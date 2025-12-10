Volby na Ukrajině jsou cestou, jak zastavit zabíjení prakticky ihned.
Ostatně i Vladimir Vladimirovič ve shodě se svým parťákem v Bílém domě opakovaně hlásá, že vedení Ukrajiny nemá legitimitu, protože jeho volební období v průběhu stávající „speciální vojenské operace“ skončilo.
Svobodné a demokratické volby se ovšem mohou na Ukrajině z řady pochopitelných důvodů uskutečnit pouze pod mezinárodním dohledem, přičemž kontingent pozorovatelů (např. pod hlavičkou a záštitou OSN) by musel být početný, ba přímo masivní.
Nepodceňuji proradnost a cynismus vládce Kremlu, ale představa, že před zraky mezinárodní pozorovatelské mise bude RF pokračovat v bombardování ukrajinských škol, nemocnic, či k životu potřebné infrastruktury raketami a drony, mi přijde přece jen trochu mimo mísu. Jistě, šlo by jen a pouze o příměří, ale aspoň po dobu volební kampaně by bylo zastaveno zabíjení lidí a další devastace napadené země.
Foto převzato z iDnes
Největší a nejkrásnější mírotvorce všech dob Donald Trump obvykle šermuje ve svých (často protichůdných) prohlášeních o ukončení války jedním konzistentním argumentem, a sice, jak silné „karty“ kdo má v rukou. Není pochyb, že Zelený svršek stěží přebije Žaludské eso na bojišti. V rukách evropské koalice (včetně ČR) podporující napadený stát, je ovšem jedna zásadní karta už hodně dlouho.
V plánech na ukončení války, ať už vznikly v té či oné politické kuchyni, se nicméně tahle karta vždy krčí spíše někde pod čarou (pokud vůbec). Postupné uvolňování protiruských sankcí výměnou za ukončení „speciální vojenské operace“, to je přece slušný deal. Kvůli tomu jsme si de facto karty takhle namíchali. No a hrát se jistě dá i karta zmrazeného ruského majetku.
Jak říká jeden seniorní český (ex)politik, a současný prezident USA tuhle tezi naplňuje měrou vrchovatou, „o peníze jde až v první řadě“. Jde o ně, Bohu žel, i v téhle válce.
Otto Schwarz
„NAS MNÓGO“ - KREMLOBOTI ÚTOČÍ.
Nejsem asi sám, komu se v hlavě rozsvítí kontrolka POZOR! Kremlobot, když po rozkliknutí profilu autora hejtu na sociálních sítích na něj vyskočí horkou jehlou spíchnutý profil s pár imaginárními „přáteli“
Otto Schwarz
Pan prezident dodržel dané slovo, a to je dobrá zpráva.
Bez ohledu na to, že nejsem voličem nastupující vládní garnitury, mě včera potěšilo, že máme prezidenta, který drží slovo. I když jsem o tom nikdy ani na vteřinu nepochyboval.
Otto Schwarz
Witkoff byl nadšený z tradičních ruských salátů.
Tak lze ve stručnosti shrnout nejzásadnější bod včerejšího jednání emisarů Donalda Trumpa v Moskvě.
Otto Schwarz
Jak ďábelská kuchařka sjednotila Česko
Nejtřeskutější událostí končícího týdne, která rozhýbala národ na sociálních sítích, se kupodivu nestala další epizoda již tradiční reality show o chybějících / nechybějících devadesáti sedmi miliardách budoucího rozpočtu.
Otto Schwarz
Kdo nám ukradl sto miliard?
Na výkřik „Chybí sto miliard!“ průměrný český občan pochopitelně uslyší, i když si za leta střídání různých politických garnitur i korupčních afér zvykl na „odklánění“ veřejných prostředků jako na běžný kolorit naší společnosti.
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Za naplánovanou vraždu partnerky hrozí muži 20 let, soud jej poslal do vazby
Muž, který čelí obvinění, že v pondělí v Brně napadl svoji partnerku a následně ji na ulici ubodal,...
Když ji našli ve stodole, byl to šrot. Teď ze stoleté lokomobily udělali studenti skvost
V Národním zemědělském muzeu (NZM) v Ostravě je nově vystavená 113 let stará francouzská parní...
Ve Svitavách se poplatek za odpady zvýší o 12 korun na 1068 korun ročně
Ve Svitavách se poplatek za odpady příští rok zvýší na 1068 korun za člověka a rok. Bude to o 12...
Lidé našli na Bruntálsku cyklistu po nehodě vedle kola, utrpěl vážná zranění
Vážná zranění utrpěl dnes ráno při nehodě šestačtyřicetiletý cyklista, kterého našli lidé ležet u...
Prodej bytu 2+kk, 72 m2
V Telčicích, Chvaletice, okres Pardubice
4 189 924 Kč
- Počet článků 49
- Celková karma 13,97
- Průměrná čtenost 680x
V roce 2009 se začal angažovat v komunální politice v Praze 2. Zastupitelem městské části byl zvolen třkrát v řadě v letech 2010, 2014 a 2018
V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.
Na třetí zastupitelský mandát rezignoval v červnu 2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k poslednímu dni roku 2024.
Nadále se věnuje psaní textů s politickou problematikou, ale nejen.