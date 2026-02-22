PÁVEK SE CHODÍ TAJNĚ MODLIT DO MEŠITY
Už od minulých prezidentských voleb není žádným tajemstvím, že současná hlava státu nebyla před listopadem 1989 žádným disidentem na rozdíl od 99,9 % občanů téhle země. Připadá vám číslo o počtu odbojářů krapet nadsazené?
Chápu. Problém je v tom, že oněch 99,9 % občanů ČSSR svůj soukromý odboj vůči komunistickému režimu umně až rafinovaně maskovalo. Pokud protikomunistický odbojář chodil řádně k (socialisticky) demokratickým volbám, volil kandidáty Národní Fronty, aniž by u volební urny šaškoval za plentou, pokud plnil pětiletý plán své Brigády socialistické práce, i když jen na papíře a vyvěšoval rudé vlaječky při oslavách VŘSR, režim neměl nejmenší ponětí, jaká masa disidentů proti němu stojí. Gustáv Husák netušil, kolik odbojářů hltá pod peřinou (klasické peří tlumilo skvěle zvuk) za zataženými závěsy večerní zprávy Hlasu Ameriky či Svobodné Evropy a uštědřuje tak večer co večer komunistickému režimu nelítostný políček. Vzpomínám si, že občas mi ruplo v bedně a při znělce Hlasu Ameriky v tradičních 21:00 SEČ jsem zvuk rádia naopak zesílil, dokonce bez duchny a závěsů. Samozřejmě, že velmi opatrně. Z takového aktu protikomunistické rebelie jsem měl vždy úžasný pocit, jak jsem to bolševikovi zase jednou nandal.
Konec historie, ironie a hup do současnosti.
Na Hradě máme prezidenta, který měl tak trochu smůlu, sotva spatřil světlo socialistického světa. Narodil se do lampasácké rodiny přesvědčených straníků a v prostředí, ve kterém vyrůstal, mohl těžko poznat kouzlo vzdoru proti režimu, jaké jsme prožívali my odbojáři. Na tento kádrový deficit Petra Pavla nezapomíná nyní poukazovat ruská hybridní propaganda. Vypadá to, že Kreml opravdu, ale opravdu nemá naši hlavu státu v lásce, nicméně pan prezident si za to může sám. Na rozdíl od ambivalentního a pružného postoje naší vlády k podpoře Rusem napadeného státu (UA podporujeme, ale ne za naše prachy), zůstává Petr Pavel naprosto netakticky velmi konzistentní a čitelný.
Hlavním narativem ruské hybridní války proti České republice se proto na internetu a sociálních sítích stalo „pávkování“. Kremelští programátoři botů nejsou evidentně příliš invenční a kremelské hnojomety si už řadu týdnů vystačí s „Pávkem, přesvědčeným (kovaným) komunistou, rozvědčíkem“ a zejména s „podporou sovětské okupace“.
Nevím jak na koho kolovrátek zřejmých protimluvů působí, mě nudí až k uzívání. Při troše fantazie se přitom nabízí tolik možných, samozřejmě naprosto zaručených zpráv z důvěryhodných zdrojů (sousedka Máňa, jedna paní v Metru C, Gejza z hospody U Komsomolce) o zvrhlostech hlavy státu.
Například od uživatele „Marie Nováková“ bychom se mohli na sítích dozvědět tuto lechtivou informaci: „Každý přece ví, že Pávek už roky podvádí tu svoji politručku a chrápe s Jaroslavou Obermaierovou“.
Takové odhalující sdělení by pochopitelně vyvolalo vůči prezidentovi vlnu závisti, zejména mezi mužskou populací.
Uživatel „Jaroslav Pravda“ by mě mohl v komentáři na Facebooku usadit: „Ty asi nevýš, fyjalová troubo, že nalitej Pávek motorkou srazyl na přechodu před hotelem, co patří Zelenskýmu, slepýho invalidňýho důchodce? Troubyl přitom na klakson ukroušskou hymnu a z mýsta nehody ujel vítahem do svího luxusního apartmá se zlatým hajzlem!“
Po takových šokujících odhaleních bych musel i já podporu pana prezidenta přehodnotit a nezbylo by mi nic jiného, než při ranní modlitbě zkusit vyprosit u Alláha odpuštění jeho hříchů.
Mimochodem, slyšeli jste už nebo četli, že soudruh Pávek hodlá pro muslimské migranty přestavět na mešitu Katedrálu sv. Víta? Kolář už prý objednal studii. A to všechno namýsto peněz pro naše lidi.
Otto Schwarz
PREZIDENTSKÁ ABOLICE PRO PREMIÉRA?
Hlasování Poslanecké sněmovny o vydání či nevydání premiéra České republiky k soudnímu řízení v kauze Čapí hnízdo se blíží, přičemž asi nikdo v téhle zemi nepochybuje o jeho výsledku. Co bude dál?
Otto Schwarz
PÁVEK, BUREŠ A MY
Pávek, rozvědčík, komanč na straně jedné, Bureš, estébák, makak na straně druhé. Málokterý „politolog“ od klávesnice by si dovolil užít tahle označení dotyčným ústavním činitelům tváří v tvář. V anonymitě sociálních sítí běžně.
Otto Schwarz
Když vláda nechce.
Za evropskou půjčku Ukrajině bychom mohli ručit my, kteří napadené zemi pomáhat chceme. Ideálně formou daňových asignací.
Otto Schwarz
Chráněné krajinné oblasti brzdí hospodářský růst Česka.
Na tiskové konferenci, která se konala poněkud netradičně na těžebním bagru v hnědouhelném lomu ČSA, to sdělil novinářům designovaný ministr životního prostředí Pavel Micinka.
Otto Schwarz
Volby na Ukrajině jsou cestou, jak zastavit zabíjení prakticky ihned.
Prezident Volodymir Zelensky včera prohlásil, že Ukrajina je připravena uspořádat do 60 dní volby, což je jeden z mnoha požadavků americké administrativy vůči napadené zemi.
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 54
- Celková karma 14,06
- Průměrná čtenost 647x
V roce 2009 se začal angažovat v komunální politice v Praze 2. Zastupitelem městské části byl zvolen třkrát v řadě v letech 2010, 2014 a 2018
V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.
Na třetí zastupitelský mandát rezignoval v červnu 2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k poslednímu dni roku 2024.
Nadále se věnuje psaní textů s politickou problematikou, ale nejen.