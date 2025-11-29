Tak nám odstřelili Samanthu, paní Mullerová!
Výrazněji nezabodovaly ani spanilá jízda Filipa Turka v obrněném transportéru s logem SS Nerudovou ulicí rychlostí 280 km/h, ani re-edice staršího trháku z dílny herce a producenta JUDr. Rajchla „Samec a advokátní koncipientka“, remasterovaná v digitální kvalitě.
V reality show HELL´S KITCHEN totiž tento týden skončila ke škodolibé radosti většiny národa neoblíbená SAMANTHA.
Těžko odhadnout, kolik z televizních diváků žije stále v představě, že tenhle pořad je opravdu soutěží adeptů kuchařského umění a kolik z nich si uvědomuje, že jde jen o další z řady tzv. reality show, které pracují především s emočním příběhem na pomezí reality a fikce. Jak známo, emoce jsou tím nejlepším obchodním artiklem pro zvýšení sledovanosti zejména tohoto typu pořadu, a že emoce negativní jsou k nezaplacení, o tom není pochyb.
Emoční výlevy soutěžících i hodnotících, které dominovaly nad kuchařským uměním, nebylo možné přehlédnout už při sledování předchozí kuchařské „soutěže“ z dílny TV Nova, MASTERCHEF ČESKO. V téhle show ovšem ještě až tolik netrčelo jako sláma z bot, že se o soutěž nejedná ani náhodou.
Autoři Ďábelské kuchyně si s trčící slámou už příliš starostí nedělají. V úvodních dílech „Punčochářovy“ řady stříkaly nezbytné emoce podle režie až příliš spoře, i když „soutěžící“ Andrej se úporně snažil poštvat si proti sobě diváky, co mu síly stačily. Režie v této kritické situaci pohotově nasadila těžší kalibr. Slovenku Samanthu, která prý snad s úspěchem prudila jako záporák v jiné reality show už dříve.
Roli nesympatického otloukánka zvládla Samantha za podpory svých spoluhráčů naprosto bravurně. Není vůbec vyloučeno, že tahle paní/slečna nemusela arogantního kverulanta hrát, protože to je její naturel, ale možná že mimo svěřenou roli je to naopak sympatické děvče. To ale není podstatné. Hlavně, že emoce po jejím příchodu nabraly grády a sledovanost show nepochybně vzrostla.
Fenomén Samantha se projevil pozitivně i na celospolečenské úrovni. Národ už řadu let rozdělovaný živenou nenávistí k padouchům jménem *Babiš resp. *Fiala, získal konečně v postavě Samanthy zloducha, který frustrovaný lid názorově nerozděloval, ale naopak sjednocoval.
Bohužel, Samanthu nám ve středu nenávratně (snad?) odstřelili, do koho se, sakra, budeme trefovat teď? Po posledním díle, ve kterém nás neprozřetelně zbavili Samanthy, to vypadá, že lehce našlápnuto by mohl být podle reakcí na sítích trochu překvapivě Roman, jeden z protagonistů zmíněného MASTERCHEFA. Pokud ovšem tuhle úlohu on nebo někdo jiný z komparsu nezvládne, nezbude nám, než si zase léčit naše frustrace pouze osvědčenými *Babišem a *Fialou.
*Nehodící se škrtněte.
Otto Schwarz
Kdo nám ukradl sto miliard?
Na výkřik „Chybí sto miliard!“ průměrný český občan pochopitelně uslyší, i když si za leta střídání různých politických garnitur i korupčních afér zvykl na „odklánění“ veřejných prostředků jako na běžný kolorit naší společnosti.
Otto Schwarz
Respektovat výsledek voleb neznamená rezignovat na sliby.
„Teď jde o všechno“. Tenhle burcující slogan z předvolebních billboardů koalice SPOLU měl v současné geopolitické situaci nepochybně opodstatnění. Škoda, že vychází najevo, že se jednalo o pouhou předvolební rétoriku bez obsahu.
Otto Schwarz
Zase ty obecní byty ….. aneb zabíjačka na radnici Prahy 2 v přímém přenosu.
Jen velmi ojediněle se stává, že zastupitelský klub navrhne ad hoc během jednání zastupitelstva odvolání vlastní radní z funkce. V pondělí 24. června 2024 se tak v Praze 2 stalo.
Otto Schwarz
Obecní miliardy, soukromá věc místostarosty Korsesky?
Soukromá investiční společnost, které Praha 2 počátkem minulého roku svěřila 300 milionů obecních peněz, vypověděla smlouvu.
Otto Schwarz
Chabá náplast pro Václava Havla.
Radnice Prahy 2 od roku 2004 udělením čestného občanství oceňuje osobnosti, které na území naší městské části žily anebo žijí a které se zapsaly do povědomí veřejnosti svými činy a úspěchy.
V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.
V posledních komunálních volbách na podzim 2018 byl zvolen již potřetí v řadě členem zastupitelstva MČ Praha 2.za politický subjekt DVOJKA SOBĚ.
Na mandát zastupitele rezignoval 9.6.2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k 31. 12. 2024