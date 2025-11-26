Kdo nám ukradl sto miliard?

Na výkřik „Chybí sto miliard!“ průměrný český občan pochopitelně uslyší, i když si za leta střídání různých politických garnitur i korupčních afér zvykl na „odklánění“ veřejných prostředků jako na běžný kolorit naší společnosti.

Tahle částka ovšem bije do očí i ty nejotrlejší, a tak se nám na sociálních sítích v posledních dnech a týdnech rozvinula živá diskuse, kdože ty prachy ze státního rozpočtu ukradl a kam vlastně zmizely. Zdá se, že o tom prvním není mezi diskutujícími nejmenších pochyb. V tom druhém už se preferované destinace liší. Favority jsou ale Švýcarsko a Ukrajina.

Vysvětlete ale průměrně inteligentnímu českému občanovi, že při téhle údajné loupeži století se jedná pouze a jenom o virtuální hrátky s čísly zhrzených politiků na straně jedné a jejich mocí opilých kolegů na straně druhé, a ty miliardy (prozatím) ještě nikdo neukradl. Vzniká pouze plán.

Scénář drsné reality show posledních týdnů na úrovni zvolených zástupců lidu tak lze s nadsázkou shrnout asi takto: „Pošlete rozpočet, lůzři! …Poslali jsme ho v září, koblihy! …Pošlete ho znovu, zmetci! …Nepošleme, trhněte si!! …Tak jo, předveďte se, slibotechny! …“Chybí balík sto miliard, co jste si nakradli! … (pokračování v příštích dílech?)

Také už si připadáte jak u blbých, když sledujete tohle politické divadýlko? Byla by to asi fraška k popukání, kdyby nešlo o stovky miliard korun nás daňových poplatníků, ze kterých si „PĚTIDEMOLICE“ a „ANOFERT“ uhnětli kanónenfutr, aby na sebe veřejně nakydali co nejvíc bahna a špíny.

Asi jsem lehce natvrdlý prosťáček, ale moc nechápu, proč by státní rozpočet pro rok 2026 měla v této chvíli znovu sestavovat vláda, která už je v demisi a navíc občany (údajně) ožebračila jako žádná jiná. To jako těm fyjalovým zmetkům dáváte šanci nás ožebračit ještě víc?

Nevím, ale možná celé to urputné přetahování se bývalé a nastupující koalice je spíše o tom, že žádné peníze sice nikdo neukradl (a pokud ano, tak asi ne celých sto miliard), ovšem vachrlatý plán výdajů, který sestavil klaun v kostýmu elektrikáře, nezahrnuje financování slibů, které pro své fanoušky famózně odtančila na TIK TOK chipsová dáma.

Nová vláda ještě nebyla zdaleka ustavena, a proto má tančící hranolka slušný časový prostor, jak státní rozpočet usmažit podle vlastního receptu. A možná v tom mezičase přijde i kouzelník, vytáhne z klobouku králíky se jmény MÁ DÁTI a DAL a mávnutím kouzelného proutku vyčaruje ztracené prachy, kterých by se oba ušáci nažrali. Ideálně stejným dílem.

Autor: Otto Schwarz | středa 26.11.2025 16:00 | karma článku: 12,21 | přečteno: 180x

Otto Schwarz

  • Počet článků 44
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 729x
Bývalý provozovatel soukromé zubní ordinace na pražských Vinohradech (21 let). Celoživotní fanda fotbalové Sparty Praha, britské kapely Jethro Tull, mistra Richarda Wagnera a v posledních letech i nadšený golfista s HCP 26,5.

V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.

V posledních komunálních volbách na podzim 2018 byl zvolen již potřetí v řadě členem zastupitelstva MČ Praha 2.za politický subjekt DVOJKA SOBĚ.

Na mandát zastupitele rezignoval 9.6.2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k 31. 12. 2024

 

 

