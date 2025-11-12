A co ty na to, Honzíku?
„To je proto, Honzíku, že ti, co vysedávají po čtyři roky, nebo i déle, v poslaneckých lavicích, jsou stále nespokojeni. Jejich činností je jen mluvit a mluvit, pak mačkat knoflíky a zvedat ruku, kdo z nich na další roky získá dobře placenou funkci ve sněmovně. A přitom se spolu hádají a škorpí kdo co z nich zavinil, pokazil, kdo koho pomluvil, kdo lhal a nemluvil pravdu. A hlavně, kdo z nich připravil náši republiku a občany o větší sumu peněz. A to prý ještě daleko větší, než ten náš zatím nejmenovaný nový premiér A. B., který prý nesprávně dostal a použil finanční přspěvek (dotaci) na postavení jakéhosi zábavního centra Čapí hnízdo, kam chodí v neděli tatínkové s dětmi na procházku. Tatínkové tam prý pijí pivo, děti kofolu, koukají a přitom na zvířátka v maličkém ZOO. „
„A proč to tak je, babi“? „No proto, že si sami si v parlamentu odhlasovali, že si mohou dělat co se jim zlíbí, a nic se jim za to nestane, Honzíku. Ty když něco provedeš, dostaneš od táty pohlavek a uděláš-li chybu ve škole dostaneš ošklivou známku, ale oni nic., nic se jim nestane. Někdy sice o tom nějaký novinář napíše do novin, ale oni si z toho stejně nic nedělají. A když je ta chyba moc veliká – a oni přece jen musí odejít za trest z úřadu, ještě dostanou nějaký milionenek, aby jim to nebylo líto“. A tak je to napsáno v zákonech, které si poslanci sami svořili a odhlasovali.“
"A proč je to tak babičko? To je přece nespravedlivé“? „To je proto, Honzíku, protože se to všem těm poslancům, premiérovi, a dokonce i panu prezidentovi, který ty ministry a premiéry do vlády jmenuje, líbí. On se s nimi přátelí a má je rád. A teď se mi už ale už na nic neptej, a jdi psát školní úkoly. Já nemám čas. Musím napsat příspěvek do diskuze o tom jak se tu u nás máme všichni dobře, jaké máme výborné poslance, miinistry, premiéra, vládu - i pana prezidenta. Toho mají rádi skoro všichni občané, protože rád jezdí na krásné drahé motorce, je vždy hezky oblečený, ostříhaný - a stále se na lidi usmívá“.
Mirka Pantlíková
Pane policajte, máte pumpu?
K napsání článku mě kdysi inspiroval článek jedné blogerky. Popisovala v něm zážitky ze svého babičkovského života. Máme pět vnuků. Kluky jsme s manželem občas hlídali, hlavně o víkendech. Někdy jsme s nimi jezdili i na výlety.
Mirka Pantlíková
Vyšusťování turkyní
Rozumíte tomu co tím myslím? Vy, co žijete na jižní Moravě asi ano, ale vy, co v severnějších částech země, možná ne. Jedná se o kukuřici, o odstraňování z klasů šustí, „yyšusťování“.
Mirka Pantlíková
Hola, hola, škola volá...
Končí prázdniny, blíží se měsíc září a děti zase usednou do školních lavic. Mezi nimi i naše pravnučka Valinka, která nastoupí do první třídy
Mirka Pantlíková
Než začne foukat ze strnišť...
Skončil napůl deštivý červenec, nijak se nevymykající normálu. Děti si zatím užívají prázdnin, ale začátkem srpna začíná jejich druhá polovina, brzy začne „foukat ze strnišť“ -a ony zase usednou do školních lavic.
Mirka Pantlíková
Pomozte mi, já nejsem Němec, ale Rakušan
Vzpomínky a dvě epizody z doby, kdy se Druhá světová válka chýlila ke svému konci, a moji rodnou jihomoravskou obcí Násedlovicemi táhla fronta.
|Další články autora
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...
Po srážce se zřítil ze srázu. Při nehodě autobusu v Peru zemřelo přes třicet lidí
Nejméně 37 lidí zahynulo na jihu Peru v regionu Arequipa poté, co se autobus srazil s dodávkou a...
Přiznal jsem se kvůli dětem, uvedl Augustín u soudu s Dozimetrem
Výpověď klíčového svědka v kauze Dozimetr Mateje Augustína trvala tři dny. Bývalý ekonomický...
Mezi nohama zachytila cizí ruku. Za osahávání ve vířivce dostal muž podmínku
Ve vířivce si podle obžaloby přisedl k cizí ženě a začal ji osahávat. Když záležitost oznámila...
Evropský štít demokracie. Nová iniciativa pomůže čelit vměšování a lžím Ruska
Evropská komise představila iniciativu nazvanou Evropský štít demokracie, prostřednictvím které...
- Počet článků 352
- Celková karma 12,45
- Průměrná čtenost 707x
mpantlikova@seznam.cz