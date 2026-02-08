PREZIDENTSKÁ ABOLICE PRO PREMIÉRA?
Mnoho let se vlekoucí soudní peripetie pana Babiše nevydáním neskončí, jen se minimálně o čtyři roky odloží, přičemž politické důsledky poneseme, bohužel, my všichni. Podle tzv. morálního kodexu hnutí ANO by měl sice pan Babiš sám požádat sněmovnu o vydání, aby se mohl obhájit před soudem, nicméně rozumím tomu, že tak učinit nechce. Politická proklamace je jedna věc a reálný život věc zcela odlišná. Upřímně, komu z nás, zvláště těm, kteří jsme ve věku pana premiéra, by se chtělo na stará kolena riskovat nepodmíněný rozsudek a vězení, když má možnost se této situaci vyhnout, přestože v tomhle případě lze asi očekávat spíše odsouzení podmínečné? Zproštění viny je rozsudkem Vrchního soudu z června 2025 vyloučeno.
V minulých dnech pan premiér prohlásil, že v nezávislost soudu nevěří, proto se vydat k jednání nenechá a bude „bojovat za pravdu“. Jistě, pan Babiš má právo být bytostně přesvědčen, že se ničeho nezákonného nedopustil, ovšem bojovat za svoji pravdu a za očištění ze vznesených obvinění nelze nikde jinde než právě u soudu.
Nelze nevnímat, že problém s vydáním/nevydáním dělá, bohužel, z pana premiéra rukojmí dvou marginálních politických uskupení, které si nárokují podíl na moci neúměrně větší, než odpovídá jejich spíše mizerným volebním výsledkům. Vůbec nejmenší parlamentní subjekt tak navíc činí velmi neurvalým způsobem, který nemá v historii novodobého českého státu obdoby.
Prezident České republiky má v rukou pro mimořádné situace mimořádný nástroj, a to je abolice. Trestní stíhání premiéra se všemi politickými důsledky, které s sebou přináší, takovou velmi nestandardní situací nesporně je. Prezidentskou abolicí lze trestní stíhání kohokoli zastavit kdykoli do pravomocného odsouzení, a to v případě Čapího hnízda dosud nepadlo. Otázkou by samozřejmě bylo, jak se vypořádat s ustanovením zákona, že prezidentskou abolici kontrasignuje premiér.
Ze strany militantních antibabišovců, kteří by pana premiéra rádi viděli „v teplákách“, budu za tento text jistě verbálně kamenován a do jisté míry to chápu. Před zákonem bychom si měli být rovni bez ohledu na společenské postavení. Ovšem na prvním místě je v zájmu nás všech občanů ČR mít v dalších čtyřech letech vládu, která bude skutečně odpovídat výsledkům voleb, přičemž právě po respektu k těmto výsledkům se často paradoxně volá ze strany voličů jejich nezpochybnitelného vítěze, hnutí ANO. Potřebujeme vládu, která bude garantem pokračování zahraničně-politického směřování naší země, jejíž předseda nebude v tomto ohledu politickým rukojmím ne zcela chtěných koaličních partnerů. Není tajemstvím, že pan Babiš odjakživa toužil po menšinové vládě bez koaličních partnerů. Pan prezident, a nejen on, mu může toto přání splnit.
Otto Schwarz
PÁVEK, BUREŠ A MY
Pávek, rozvědčík, komanč na straně jedné, Bureš, estébák, makak na straně druhé. Málokterý „politolog“ od klávesnice by si dovolil užít tahle označení dotyčným ústavním činitelům tváří v tvář. V anonymitě sociálních sítí běžně.
Otto Schwarz
Když vláda nechce.
Za evropskou půjčku Ukrajině bychom mohli ručit my, kteří napadené zemi pomáhat chceme. Ideálně formou daňových asignací.
Otto Schwarz
Chráněné krajinné oblasti brzdí hospodářský růst Česka.
Na tiskové konferenci, která se konala poněkud netradičně na těžebním bagru v hnědouhelném lomu ČSA, to sdělil novinářům designovaný ministr životního prostředí Pavel Micinka.
Otto Schwarz
Volby na Ukrajině jsou cestou, jak zastavit zabíjení prakticky ihned.
Prezident Volodymir Zelensky včera prohlásil, že Ukrajina je připravena uspořádat do 60 dní volby, což je jeden z mnoha požadavků americké administrativy vůči napadené zemi.
Otto Schwarz
„NAS MNÓGO“ - KREMLOBOTI ÚTOČÍ.
Nejsem asi sám, komu se v hlavě rozsvítí kontrolka POZOR! Kremlobot, když po rozkliknutí profilu autora hejtu na sociálních sítích na něj vyskočí horkou jehlou spíchnutý profil s pár imaginárními „přáteli“
- Počet článků 53
- Celková karma 14,85
- Průměrná čtenost 653x
V roce 2009 se začal angažovat v komunální politice v Praze 2. Zastupitelem městské části byl zvolen třkrát v řadě v letech 2010, 2014 a 2018
V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.
Na třetí zastupitelský mandát rezignoval v červnu 2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k poslednímu dni roku 2024.
Nadále se věnuje psaní textů s politickou problematikou, ale nejen.