteligence“? Měla jsem v úmyslu napsat krátký příspěvek, ale rozepsala jsem se natolik, že z toho vznikl i můj blog.
Mirka Pantlíková
Ježek v kleci
Je konec července a my stále prožíváme letní vedro, letos skutečně nebývalé. Teploměr u nás ne balkoně ukazuje stále kolem 35 stupnů na přímém slunci až ke 40 stupňům Celsia..
Mirka Pantlíková
Premiér, nebo prezident?
Kdo z nich hrotí situaci? Nedivím se premiérovi A. Babišovi, je to muž - a má svou čest. O čemž bohužel pochybuji u prezidenta P. Pavla, i když sám hrozně rád moralizuje druhé.
Mirka Pantlíková
Bylo léto, horké léto – a začaly prázdniny
K napsání tohoto textu mě inspiroval aktuální článek blogera pana Martina Faltýna, ve kterém se zmiňuje o konci školního roku a začátku prázdnin. Děkuji Vám, pane Martine, za hezký a zajímavý vzpomínkový blog.
|Další články autora
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život
Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan...
6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit
Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
První sníh nebo 7 stupňů? Ani jedno. Pro výměnu letních pneumatik platí jiné pravidlo
Řidiči začínají s příchodem podzimu řešit, kdy vyměnit letní pneumatiky za zimní. Často se přitom...
Tábor připravil schodkový rozpočet, ale návrh bude posuzovat nové vedení města
Tábor připravil pro příští rok rozpočet se schodkem 24 milionů korun. Návrh předpokládá příjmy a...
V Blansku skončila modernizace hřiště u školy Salmova, jinde vzniká nové
V Blansku u Základní školy Salmova skončila modernizace hřiště. Stavební práce zahrnovaly i úpravu...
Jedno Ústí půjde ve dvou městských obvodech v Ústí nad Labem do opozice
Ve dvou ze čtyř městských obvodů v Ústí nad Labem bude vítězná koalice Jedno Ústí v opozici,...
Napadl a zabil manželku, podezřívá policie cizince. Zadržela ho
V Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku dnes po poledni podle policie šestačtyřicetiletý cizinec napadl...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 368
- Celková karma 14,52
- Průměrná čtenost 696x
mpantlikova@seznam.cz