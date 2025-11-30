Jak ďábelská kuchařka sjednotila Česko
Nezabodovala ani spanilá jízda Filipa Turka v obrněném transportéru s logem SS Nerudovou ulicí rychlostí 280 km/h a téměř nepovšimnuta již zůstala re-edice dalšího staršího trháku z dílny herce a producenta JUDr. Rajchla, tentokrát se slibným titulem „Nadsamec a advokátní koncipientka“, remasterovaným v digitální kvalitě.
Ve středu totiž ke škodolibé radosti většiny televizního národa svlékla definitivně svůj kuchařský rondon v reality show HELL´S KITCHEN ČESKO neoblíbená až nenáviděná „soutěžící“ SAMANTHA.
Někteří naši televizní spoluobčané, a není jich podle reakcí na sítích málo, zřejmě stále ještě žijí v představě, že tenhle novácký pořad je reálnou soutěží adeptů kuchařského umění, i když se evidentně jedná pouze o další z řady tzv. reality show. Tenhle typ pořadu pracuje především s emočním příběhem na pomezí reality a fikce, přičemž je známo, že emoce, zejména ty negativní, jsou tím nejlepším obchodním artiklem pro zvýšení sledovanosti tohoto typu pořadu.
Emoční výlevy, především pláč a slzy radosti i smutku, které dominovaly nad kuchařským uměním jsme si mohli užít už při sledování předchozí kuchařské „soutěže“ z dílny TV Nova, MASTERCHEF ČESKO. V téhle reality show ovšem ještě netrčelo jako sláma z bot, že o soutěž v kuchařských dovednostech se nejedná ani náhodou.
Autoři Ďábelské kuchyně si s trčící slámou už příliš starostí nedělali. V úvodních dílech „Punčochářovy“ řady cloumaly zřejmě nezbytné emoce „soutěžícími“ až příliš nedostatečně, i když třeba takový „soutěžící“ Andrej se upřímně a systematicky snažil naštvat spoluhráče i diváky, seč mu síly stačily. Režie proto pohotově nasadila mnohem těžší kalibr. Slovenku Samanthu, která prý snad s úspěchem prudila jako záporná figura už dříve v jiné reality show.
Roli nesympatického otloukánka zvládla Samantha za podpory svých spoluhráčů bravurně. Možná, že tahle paní/slečna nemusela roli arogantního kverulanta hrát, možná že je to naopak „v civilu“ sympatické děvče. To ale není podstatné. Emoce po jejím příchodu nabraly grády jak na jevišti Pekelné kuchyně, tak v hledišti u obrazovek a sledovanost show nepochybně vzrostla.
„Fenomén Samantha“ se ovšem propsal do diskuzí na sociálních sítích veskrze pozitivně. Národ, řadu let rozdělovaný umně živenou nenávistí k tandemu padouchů *Babiš resp. *Fiala, objevil konečně v postavě Samanthy zloducha, který naopak občany v jejich názorech sjednocoval.
Bohužel, režie pořadu „Hell´s Kitchen se v tomto týdnu rozhodla za nadšeného potlesku na sociálních sítích Samanthy zbavit. Málokdo z tleskajících si přitom uvědomuje, že pokud někdo z komparzu „soutěžících“ za Samanthu v její roli adekvátně nezaskočí, nezbude nám, než si opět léčit naše frustrace trefováním se do standardních a osvědčených cílů: * Estébáka a *Fyjali.
*Nehodící se škrtněte.
Otto Schwarz
Kdo nám ukradl sto miliard?
Na výkřik „Chybí sto miliard!“ průměrný český občan pochopitelně uslyší, i když si za leta střídání různých politických garnitur i korupčních afér zvykl na „odklánění“ veřejných prostředků jako na běžný kolorit naší společnosti.
Otto Schwarz
Respektovat výsledek voleb neznamená rezignovat na sliby.
„Teď jde o všechno“. Tenhle burcující slogan z předvolebních billboardů koalice SPOLU měl v současné geopolitické situaci nepochybně opodstatnění. Škoda, že vychází najevo, že se jednalo o pouhou předvolební rétoriku bez obsahu.
Otto Schwarz
Zase ty obecní byty ….. aneb zabíjačka na radnici Prahy 2 v přímém přenosu.
Jen velmi ojediněle se stává, že zastupitelský klub navrhne ad hoc během jednání zastupitelstva odvolání vlastní radní z funkce. V pondělí 24. června 2024 se tak v Praze 2 stalo.
Otto Schwarz
Obecní miliardy, soukromá věc místostarosty Korsesky?
Soukromá investiční společnost, které Praha 2 počátkem minulého roku svěřila 300 milionů obecních peněz, vypověděla smlouvu.
Otto Schwarz
Chabá náplast pro Václava Havla.
Radnice Prahy 2 od roku 2004 udělením čestného občanství oceňuje osobnosti, které na území naší městské části žily anebo žijí a které se zapsaly do povědomí veřejnosti svými činy a úspěchy.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis
Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...
Fillova Čtenářka se v aukci prodala za 32,4 milionu, dorovnala autorský rekord
Přímý přenos V rámci podzimní aukce Galerie Kodl, která se koná v neděli 30. listopadu od 12:00 hodin na...
Dvoustátní řešení Izraele a Palestiny je jediné spravedlivé, prohlásil papež
Papež Lev XIV. označil dvoustátní řešení konfliktu mezi Palestinci a Izraelem za jediné spravedlivé...
Fialův exporadce: Za vším vidíme zlého Putina, konspirace přitom šíří i naši politici
Dva roky zastával funkci poradce premiéra Petra Fialy pro dezinformace a strategickou komunikaci. K...
Jednání na Floridě začala. Chceme skutečný mír, zní od ukrajinské delegace
Na americké Floridě začala jednání mezi ukrajinskou a americkou delegací o návrhu podmínek pro...
Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás
Salko je pro mnoho domácností symbolem jednoduchého a poctivého sladkého pečení. Hodí se při přípravě nejen skleničkových dezertů a krémů, ale i...
- Počet článků 45
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 721x
V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.
V posledních komunálních volbách na podzim 2018 byl zvolen již potřetí v řadě členem zastupitelstva MČ Praha 2.za politický subjekt DVOJKA SOBĚ.
Na mandát zastupitele rezignoval 9.6.2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k 31. 12. 2024