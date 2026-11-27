Zen pro ten dnešní den
Naše společnost potřebuje duchovno, ale křesťanství již není schopné většině lidí duchovno nabídnout. Je příliš spojené s minulostí, nesmyslnými dogmaty a zákazy. Zen se jeví jako zajímavá alternativa pro svobodomyslné: v 50. a 60. letech 20. století to tak viděli i lidé z Beat Generation či New Age.
Sochy nebo hlavy Buddhů jsou na každém kroku, ale příznivců zenu a buddhismu obecně přibývá v západních zemích jen pomalu. Většina lidí si asi nedokáže představit, že by něco takového jako zen buddhismus mohli praktikovat. Přitom to není nijak složité. Hodně lidí platí velké sumy peněz za různé „mindfulness kurzy“ či introspektivní terapie. Je to pochopitelné. Stresových faktorů kolem nás je mnoho a vnímání toho všeho je intenzivnější než v minulosti. Zen nabízí řešení a metodu, jak uvolnit mysl ze sevření, do kterého se sama dostává pod vlivem úzkostí z minulosti i budoucnosti. Zenová cvičení přitom vyjdou na zlomek peněz oproti jiným terapiím a kurzům.
Aby člověk mohl praktikovat zen, nemusí být buddhistou. Zen ale není jen meditace v sedě (zazen). Obsahuje též etiku, rituály a gesta, která nás vedou k plnému prožívání toho, co právě děláme, a to v jakékoli životní situaci. Jsou přitom kompatibilní s ateismem i s jinou věroukou.
Zen je chvála pomalosti. Jednou jsem spěchal na meditaci, abych nepřišel pozdě. Mále jsem nestihl začátek. S jazykem na vestě jsem doběhl do dojo a řekl jsem si: to je absurdní – spěchat kvůli tomu, abych nyní půl hodiny v tichosti seděl a meditoval. Zen nás učí, že se nemá tlačit na pilu. Když něco jde, tak to jde, když ne, tak ne. To platí i pro meditaci samotnou.
Pro hodně lidí, kteří jsou celý život zvyklí sedět na židli, představuje meditace v sedě na polštáři se zkříženými nohami fyzicky nepřekonatelnou překážku. Nevadí. Při zazenu je možné sedět i na židli. Jediné, co se nedovoluje, je lehnout si. To by se pak spalo…
Jaký je rozdíl mezi sezením doma a sezením v dojo? Meditace ve skupině dodává motivaci sedět déle a ve správné pozici. To má větší efekt, než kterého by bylo možné dosáhnout doma a osamoceně. Po jisté době praxe přijdete na chuť stavu, kdy necháváte myšlenky plynout jako obláčky na obloze. Vaše mysl bude postupně jako teflon, na kterém nic neulpí: ani negativní myšlenky, ani připoutanost ke konceptům a názorům. Výsledek není je vnitřní klid, ale i názorová otevřenost. Neříkám, že jsem toho všeho dosáhl. Je to běh na dlouhou trať. Ale zen je tu pro každý den.
*Zen: Zen je směr mahájánového buddhismu, který klade hlavní důraz na přímou osobní zkušenost, vhled do vlastní podstaty a meditaci vsedě zvanou zazen. Slovo pochází z japonského výrazu zen, který vznikl z čínského čchan a sanskrtského dhjána (rozjímání, meditace) – CS Wikipedia.
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Studoval jsem na Institutu politických studií v Paříži a působil jsem mimo jiné jako výzkumník v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM či poradce europoslankyň Jany Hybáškové a Michaely Šojdrové. Zabývám se historií a mezinárodní politikou, evropskou integrací, současnou Čínou a Tchaj-wanem.