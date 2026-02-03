PÁVEK, BUREŠ A MY
Včera proběhla na pražském Staroměstském náměstí demonstrace, primárně svolaná na podporu prezidenta České republiky v jeho sporu s politickým uskupením, které si nejen díky povolební matematice, ale i dalším okolnostem nárokuje podíl na moci větší, než by odpovídalo jeho volebnímu výsledku. Navíc tak činí způsobem, který je za hranou alespoň minimální politické korektnosti a slušnosti.
Téměř stotisícovou demonstraci jsem ovšem vnímal především jako výraz obecného znechucení velké části veřejnosti z hulvátství a buranství, které se jako mor rozšířilo do nejvyšších pater české politiky.
Jistě, v polistopadovém třicetiletí jsme byli mnohokrát svědky politických střetů, při kterých si jejich protagonisté nebrali ani servítky ani rukavičky. Ovšem až doposud se tyhle šarvátky odehrávaly v určitých nepsaných etických mantinelech, případně šlo o nadsázku. Předpokládám, že asi nikdo nebral vážně hrozbu, že po volbách si jejich vítěz nechá stranické knížky opatřit vazbou z kůže poražených.
Demontáž posledních zbytků elementární slušnosti ze současného politického klání bychom ovšem vážně brát měli, zvláště když ono hulvátství a buranství se stalo běžným instrumentem i v politických „diskusích“ nás občanů na sociálních sítích. Navíc media prakticky bez rozdílu negativní emoce milují. Asi by bylo zbytečné řešit obligátní otázku na téma slepice-vejce, co bylo dřív. Zda se my občané inspirujeme neurvalým vystupováním ne bezvýznamné části našich současných politických představitelů anebo jsou kořeny současného politického marasmu naopak v nás a naše politická garnitura je pouze reálným obrazem současné české společnosti.
Ať už byla dřív ona pověstná slepice anebo vejce, zkusme to být my občané, kdo ubere v diskusích na emocích a přidá aspoň špetku vzájemného respektu a elementární lidské slušnosti.
Pro začátek úplně postačí, když si zachováme elementární respekt k nejvyšším ústavním činitelům, prezidentovi a premiérovi, byť nemusíme být fanoušky jednoho či druhého.
Pávek, Bureš, komunista, estébák … možná půjde ztuha vyjádřit myšlenku bez těchto již zavedených obezliček, ale pojďme to aspoň zkusit.
Otto Schwarz
Když vláda nechce.
Za evropskou půjčku Ukrajině bychom mohli ručit my, kteří napadené zemi pomáhat chceme. Ideálně formou daňových asignací.
Otto Schwarz
Chráněné krajinné oblasti brzdí hospodářský růst Česka.
Na tiskové konferenci, která se konala poněkud netradičně na těžebním bagru v hnědouhelném lomu ČSA, to sdělil novinářům designovaný ministr životního prostředí Pavel Micinka.
Otto Schwarz
Volby na Ukrajině jsou cestou, jak zastavit zabíjení prakticky ihned.
Prezident Volodymir Zelensky včera prohlásil, že Ukrajina je připravena uspořádat do 60 dní volby, což je jeden z mnoha požadavků americké administrativy vůči napadené zemi.
Otto Schwarz
„NAS MNÓGO“ - KREMLOBOTI ÚTOČÍ.
Nejsem asi sám, komu se v hlavě rozsvítí kontrolka POZOR! Kremlobot, když po rozkliknutí profilu autora hejtu na sociálních sítích na něj vyskočí horkou jehlou spíchnutý profil s pár imaginárními „přáteli“
Otto Schwarz
Pan prezident dodržel dané slovo, a to je dobrá zpráva.
Bez ohledu na to, že nejsem voličem nastupující vládní garnitury, mě včera potěšilo, že máme prezidenta, který drží slovo. I když jsem o tom nikdy ani na vteřinu nepochyboval.
- Počet článků 52
- Celková karma 14,85
- Průměrná čtenost 666x
V roce 2009 se začal angažovat v komunální politice v Praze 2. Zastupitelem městské části byl zvolen třkrát v řadě v letech 2010, 2014 a 2018
V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.
Na třetí zastupitelský mandát rezignoval v červnu 2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k poslednímu dni roku 2024.
Nadále se věnuje psaní textů s politickou problematikou, ale nejen.