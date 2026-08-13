Karel Čapek a Petr Pavel – od kamenů do oken k digitálnímu lynči.
Obě kampaně spojuje nenávistná a převážně lživá rétorika útočníků. Jak v roce 1938, tak v současnosti, je jejím leitmotivem výraz „zrádce národa“. U Čapka se jednalo o údajnou zradu českých národních zájmů ve prospěch idealistického humanismu, zatímco Pavel je obviňován z podřízenosti cizím mocnostem (EU, NATO, USA)
Po Mnichovu označovali čeští fašisté a nacionalisté Karla Čapka za „zrádce, který svou tvorbou vyprovokoval Hitlera“. Petr Pavel je podle jejich následovníků „válečný štváč, který chce zemi zatáhnout do války s Ruskem“.
Paralely štvanic na Karla Čapka a Petra Pavla.
Obě kampaně představují především útok na hodnotový systém, který dotyčný zosobňoval / zosobňuje
Karel Čapek byl výrazným představitelem humanismu a masarykovské demokracie. Petr Pavel zosobňuje prozápadní směřování ČR, její ukotvení ve strukturách NATO a liberálně-demokratický proud v české politice. Čapkovi nadávali extremisté do „židobolševických zaprodanců“, na Petra Pavla útočí skrze jeho předlistopadovou minulost, přičemž vulgární urážky na sociálních sítích už dávno překročily společensky únosnou mez kritické debaty.
Narativ „válečného štváče“, který měl údajně vyhlásit ihned po svém zvolení mobilizaci (a mohl bych ji, prosím vidět?), je v současné geopolitické situaci v Evropě společensky nejnebezpečnější vlnou dezinformací šířených o současné hlavě našeho státu. Cynicky zneužívá prezidentovu karieru generála NATO, přičemž cílem je vyvolat v populaci paniku ze zatažení České republiky do války na Ukrajině.
Narativ o „cizí loutce“ a ztrátě suverenity se snaží vykreslit Petra Pavla jako nesuverénního politika, který pouze plní příkazy ze zahraničí jako „loutka Washingtonu a Bruselu“: Dezinformační weby ho také často označují za projekt západních tajných služeb nebo globálních elit (např. Aspen Institutu).
Po Novoročním projevu, kde zmínil potřebu zahájit debatu o přijetí eura, se v dezinformačních kruzích masivně rozšířil narativ, že prezident plánuje „zničit českou korunu a odevzdat poslední zbytek české suverenity Bruselu“.
Současná politická krize české společnosti jako deja vu.
Ve 30. letech vedla nenávistná kampaň extremistických skupin k fyzickému uštvání a smrti jednoho z nejvýznamnější českých spisovatelů a dramatiků, dnešní útoky na hlavu státu ukazují, že mechanismus strachu a agresivního nálepkování se v krizových momentech probouzí v české společnosti velmi podobně.
Oproti honu společenskou spodinou na Karla Čapka se při honu na současného českého prezidenta změnily pouze nástroje – od kamenů házených do oken na digitálním lynč na internetu.
Otto Schwarz
Česko povede Koalici neochotných.
Po brilantní prezentaci naší vládní delegace na summitu NATO v Ankaře, kdy premiér Babiš exceloval především perfektní znalostí bulharštiny, je tu na spadnutí další fenomenální diplomatický úspěch ČR a premiéra osobně.
Otto Schwarz
Pávek se chodí tajně modlit do mešity.
Už to taky víte? Anebo vám připadá titulek absurdní? Pokud kroutíte nevěřícně hlavou, mám pro vás dobrou zprávu. Patříte zřejmě mezi ty, kteří si ve virtuálním světě fake news ještě zachovali špetku soudnosti a zdravého rozumu.
Otto Schwarz
PREZIDENTSKÁ ABOLICE PRO PREMIÉRA?
Hlasování Poslanecké sněmovny o vydání či nevydání premiéra České republiky k soudnímu řízení v kauze Čapí hnízdo se blíží, přičemž asi nikdo v téhle zemi nepochybuje o jeho výsledku. Co bude dál?
Otto Schwarz
PÁVEK, BUREŠ A MY
Pávek, rozvědčík, komanč na straně jedné, Bureš, estébák, makak na straně druhé. Málokterý „politolog“ od klávesnice by si dovolil užít tahle označení dotyčným ústavním činitelům tváří v tvář. V anonymitě sociálních sítí běžně.
Otto Schwarz
Když vláda nechce.
Za evropskou půjčku Ukrajině bychom mohli ručit my, kteří napadené zemi pomáhat chceme. Ideálně formou daňových asignací.
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V roce 2009 se začal angažovat v komunální politice v Praze 2. Zastupitelem městské části byl zvolen třkrát v řadě v letech 2010, 2014 a 2018
V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.
Na třetí zastupitelský mandát rezignoval v červnu 2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k poslednímu dni roku 2024.
Nadále se věnuje psaní textů s politickou problematikou, ale nejen.