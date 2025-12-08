„NAS MNÓGO“ - KREMLOBOTI ÚTOČÍ.
a dvěma třemi odkazy na obsahově neutrální videa, například s roztomilými pejsky.
A červená začne intenzivně blikat v momentě, kdy „No Name“ polomrtvý profil je za svůj hejt odměněn během pár minut stovkami až tisíci lajků. Rusák totiž ve své nabubřelosti s železnou pravidelností lajkování přepískne pod heslem „nas mnogo“. Tím paradoxně rozptýlí i ty nejmenší pochybnosti o původu a (ne)věrohodnosti autora komentáře.
E-bezpečí.cz
V posledních dnech ruská mašina rozjela v rámci probíhající hybridní války proti České republice koordinovanou hate kampaň na sociálních sítích zaměřenou proti naší hlavě státu. Výzva Milionu chvilek pro demokracii Stojíme za prezidentem, kterou nás podepsalo během pár dní více než 160 tisíc, evidentně vyprovokovala kremelskou produkci botů k výrazné, i když dost naivní aktivitě.
Samozřejmě, že je tu i určitá kategorie reálně existujících notorických hejtrů z řad našich permanentně frustrovaných spoluobčanů. Ty ale poznáte snadno podle pravidelného sdílení podcastů populárních proruských kolaborantů z řad našich politků na jejich profilech. Paradoxem je, že profily kremelských botů videa českých kolaborantů (z opatrnosti?) nesdílejí.
Ať už narazíte mezi hejtujícími na sociálních sítích na virtuální potomky obrů a skřítků z norských hor a údolí, kteří ale byli vygenerováni někde mezi Moskvou a Uralem, anebo na naše spoluobčany, kteří hledají svého spasitele v řadách služebníků Říše Zla, v obou případech by mělo platit pravidlo: Nekrmit algoritmy!
Otto Schwarz
Pan prezident dodržel dané slovo, a to je dobrá zpráva.
Bez ohledu na to, že nejsem voličem nastupující vládní garnitury, mě včera potěšilo, že máme prezidenta, který drží slovo. I když jsem o tom nikdy ani na vteřinu nepochyboval.
Otto Schwarz
Witkoff byl nadšený z tradičních ruských salátů.
Tak lze ve stručnosti shrnout nejzásadnější bod včerejšího jednání emisarů Donalda Trumpa v Moskvě.
Otto Schwarz
Jak ďábelská kuchařka sjednotila Česko
Nejtřeskutější událostí končícího týdne, která rozhýbala národ na sociálních sítích, se kupodivu nestala další epizoda již tradiční reality show o chybějících / nechybějících devadesáti sedmi miliardách budoucího rozpočtu.
Otto Schwarz
Kdo nám ukradl sto miliard?
Na výkřik „Chybí sto miliard!“ průměrný český občan pochopitelně uslyší, i když si za leta střídání různých politických garnitur i korupčních afér zvykl na „odklánění“ veřejných prostředků jako na běžný kolorit naší společnosti.
Otto Schwarz
Respektovat výsledek voleb neznamená rezignovat na sliby.
„Teď jde o všechno“. Tenhle burcující slogan z předvolebních billboardů koalice SPOLU měl v současné geopolitické situaci nepochybně opodstatnění. Škoda, že vychází najevo, že se jednalo o pouhou předvolební rétoriku bez obsahu.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Olomoucký kraj chce provozovat nemocnice se skupinou Agel, jako společný podnik
Olomoucký kraj se chystá založit společný podnik se skupinou Agel, kterým by zajistil provozování...
V Českých Budějovicích dnes naměřili 14,5 stupně, padl 110 let starý rekord
V Českých Budějovicích dnes naměřili 14,5 stupně Celsia. Šlo o překonání 110 let starého rekordu....
Na nádraží nebo k rozhledně. Poptávková doprava se v Jablonci osvědčila
Poptávková doprava, kterou v pilotním režimu zavedl Jablonec počátkem července, se osvědčila. Za...
V Praze přes osm hodin nejezdily tramvaje na lince 13, nákladní vůz strhl trolej
Kvůli poškození trolejového vedení v Praze ve Vinohradské ulici přes osm hodin nejela linka číslo...
Rodinný dům Kostelany
Kostelany, okres Kroměříž
3 800 000 Kč
- Počet článků 47
- Celková karma 15,54
- Průměrná čtenost 705x
V roce 2009 se začal angažovat v komunální politice v Praze 2. Zastupitelem městské části byl zvolen třkrát v řadě v letech 2010, 2014 a 2018
V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.
Na třetí zastupitelský mandát rezignoval v červnu 2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k poslednímu dni roku 2024.
Nadále se věnuje psaní textů s politickou problematikou, ale nejen.