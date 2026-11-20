17. listopad 2026 – fraška?
Přiznám se, že jsem nebyla psychicky schopná se na ty dvě listopadové akce v televizi dodívat. Bylo mi z nich až fyzicky nevolno.
Věřím, že snad někteří středoškolští studenti na Letné tomu, co tam slyšeli, opravdu věřili. Ale posluchači vysokých škol by snad už měli mít nejen větší znalosti, ale také vlastní rozum. Ti středoškoláci si možná chtěli zažít také trochu té „revoluční atmosféry“, o které slýchali vyprávět od svých otců a dědů. A tak blikali mobily jako o závod…
Zato vůbec nevěřím některým hercům, kteří se jakoby vžili do role komediantů a deklamovali na pódiu předem naučené bláboly, vůbec se nezakládající na pravdě. A jestli tomu opravdu někteří věřili, pak pochybuji o jejich IQ – a také o schopnosti naučit se své role na divadelním jevišti. Rozpolcené osobnosti?
Jestli to tam jen hráli, měli by se stydět. Bylo to jen trapné a nedůstojné šaškování. A navíc se tím, soudě podle mne, asi většině slušných lidí dokonale zprotivili.
Toleruji snad jen pana Zdeňka Svěráka, u něj se asi jednalo o postupující stařeckou demenci.
A co nejvyšší aktivista spolku Milionu chvilek Mikuláš Minář? On snad sám věří tomu, co na pódiu prohlašoval – a k čemu ty nejen zmanipulované davy, ale i vládu vyzýval – a kladl jí požadavky? Anebo také jen hrál roli pomateného revolucionáře?
Tomu člověku nevěřím ani slovo. Ještě štěstí, že se nestal evangelickým duchovním.
A pak ta druhá trapná akce v Praze na Národní třídě. Tolik zapálených svíček… Ty tam plápolaly na památku „mrtvého“ studenta Šmída, alias Zifčáka – Růžičky? Větší absurditu si snad člověk ani nedovede představit.
A prezident Petr Pavel, obklopen bodyguardy – a konečně jeho ulička hanby… Jemu se také divím, ale spíš jeho „hroší kůži“. Za tu by měl snad získat Nobelovu cenu, byla při jeho minulosti by oprávněná... .
No jo, Svatý Václav si tentokát asi tu „pražskou absurditu“ asi pořádně užil.
To, jak se za 87 let zvrhl Svátek studentstva, je skutečná absurdita. Z původní skutečné TRAGÉDIE českého studnstva- a celého českého národa, se stal 17. listopadu 2026 srtal dokonalý FRAŠKA
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