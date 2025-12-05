Pan prezident dodržel dané slovo, a to je dobrá zpráva.
Až do včerejšího večera byla naše hlava státu pod až nechutnou palbou příznivců jak „ANOFERTU“ , tak zejména jeho politických satelitů kvůli neochotě jmenovat pana Babiše premiérem dříve, než kandidát ANO na tuto funkci sdělí veřejnosti, jak chce řešit střet zájmů, do kterého se po svém jmenování může dostat.
Nadstandardní, ovšem zcela racionální požadavek pana prezidenta včera pan Babiš splnil, i když na můj vkus poněkud bizarní formou. Nicméně chápu, že standardní tisková konference nedokáže vyvolat stejné emoce, jako procítěný výstup na sociálních sítích. A na emoce se v politice hraje úplně stejně jako v každé jiné reality show. Jen mezi námi, já osobně bych si raději nechal zavedenou firmu, která mi generuje miliardy, než být dobrovolně nadále otloukánkem velké části veřejnosti. Chápu ovšem, že v takovém případě by to bylo vnímáno ze strany voličů ANO jako neúcta k nim až zrada.
Pan prezident po výstupu pana Babiše oznámil, že ho bezodkladně jmenuje premiérem, protože jeho požadavku bylo vyhověno. Tím by mohla celá značně medializovaná přetahovaná posledních týdnů na obligátní téma slepice versus vejce (před jmenováním/po jmenování) skončit. I na tuto situaci ovšem logicky platí příměr „není na světě člověk ten, co by se zavděčil lidem všem“. Hlava státu tak od včerejška schytává na sociálních sítích pro změnu tvrdou kritiku z opačné strany politického spektra. Argument rozhořčených diskutérů, že plán, navržený adeptem na post premiéra, jeho budoucí střet zájmů nevyřeší, je ovšem v této chvíli irelevantní.
Relevantním argumentem se může stát až v situaci, kdy střet zájmů designovaného premiéra skutečně nebude odstraněn, ovšem zda se tak stalo či nestalo nemůže posoudit ani pan prezident, ani právně vzdělaný občan, natož pak samozvaní „odborníci“ na sociálních sítích. Jediným kompetentním orgánem, v případě podání ústavní stížnosti na porušení zákona v téhle věci, bude Ústavní soud jako nezávislý orgán ochrany ústavnosti.
Ukázalo se ovšem už podruhé, že za nos by se měli chytit především tvůrci Zákona č. 159/2006 Sb., kteří jaksi opomněli (nebo v tom byl záměr?) taxativně vymezit způsoby, jak střet zájmů veřejného činitele odstranit v souladu se zákonem. Navíc pokuty za přestupek ve smyslu neoznámení střetu zájmů nebo jeho nevyřešení do 30 dnů jsou víceméně směšné.
Otto Schwarz
Witkoff byl nadšený z tradičních ruských salátů.
Tak lze ve stručnosti shrnout nejzásadnější bod včerejšího jednání emisarů Donalda Trumpa v Moskvě.
Otto Schwarz
Jak ďábelská kuchařka sjednotila Česko
Nejtřeskutější událostí končícího týdne, která rozhýbala národ na sociálních sítích, se kupodivu nestala další epizoda již tradiční reality show o chybějících / nechybějících devadesáti sedmi miliardách budoucího rozpočtu.
Otto Schwarz
Kdo nám ukradl sto miliard?
Na výkřik „Chybí sto miliard!“ průměrný český občan pochopitelně uslyší, i když si za leta střídání různých politických garnitur i korupčních afér zvykl na „odklánění“ veřejných prostředků jako na běžný kolorit naší společnosti.
Otto Schwarz
Respektovat výsledek voleb neznamená rezignovat na sliby.
„Teď jde o všechno“. Tenhle burcující slogan z předvolebních billboardů koalice SPOLU měl v současné geopolitické situaci nepochybně opodstatnění. Škoda, že vychází najevo, že se jednalo o pouhou předvolební rétoriku bez obsahu.
Otto Schwarz
Zase ty obecní byty ….. aneb zabíjačka na radnici Prahy 2 v přímém přenosu.
Jen velmi ojediněle se stává, že zastupitelský klub navrhne ad hoc během jednání zastupitelstva odvolání vlastní radní z funkce. V pondělí 24. června 2024 se tak v Praze 2 stalo.
- Počet článků 47
- Celková karma 15,53
- Průměrná čtenost 705x
V roce 2009 se začal angažovat v komunální politice v Praze 2. Zastupitelem městské části byl zvolen třkrát v řadě v letech 2010, 2014 a 2018
V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.
Na třetí zastupitelský mandát rezignoval v červnu 2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k poslednímu dni roku 2024.
Nadále se věnuje psaní textů s politickou problematikou, ale nejen.