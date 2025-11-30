Jak ďábelská kuchařka sjednotila Česko

Nejtřeskutější událostí končícího týdne, která rozhýbala národ na sociálních sítích, se kupodivu nestala další epizoda již tradiční reality show o chybějících / nechybějících devadesáti sedmi miliardách budoucího rozpočtu.

Nezabodovala ani spanilá jízda Filipa Turka v obrněném transportéru s logem SS Nerudovou ulicí rychlostí 280 km/h a téměř nepovšimnuta již zůstala re-edice dalšího staršího trháku z dílny herce a producenta JUDr. Rajchla, tentokrát se slibným titulem „Nadsamec a advokátní koncipientka“, remasterovaným v digitální kvalitě.

Ve středu totiž ke škodolibé radosti většiny televizního národa svlékla definitivně svůj kuchařský rondon v reality show HELL´S KITCHEN ČESKO neoblíbená až nenáviděná „soutěžící“ SAMANTHA.

Někteří naši televizní spoluobčané, a není jich podle reakcí na sítích málo, zřejmě stále ještě žijí v představě, že tenhle novácký pořad je reálnou soutěží adeptů kuchařského umění, i když se evidentně jedná pouze o další z řady tzv. reality show. Tenhle typ pořadu pracuje především s emočním příběhem na pomezí reality a fikce, přičemž je známo, že emoce, zejména ty negativní, jsou tím nejlepším obchodním artiklem pro zvýšení sledovanosti tohoto typu pořadu.

Emoční výlevy, především pláč a slzy radosti i smutku, které dominovaly nad kuchařským uměním jsme si mohli užít už při sledování předchozí kuchařské „soutěže“ z dílny TV Nova, MASTERCHEF ČESKO. V téhle reality show ovšem ještě netrčelo jako sláma z bot, že o soutěž v kuchařských dovednostech se nejedná ani náhodou.

Autoři Ďábelské kuchyně si s trčící slámou už příliš starostí nedělali. V úvodních dílech „Punčochářovy“ řady cloumaly zřejmě nezbytné emoce „soutěžícími“ až příliš nedostatečně, i když třeba takový „soutěžící“ Andrej se upřímně a systematicky snažil naštvat spoluhráče i diváky, seč mu síly stačily. Režie proto pohotově nasadila mnohem těžší kalibr. Slovenku Samanthu, která prý snad s úspěchem prudila jako záporná figura už dříve v jiné reality show.

Roli nesympatického otloukánka zvládla Samantha za podpory svých spoluhráčů bravurně. Možná, že tahle paní/slečna nemusela roli arogantního kverulanta hrát, možná že je to naopak „v civilu“ sympatické děvče. To ale není podstatné. Emoce po jejím příchodu nabraly grády jak na jevišti Pekelné kuchyně, tak v hledišti u obrazovek a sledovanost show nepochybně vzrostla.

„Fenomén Samantha“ se ovšem propsal do diskuzí na sociálních sítích veskrze pozitivně. Národ, řadu let rozdělovaný umně živenou nenávistí k tandemu padouchů *Babiš resp. *Fiala, objevil konečně v postavě Samanthy zloducha, který naopak občany v jejich názorech sjednocoval.

Bohužel, režie pořadu „Hell´s Kitchen se v tomto týdnu rozhodla za nadšeného potlesku na sociálních sítích Samanthy zbavit. Málokdo z tleskajících si přitom uvědomuje, že pokud někdo z komparzu „soutěžících“ za Samanthu v její roli adekvátně nezaskočí, nezbude nám, než si opět léčit naše frustrace trefováním se do standardních a osvědčených cílů: * Estébáka a *Fyjali.

*Nehodící se škrtněte.

Autor: Otto Schwarz | neděle 30.11.2025 18:45 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

Další články autora

Otto Schwarz

Kdo nám ukradl sto miliard?

Na výkřik „Chybí sto miliard!“ průměrný český občan pochopitelně uslyší, i když si za leta střídání různých politických garnitur i korupčních afér zvykl na „odklánění“ veřejných prostředků jako na běžný kolorit naší společnosti.

26.11.2025 v 16:00 | Karma: 20,36 | Přečteno: 533x | Politika

Otto Schwarz

Respektovat výsledek voleb neznamená rezignovat na sliby.

„Teď jde o všechno“. Tenhle burcující slogan z předvolebních billboardů koalice SPOLU měl v současné geopolitické situaci nepochybně opodstatnění. Škoda, že vychází najevo, že se jednalo o pouhou předvolební rétoriku bez obsahu.

19.11.2025 v 16:35 | Karma: 14,41 | Přečteno: 411x | Diskuse | Politika

Otto Schwarz

Zase ty obecní byty ….. aneb zabíjačka na radnici Prahy 2 v přímém přenosu.

Jen velmi ojediněle se stává, že zastupitelský klub navrhne ad hoc během jednání zastupitelstva odvolání vlastní radní z funkce. V pondělí 24. června 2024 se tak v Praze 2 stalo.

28.6.2024 v 17:08 | Karma: 9,21 | Přečteno: 282x | Diskuse | Politika

Otto Schwarz

Obecní miliardy, soukromá věc místostarosty Korsesky?

Soukromá investiční společnost, které Praha 2 počátkem minulého roku svěřila 300 milionů obecních peněz, vypověděla smlouvu.

27.8.2021 v 17:38 | Karma: 14,53 | Přečteno: 372x | Diskuse | Politika

Otto Schwarz

Chabá náplast pro Václava Havla.

Radnice Prahy 2 od roku 2004 udělením čestného občanství oceňuje osobnosti, které na území naší městské části žily anebo žijí a které se zapsaly do povědomí veřejnosti svými činy a úspěchy.

16.12.2019 v 21:25 | Karma: 20,60 | Přečteno: 802x | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.
26. listopadu 2025

Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)
26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  27. 11. 20:58

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)
25. listopadu 2025  9:08,  aktualizováno  12:48

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...

Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis

Richard Avedon: Vévoda a vévodkyně z Windsoru, hotel Waldorf Astoria, apartmá...
23. listopadu 2025

Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...
26. listopadu 2025  11:21,  aktualizováno  11:45

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...

Fillova Čtenářka se v aukci prodala za 32,4 milionu, dorovnala autorský rekord

Instalace výstavy k podzimní aukci Galerie Kodl
28. listopadu 2025  12:27,  aktualizováno  30. 11. 18:21

Přímý přenos V rámci podzimní aukce Galerie Kodl, která se koná v neděli 30. listopadu od 12:00 hodin na...

Dvoustátní řešení Izraele a Palestiny je jediné spravedlivé, prohlásil papež

Papežova návštěva Libanonu. (30. listopadu 2025)
30. listopadu 2025  17:25

Papež Lev XIV. označil dvoustátní řešení konfliktu mezi Palestinci a Izraelem za jediné spravedlivé...

Fialův exporadce: Za vším vidíme zlého Putina, konspirace přitom šíří i naši politici

Exporadce premiéra Miloš Gregor
30. listopadu 2025  17:23

Dva roky zastával funkci poradce premiéra Petra Fialy pro dezinformace a strategickou komunikaci. K...

Jednání na Floridě začala. Chceme skutečný mír, zní od ukrajinské delegace

Tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov (vpravo...
30. listopadu 2025  16:58,  aktualizováno  17:21

Na americké Floridě začala jednání mezi ukrajinskou a americkou delegací o návrhu podmínek pro...

Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás
Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás

Salko je pro mnoho domácností symbolem jednoduchého a poctivého sladkého pečení. Hodí se při přípravě nejen skleničkových dezertů a krémů, ale i...

Otto Schwarz

  • Počet článků 45
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 721x
Bývalý provozovatel soukromé zubní ordinace na pražských Vinohradech (21 let). Celoživotní fanda fotbalové Sparty Praha, britské kapely Jethro Tull, mistra Richarda Wagnera a v posledních letech i nadšený golfista s HCP 26,5.

V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.

V posledních komunálních volbách na podzim 2018 byl zvolen již potřetí v řadě členem zastupitelstva MČ Praha 2.za politický subjekt DVOJKA SOBĚ.

Na mandát zastupitele rezignoval 9.6.2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k 31. 12. 2024

 

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.