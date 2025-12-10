Volby na Ukrajině by měly zastavit zabíjení prakticky ihned.
Ostatně i Vladimir Vladimirovič ve shodě se svým parťákem v Bílém domě opakovaně hlásá, že vedení Ukrajiny nemá legitimitu, protože jeho volební období v průběhu stávající „speciální vojenské operace“ skončilo.
Svobodné a demokratické volby se ovšem mohou na Ukrajině z řady pochopitelných důvodů uskutečnit pouze pod mezinárodním dohledem, přičemž kontingent pozorovatelů (např. pod hlavičkou a záštitou OSN) by musel být početný, ba přímo masivní.
Nepodceňuji proradnost a cynismus vládce Kremlu, ale představa, že před zraky mezinárodní pozorovatelské mise bude RF pokračovat v bombardování ukrajinských škol, nemocnic, či k životu potřebné infrastruktury raketami a drony, mi přijde přece jen trochu mimo mísu. Jistě, šlo by jen pouze o příměří, ale aspoň po dobu volební kampaně by bylo zastaveno zabíjení lidí a další devastace napadené země.
Největší a nejkrásnější mírotvorce všech dob Donald Trump obvykle šermuje ve svých (často protichůdných) prohlášeních o ukončení války jedním konzistentním argumentem, a sice, jak silné „karty“ kdo má. Není pochyb, že Zelený svršek stěží přebije Žaludské eso na bojišti. V rukách evropské koalice (včetně ČR) podporující napadený stát, je ovšem jedna zásadní karta už hodně dlouho.
V plánech na ukončení války, ať už vznikly v té či oné politické kuchyni, se ovšem tahle karta vždy krčí (pokud vůbec) spíše někde pod čarou: postupné uvolňování protiruských sankcí výměnou za ukončení „speciální vojenské operace“, to je přece slušný deal. Kvůli tomu jsme si de facto karty takhle namíchali. No a hrát se jistě dá i karta zmrazeného ruského majetku.
Jak říká jeden bývalý český politik, a současný prezident USA tuhle tezi naplňuje měrou vrchovatou, „o peníze jde až v první řadě“. A jde o ně, Bohu žel, i v téhle válce.
Otto Schwarz
„NAS MNÓGO“ - KREMLOBOTI ÚTOČÍ.
Nejsem asi sám, komu se v hlavě rozsvítí kontrolka POZOR! Kremlobot, když po rozkliknutí profilu autora hejtu na sociálních sítích na něj vyskočí horkou jehlou spíchnutý profil s pár imaginárními „přáteli“
Otto Schwarz
Pan prezident dodržel dané slovo, a to je dobrá zpráva.
Bez ohledu na to, že nejsem voličem nastupující vládní garnitury, mě včera potěšilo, že máme prezidenta, který drží slovo. I když jsem o tom nikdy ani na vteřinu nepochyboval.
Otto Schwarz
Witkoff byl nadšený z tradičních ruských salátů.
Tak lze ve stručnosti shrnout nejzásadnější bod včerejšího jednání emisarů Donalda Trumpa v Moskvě.
Otto Schwarz
Jak ďábelská kuchařka sjednotila Česko
Nejtřeskutější událostí končícího týdne, která rozhýbala národ na sociálních sítích, se kupodivu nestala další epizoda již tradiční reality show o chybějících / nechybějících devadesáti sedmi miliardách budoucího rozpočtu.
Otto Schwarz
Kdo nám ukradl sto miliard?
Na výkřik „Chybí sto miliard!“ průměrný český občan pochopitelně uslyší, i když si za leta střídání různých politických garnitur i korupčních afér zvykl na „odklánění“ veřejných prostředků jako na běžný kolorit naší společnosti.
V roce 2009 se začal angažovat v komunální politice v Praze 2. Zastupitelem městské části byl zvolen třkrát v řadě v letech 2010, 2014 a 2018
V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.
Na třetí zastupitelský mandát rezignoval v červnu 2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k poslednímu dni roku 2024.
Nadále se věnuje psaní textů s politickou problematikou, ale nejen.