Kdo nám ukradl sto miliard?
Tahle částka ovšem bije do očí i ty nejotrlejší, a tak se nám na sociálních sítích v posledních dnech a týdnech rozvinula živá diskuse, kdože ty prachy ze státního rozpočtu ukradl a kam vlastně zmizely. Zdá se, že o tom prvním není mezi diskutujícími nejmenších pochyb. V tom druhém už se preferované destinace liší. Favority jsou ale Švýcarsko a Ukrajina.
Vysvětlete ale průměrně inteligentnímu českému občanovi, že při téhle údajné loupeži století se jedná pouze a jenom o virtuální hrátky s čísly zhrzených politiků na straně jedné a jejich mocí opilých kolegů na straně druhé, a ty miliardy (prozatím) ještě nikdo neukradl. Vzniká pouze plán.
Foto: TV Prima
Scénář drsné reality show posledních týdnů na úrovni zvolených zástupců lidu tak lze s nadsázkou shrnout asi takto: „Pošlete rozpočet, lůzři! …Poslali jsme ho v září, koblihy! …Pošlete ho znovu, zmetci! …Nepošleme, trhněte si!! …Tak jo, předveďte se, slibotechny! …“Chybí balík sto miliard, co jste si nakradli! … (pokračování v příštích dílech?)
Také už si připadáte jak u blbých, když sledujete tohle politické divadýlko? Byla by to asi fraška k popukání, kdyby nešlo o stovky miliard korun nás daňových poplatníků, ze kterých si „PĚTIDEMOLICE“ a „ANOFERT“ uhnětli kanónenfutr, aby na sebe veřejně nakydali co nejvíc bahna a špíny.
Asi jsem lehce natvrdlý prosťáček, ale moc nechápu, proč by státní rozpočet pro rok 2026 měla v této chvíli znovu sestavovat vláda, která už je v demisi a navíc občany (údajně) ožebračila jako žádná jiná. To jako těm fyjalovým zmetkům dáváte šanci nás ožebračit ještě víc?
Nevím, ale možná celé to urputné přetahování se bývalé a nastupující koalice je spíše o tom, že žádné peníze sice nikdo neukradl (a pokud ano, tak asi ne celých sto miliard), ovšem vachrlatý plán výdajů, který sestavil klaun v kostýmu elektrikáře, nezahrnuje financování slibů, které pro své fanoušky famózně odtančila na TIK TOK chipsová dáma.
Nová vláda ještě nebyla zdaleka ustavena, a proto má tančící hranolka slušný časový prostor, jak státní rozpočet usmažit podle vlastního receptu. A možná v tom mezičase přijde i kouzelník, vytáhne z klobouku králíky se jmény MÁ DÁTI a DAL a mávnutím kouzelného proutku vyčaruje ztracené prachy, kterých by se oba ušáci nažrali. Ideálně stejným dílem.
Otto Schwarz
Respektovat výsledek voleb neznamená rezignovat na sliby.
„Teď jde o všechno“. Tenhle burcující slogan z předvolebních billboardů koalice SPOLU měl v současné geopolitické situaci nepochybně opodstatnění. Škoda, že vychází najevo, že se jednalo o pouhou předvolební rétoriku bez obsahu.
Otto Schwarz
Zase ty obecní byty ….. aneb zabíjačka na radnici Prahy 2 v přímém přenosu.
Jen velmi ojediněle se stává, že zastupitelský klub navrhne ad hoc během jednání zastupitelstva odvolání vlastní radní z funkce. V pondělí 24. června 2024 se tak v Praze 2 stalo.
Otto Schwarz
Obecní miliardy, soukromá věc místostarosty Korsesky?
Soukromá investiční společnost, které Praha 2 počátkem minulého roku svěřila 300 milionů obecních peněz, vypověděla smlouvu.
Otto Schwarz
Chabá náplast pro Václava Havla.
Radnice Prahy 2 od roku 2004 udělením čestného občanství oceňuje osobnosti, které na území naší městské části žily anebo žijí a které se zapsaly do povědomí veřejnosti svými činy a úspěchy.
Otto Schwarz
Veřejná debata s občany? Až s křížkem po funuse…. a Černochová za sloupem.
Kauza kácení zdravých vzrostlých stromů v centru Prahy, které padají za oběť velkorysému plánu radnice Prahy 2 na výstavbu sportovního areálu, hýbe naší městskou částí.
|Další články autora
- Počet článků 44
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 729x
V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.
V posledních komunálních volbách na podzim 2018 byl zvolen již potřetí v řadě členem zastupitelstva MČ Praha 2.za politický subjekt DVOJKA SOBĚ.
Na mandát zastupitele rezignoval 9.6.2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k 31. 12. 2024