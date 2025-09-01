Z Bandungu do Tchien-ťinu: Čína opět na výsluní
Největší pozornosti se v Bandungu dostalo dvěma zemím a jejich představitelům: indickému premiérovi Nehruovi a čínskému premiérovi a ministrovi zahraničí v jedné osobě, Čou En-lajovi. Kontext studené války dal na konferenci vzniknout myšlence hnutí nezúčastněných zemí v čele s Indií, ale Čína se již tehdy vyprofilovala jako velmoc hájící zájmy slabých a rozvojových zemí tváří v tvář systému dominovanému americkým kapitalismem a sovětským despotismem.
Právě probíhající setkání lídrů Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS) ve východočínském Tchien-ťinu se trochu překvapivě stalo fórem pro podobná dějství jako v Bandungu. Kontext je jiný, ale ne nepodobný: Čínsko-americké soupeření, Indie na vzestupu, globální jih nespokojený se západní dominancí v mnoha oblastech a jeho podporou Izraeli. V Bandungu chyběl SSSR, ale do Číny teď přijel i Vladimír Putin, kterému se dostalo sluchu pro jeho prohlášení o tom, jak za všechno zlo (včetně napadení Ukrajiny) může mocichtivý Západ. Každopádně celou ŠOS je třeba brát více vážně než doposud. ŠOS již zdaleka není jen anti-separatistický blog pro střední Asii, ale má mnohem širší geopolitickou agendu. K původním členům (Čína, Rusko a středoasijské země) se přidaly také Indie, Pákistán, Írán či Bělorusko a dialog je veden se Saúdskou Arábií, Tureckem a Egyptem. ŠOS je obrovský euroasijský blog (42% světové populace), který nyní spojuje také odpor vůči Trumpově celní politice a probíhá v něm sbližování dvou nejlidnatějších zemí světa – Indie a Číny. Z dlouhodobého hlediska se jedná o zcela jasnou mocenskou protiváhu Západu s přesahem k zemím globálního jihu. A Čína v tomto procesu hraje dominantní roli a přebírá tak do jisté míry snahu o globální vládu po USA, které s Trumpem vyklízí pole (mimo Ukrajiny a Blízkého východu).
Čínský lídr, Si Ťing-pching, v Tchien-ťinu přednesl plán s názvem „Iniciativa pro globální vládnutí“ (Xi proposes Global Governance Initiative - People’s Daily Online). Jak správně předpověděla sinoložka Olga Lomová (Čína ukazuje světu, že přebírá vedení, říká sinoložka | iROZHLAS - spolehlivé zprávy), cílem této iniciativy je ukázat, že Čína a ŠOS jsou ti praví strážci multilateralismu a státní suverenity založené na mezinárodním právu. Jak se s tím dá sloučit agrese vůči Ukrajině, se již neřeší, ale pro globální jih zní tato slova dobře. Duch Bandungu a čínské vábení se vrací na světovou scénu v plné síle. Po Bandungu se Čína musela stáhnout na desetiletí do sebe kvůli vlastním problémům způsobeným vyhroceným maoismem (“velký skok“ a „kulturní revoluce“). Nyní čínské vedení asi podobnou chybu neudělá a bude dále držet nastolený směr. Řečeno s Orwellem: že bychom nakonec skončili v područí Eurasie, ve spojení s East-Asií, a válčili s Oceánií? Vliv ŠOS narůstá a Západ pomalu volá SOS.
Lukáš Pachta
Čínská branná výchova
Vzpomínáte na brannou výchovu za komunismu? Pokusím se vám osvěžit paměť. Předkládám k přečtení svůj překlad hlavních pasáží nedávného úvodníku oficiálního stranického deníku Komunistické strany Číny (Lidový deník, Renmin Ribao).
Lukáš Pachta
Čínská lidová republika na Tchaj-wanu?
V poslední době světové politiky a veřejnost straší představa, že by se Čína mohla zmocnit silou Tchaj-wanu, který považuje za svou provincii se separatistickou vládou.
Lukáš Pachta
Maoismus: podceňovaný hybatel světových dějin i současné Číny (recenze)
Britská sinoložka, Julia Lowell, která píše o Číně i pro deník The Guardian, nám nabízí fascinující alternativní historii 20. století s velký významem pro pochopení současné Číny.
Lukáš Pachta
Dodatek ke knize Sofiin svět
Patřím mezi velké množství lidí, kteří mají velmi rádi knihu Sofiin svět norského autora Josteina Gaardera. Nedávno jsem začal tohoto průvodce pro děti dějinami filosofie předčítat své dceři, která se jmenuje také Sofie.
Lukáš Pachta
Mulan: Disney na horké čínské půdě
Čína je na vzestupu, ať se nám to líbí, či ne. Projevuje se to i v kinematografii. Čína už má na filmovém plátně své vesmírné zachránce lidstva (The Wandering Earth) i „Jamese Bonda“ (Wolf Warrior) ve službách komunistické strany.
Studoval jsem na Institutu politických studií v Paříži a působil jsem mimo jiné jako výzkumník v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM či poradce europoslankyň Jany Hybáškové a Michaely Šojdrové. Zabývám se historií a mezinárodní politikou, evropskou integrací, současnou Čínou a Tchaj-wanem.