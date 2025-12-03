Witkoff byl nadšený z tradičních ruských salátů.
Agentura Ria Novosti doplnila informaci tím, že večeře na počest amerického realitního agenta Steve Witkoffa a dalšího realiťáka Jareda Kushnera, prezidentova zetě, v luxusní michelinské restauraci SAVVA proběhla jako vždy v srdečném a soudružském ovzduší.
Deklarovaným cílem návštěvy obou soudruhů v Moskvě mělo být údajně jednání o podmínkách ukončení války (panimaj/rozuměj: speciální vojenské operace) na Ukrajině, ovšem pozorní hostitelé připravili vzácným hostům mnohem zajímavější a hodnotnější program.
Místo vojenských map a únavných debat o pooperačním statutu regionů, měst a vesnic, o kterých žádný z obou realitních agentů v životě neslyšel, jim byl servírován červený, černý a štičí kaviár, krabi a mušle. Nechyběly ani knedlíčky s houbami, nadívaná křepelka s pohankou, jelení filet, dušený halibut či rybí pirohy.
„Abychom zdůraznili ruskou pohostinnost, prostírali jsme stůl ruskými rybími a masovými pochutinami – zvěřinou, hovězím masem, sledi, bramborami, sibiřskými mléčnými žampiony,“ popsal stanici Moskva24 gurmánský zážitek Američanů šéf restaurace Maxim Romancev. Upřesnil, že Witkoff byl nadšený především z tradičních ruských salátů.
Nikdo by se neměl pohoršovat nad tím, že po opulentním gurmánském zážitku zrušili agenti Witkoff a Kuschner plánovanou schůzku s ukrajinským prezidentem v Bruselu a s plnými bříšky nabrali směr rovnou do Washingtonu. „Belgické pralinky bych po té žranici fakt nedal a bruselské kapustičky, to už by bylo rovnou na šavli“ sdělil Witkoff mediím před nástupem do letadla Aeroflotu.
Jak upřesnila agentura Ria Novosti, s. Krasnovovi byla výslužka z hostiny zaslána vládním speciálem RF.
V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.
V posledních komunálních volbách na podzim 2018 byl zvolen již potřetí v řadě členem zastupitelstva MČ Praha 2.za politický subjekt DVOJKA SOBĚ.
Na mandát zastupitele rezignoval 9.6.2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k 31. 12. 2024