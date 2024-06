Zase ty obecní byty ….. aneb zabíjačka na radnici Prahy 2 v přímém přenosu.

Jen velmi ojediněle se stává, že zastupitelský klub navrhne ad hoc během jednání zastupitelstva odvolání vlastní radní z funkce. V pondělí 24. června 2024 se tak v Praze 2 stalo.

Hned v úvodu jednání nejvyššího orgánu samosprávy Praha 2 navrhl předseda zastupitelského klubu ANO 2011 Petr Novotný doplnit program jednání Zastupitelstva Prahy 2 o návrh na odvolání zástupkyně tohoto klubu v Radě MČ Jitky Urbánkové z funkce radní pro bytovou politiku.

Politická zabíjačka ve dvou dějstvích.

Návrh na odvolání radní evidentně nebyl s koaličními partnery Společně pro Prahu 2 (ODS+TOP09) projednán. Videopřenos odhalil konsternovaný výraz ve tvářích předsedajícího a dalších koaličníků za předsednickým pultem. Po desetiminutové pauze pro jednání klubů oznámil starosta Korseska, že v průběhu přestávky obdržel od dotyčné radní rezignaci na post v radě. Starosta a další Společníci pro Prahu 2 se s rezignantkou rozloučili objetím a ukápla i nějaká slza dojetí. Zdálo se, že věc bude hladce vyřešena bez dalšího sypání soli do otevřené koaliční rány. Omyl. Politická zabíjačka pokračovala s neutuchající intenzitou. Kandidátka klubu ANO 2011, navržená do uvolněné funkce radní pro bytovou politiku, nebyla o jeden hlas zvolena. Ejhle! Potvrdilo se, že dvojková radniční koalice to opravdu nebude mít v tomto období s většinou pouhého jednoho hlasu jednoduché.

Nezodpovězené otázky

Otazníky navíc nadále zůstávají ohledně důvodu či důvodů, proč byla radní pro bytovou politiku donucena k rezignaci. Media, především ta bulvární, spekulují o účelové změně pravidel soutěže o nájem obecních bytů ve prospěch tzv. „celebrity“, ovšem krize jak v samotném klubu ANO 2011, tak v celé radniční koalici může být hlubší. Faktem je, že 19.2.2024 začlenila Rada MČ do pravidel veřejné soutěže o nájem obecních bytů ustanovení, že vysoutěženou nájemní smlouvu k obecnímu bytu lze se souhlasem rady převést na osobu blízkou. A právě tohle se mělo uskutečnit v případě oné „celebrity“. Změnu pravidel v tomto bodě, jehož předkladatelkou byla radní Urbánková, schválili zástupci celé koalice ODS+TOP09+ANO. Bytová komise návrh předem neprojednala, jak bývá zvykem. Zda ustanovení platí i retroaktivně, je další velký otazník. Zdá se ovšem, že takhle si ho Rada MČ vyložila.

Foto: Bývalá radní Jitka Urbánková (vlevo) a kandidátka na uvolněný post Renata Kašická - zdroj Úřad MČ Praha 2