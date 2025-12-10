Volby na Ukrajině by měly zastavit zabíjení prakticky ihned.

Prezident Volodymir Zelensky včera prohlásil, že Ukrajina je připravena uspořádat do 60 dní volby, což je jeden z mnoha požadavků americké administrativy vůči napadené zemi.

Ostatně i Vladimir Vladimirovič ve shodě se svým parťákem v Bílém domě opakovaně hlásá, že vedení Ukrajiny nemá legitimitu, protože jeho volební období v průběhu stávající „speciální vojenské operace“ skončilo.

Svobodné a demokratické volby se ovšem mohou na Ukrajině z řady pochopitelných důvodů uskutečnit pouze pod mezinárodním dohledem, přičemž kontingent pozorovatelů (např. pod hlavičkou a záštitou OSN) by musel být početný, ba přímo masivní.

Nepodceňuji proradnost a cynismus vládce Kremlu, ale představa, že před zraky mezinárodní pozorovatelské mise bude RF pokračovat v bombardování ukrajinských škol, nemocnic, či k životu potřebné infrastruktury raketami a drony, mi přijde přece jen trochu mimo mísu. Jistě, šlo by jen pouze o příměří, ale aspoň po dobu volební kampaně by bylo zastaveno zabíjení lidí a další devastace napadené země.

Foto převzato z iDnes

Největší a nejkrásnější mírotvorce všech dob Donald Trump obvykle šermuje ve svých (často protichůdných) prohlášeních o ukončení války jedním konzistentním argumentem, a sice, jak silné „karty“ kdo má. Není pochyb, že Zelený svršek stěží přebije Žaludské eso na bojišti. V rukách evropské koalice (včetně ČR) podporující napadený stát, je ovšem jedna zásadní karta už hodně dlouho.

V plánech na ukončení války, ať už vznikly v té či oné politické kuchyni, se ovšem tahle karta vždy krčí (pokud vůbec) spíše někde pod čarou: postupné uvolňování protiruských sankcí výměnou za ukončení „speciální vojenské operace“, to je přece slušný deal. Kvůli tomu jsme si de facto karty takhle namíchali. No a hrát se jistě dá i karta zmrazeného ruského majetku.

Jak říká jeden bývalý český politik, a současný prezident USA tuhle tezi naplňuje měrou vrchovatou, „o peníze jde až v první řadě“. A jde o ně, Bohu žel, i v téhle válce.

Otto Schwarz

  • Počet článků 48
  • Celková karma 15,59
  • Průměrná čtenost 690x
Bývalý provozovatel soukromé zubní ordinace na pražských Vinohradech (21 let). Celoživotní fanda fotbalové Sparty Praha, britské kapely Jethro Tull, mistra Richarda Wagnera a v posledních letech i nadšený golfista s HCP 26,5.

V roce 2009 se začal angažovat v komunální politice v Praze 2. Zastupitelem městské části byl zvolen třkrát v řadě v letech 2010, 2014 a 2018

V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.

Na třetí zastupitelský mandát rezignoval v červnu 2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k poslednímu dni roku 2024.

Nadále se věnuje psaní textů s politickou problematikou, ale nejen.

 

 

