Respektovat výsledek voleb neznamená rezignovat na sliby.
Ukazuje se, že cíleně živená nenávist části veřejnosti vůči osobě pana Babiše na straně jedné a pana Fialy na straně druhé, vytvořila natolik hluboké a strmé politické příkopy, že šance na nějakou formu podpory menšinové vlády jednoznačného vítěze voleb hnutí ANO ze strany bývalé koalice je, bohužel, nulová. Vinu nesou oba tábory stejným dílem.
My občané, ať už jsme voliči „Pětidemolice“ nebo „ANOfertu“, proto zřejmě získáme nádavkem jako pochybný bonus k vítězi voleb nejen bizarní figury jako jsou pánové Turek či Macinka ve vládě, ale i hlásné trouby Kremlu v podobě pánů Okamury nebo Rajchla v parlamentních funkcích. Prvně jmenovaného dokonce jako třetího nejvyššího ústavního činitele.
Respektujme my, pětidemoličníci, že ANO vyhrálo sněmovní volby o parník, zejména když se o to „naše“ vláda v demisi velkou měrou přičinila svoji neslanou-nemastnou politikou na domácím politickém kolbišti. K zahraniční politice a zejména podpoře napadené evropské země, nelze mít výhrady, muniční iniciativa nás navíc posunula na přední linii mezi ty státy EU, které si skutečně bytostně uvědomují, že „teďˇ jde o všechno“. Ovšem nepoměr kvality mezi politikou zahraniční a domácí byl až příliš velký, přičemž platí okřídlené co je doma, to se počítá.
Mrzí mě, že o co méně strany bývalé vládní koalice projevily respekt k výsledku voleb, o to více rezignovaly na fakt, že teď jde skutečně o všechno.
Ruský imperialismus představuje smrtelné nebezpečí pro celou Evropu a tuplem pro nás, jednoho z bývalých věrných satelitů CCCP. Revanš za prohranou studenou válku leží v Kremlu na stole už řadu let a držet Rusa na Ukrajině je pro nás rozhodně výhodnější a bezpečnější. Úplně stačí ona permanentní hybridní válka v kyberprostoru a budování si páté kolony v politickém spektru. Pokud ani tenhle ryzí pragmatismus někdo nechápe, ať se pak nediví, když je označen za podporovatele strýčka Putina.
Strany dosluhující vládní koalice by v této situaci měly rychle zapomenout na dětinské politické hašteření, jako bylo přetahování o rozpočet / nerozpočet a nyní o harmonogram řešení potenciálního střetu zájmů pravděpodobného premiéra. Pan prezident v současné době situaci řeší v souladu s nálezem Ústavního soudu z února 2022 a proto teatrální svolávání mimořádné schůze k tomuto tématu je zbytečné a hlavně předčasné.
Střet zájmů premiéra by určitě byl stěžejním politickým tématem v mírových časech, reálná situace je ale jiná. Přivítal bych proto, aby se politické kolbiště téhle země vrátilo z podoby gladiátorských her, kde teče krev (zatím jen obrazně), ke střetávání věcnému, kultivovanému, bez účelového nálepkování a argumentace ad hominem. Aby se zakopaly příkopy zloby, účelových lží a osobní nenávisti. Aby se vrátila doba, kdy kšeftovat s extremisty (nyní „dezoláty“), jako byli kdysi komunisté a sládkovci, bylo proti nepsanému politickému bontonu. Tohle pravidlo dodržovali i takoví političtí Alfa samci jako byli pánové Klaus a Zeman.
Obávám se, že cena za paktování se ANO s pátou kolonou Kremlu za bohorovného přihlížení stran „Pětidemolice“ může být pro tuhle zemi hodně vysoká.
Otto Schwarz
Zase ty obecní byty ….. aneb zabíjačka na radnici Prahy 2 v přímém přenosu.
Jen velmi ojediněle se stává, že zastupitelský klub navrhne ad hoc během jednání zastupitelstva odvolání vlastní radní z funkce. V pondělí 24. června 2024 se tak v Praze 2 stalo.
Otto Schwarz
Obecní miliardy, soukromá věc místostarosty Korsesky?
Soukromá investiční společnost, které Praha 2 počátkem minulého roku svěřila 300 milionů obecních peněz, vypověděla smlouvu.
Otto Schwarz
Chabá náplast pro Václava Havla.
Radnice Prahy 2 od roku 2004 udělením čestného občanství oceňuje osobnosti, které na území naší městské části žily anebo žijí a které se zapsaly do povědomí veřejnosti svými činy a úspěchy.
Otto Schwarz
Veřejná debata s občany? Až s křížkem po funuse…. a Černochová za sloupem.
Kauza kácení zdravých vzrostlých stromů v centru Prahy, které padají za oběť velkorysému plánu radnice Prahy 2 na výstavbu sportovního areálu, hýbe naší městskou částí.
Otto Schwarz
ODS v Praze 2 krade.
A to zcela bezostyšně, bez skrupulí a ani to neskrývá, ba právě naopak. Seznam lupu modrého ptáka je dokonce veřejně prezentován na webových stránkách ODS Praha 2. Nevěříte?
V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.
V posledních komunálních volbách na podzim 2018 byl zvolen již potřetí v řadě členem zastupitelstva MČ Praha 2.za politický subjekt DVOJKA SOBĚ.
Na mandát zastupitele rezignoval 9.6.2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k 31. 12. 2024