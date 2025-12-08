„NAS MNÓGO“ - KREMLOBOTI ÚTOČÍ.

Nejsem asi sám, komu se v hlavě rozsvítí kontrolka POZOR! Kremlobot, když po rozkliknutí profilu autora hejtu na sociálních sítích na něj vyskočí horkou jehlou spíchnutý profil s pár imaginárními „přáteli“

a dvěma třemi odkazy na obsahově neutrální videa, například s roztomilými pejsky.

A červená začne intenzivně blikat v momentě, kdy „No Name“ polomrtvý profil je za svůj hejt odměněn během pár minut stovkami až tisíci lajků. Rusák totiž ve své nabubřelosti s železnou pravidelností lajkování přepískne pod heslem „nas mnogo“. Tím paradoxně rozptýlí i ty nejmenší pochybnosti o původu a (ne)věrohodnosti autora komentáře.

E-bezpečí.cz

V posledních dnech ruská mašina rozjela v rámci probíhající hybridní války proti České republice koordinovanou hate kampaň na sociálních sítích zaměřenou proti naší hlavě státu. Výzva Milionu chvilek pro demokracii Stojíme za prezidentem, kterou nás podepsalo během pár dní více než 160 tisíc, evidentně vyprovokovala kremelskou produkci botů k výrazné, i když dost naivní aktivitě.

Samozřejmě, že je tu i určitá kategorie reálně existujících notorických hejtrů z řad našich permanentně frustrovaných spoluobčanů. Ty ale poznáte snadno podle pravidelného sdílení podcastů populárních proruských kolaborantů z řad našich politků na jejich profilech. Paradoxem je, že profily kremelských botů videa českých kolaborantů (z opatrnosti?) nesdílejí.

Ať už narazíte mezi hejtujícími na sociálních sítích na virtuální potomky obrů a skřítků z norských hor a údolí, kteří ale byli vygenerováni někde mezi Moskvou a Uralem, anebo na naše spoluobčany, kteří hledají svého spasitele v řadách služebníků Říše Zla, v obou případech by mělo platit pravidlo: Nekrmit algoritmy!

Autor: Otto Schwarz | pondělí 8.12.2025 16:58 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Otto Schwarz

  • Počet článků 47
  • Celková karma 15,54
  • Průměrná čtenost 705x
Bývalý provozovatel soukromé zubní ordinace na pražských Vinohradech (21 let). Celoživotní fanda fotbalové Sparty Praha, britské kapely Jethro Tull, mistra Richarda Wagnera a v posledních letech i nadšený golfista s HCP 26,5.

V roce 2009 se začal angažovat v komunální politice v Praze 2. Zastupitelem městské části byl zvolen třkrát v řadě v letech 2010, 2014 a 2018

V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.

Na třetí zastupitelský mandát rezignoval v červnu 2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k poslednímu dni roku 2024.

Nadále se věnuje psaní textů s politickou problematikou, ale nejen.

 

 

