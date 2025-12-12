Chráněné krajinné oblasti brzdí hospodářský růst Česka.

Na tiskové konferenci, která se konala poněkud netradičně na těžebním bagru v hnědouhelném lomu ČSA, to sdělil novinářům designovaný ministr životního prostředí Pavel Micinka.

Přítomné novináře rovněž informoval, že Česko požádá v nejbližších dnech Evropskou komisi o udělení výjimky ze zákazu používání olovnatého benzínu.

„Chodec ploužící se po chodníku anebo cyklista drtící pedály na cyklostezce nepochopí, že pro motoristu srdcaře může být vrcholným orgasmem jedině jízda rychlostí až 350 km/ hodinu po okresce v chráněné krajinné oblasti v nadupaném autě. Ideálně se spotřebou kolem 30 litrů olovnatého benzínu, přičemž kouř z výfuku je takový symbolicky vztyčený prostředníček levičáckým grýndýlistům a také pocta našemu mentorovi, panu prezidentu Klausovi“, vysvětluje adept na funkci ministra životního prostředí. I největší škarohlídy tak nenechává na pochybách, že ve vznikající vládě bude správným mužem na správném místě.

V této souvislosti bude jistě dobrou zprávou pro všechny motoristy srdcaře informace, že automobilka Škoda se místo výroby elektroaut znovu vrátí k výrobě osobních vozů s benzínovými motory bez katalyzátoru. Tento plán z Micinkova think thanku podpořil i nastupující ministr průmyslu Varel Halíček. Ten obhajuje plán zásadní změny produkce naší největší automobilky tím, že odstraněním pro auto naprosto zbytečné komponenty, jakou je katalyzátor, vozy zlevní a naše škodovky budou pro „naše lidi“ cenově dostupnější než za vlády Fialovy. V jednání je podobná inovace výroby vozů Toyota a Hyundai výraběných u nás.

Budoucí ministr životního prostředí nastínil ale především ambiciózní plán podpory energetického sektoru. Ve sněmovně čeká paragrafovaný návrh novely zákona o ochraně přírody, kterým se ruší všechny chráněné krajinné oblasti i drtivá většina Národních parků. „V těch oblastech leží ladem tuny nevytěžených nerostů, jenže tato ložiska se vinou levičáckých fanatiků staly ekonomicky sterilními. Je potřeba je vytěžit do posledního kamínku a uhlíku. Především hnědé uhlí potřebujeme, aby se uhelné elektrárny znovu staly pilířem naší energetiky. Vždycky říkám, že pro konzervativní stranu je každá tradice posvátná. A pro nás tradiční těžba hnědého uhlí především.“, upřesnil adept na nejvyšší vládní post v oblasti ochrany životního prostředí.

Foto: Jan Miklin

Startupem návratu k tradiční energii z uhlí by se mohla stát podle neověřených informací chráněná krajinná oblast SOUTOK.

S přáteli spalovacích motorů ve vedení resortu životního prostředí se můžeme také těšit, že se České republice vyhnou úmorná letní vedra:

„Levičácký výraz ´globální oteplování´ jsme z našeho slovníku vyškrtli a vyškrtneme ho i z veřejného povědomí, takže letního horka se naši občané v příštích čtyřech letech nemusejí obávat.“

Autor: Otto Schwarz | pátek 12.12.2025 16:00

Otto Schwarz

Otto Schwarz

Otto Schwarz

Otto Schwarz

Otto Schwarz

Otto Schwarz

  • Počet článků 50
  • Celková karma 14,89
  • Průměrná čtenost 675x
Bývalý provozovatel soukromé zubní ordinace na pražských Vinohradech (21 let). Celoživotní fanda fotbalové Sparty Praha, britské kapely Jethro Tull, mistra Richarda Wagnera a v posledních letech i nadšený golfista s HCP 26,5.

V roce 2009 se začal angažovat v komunální politice v Praze 2. Zastupitelem městské části byl zvolen třkrát v řadě v letech 2010, 2014 a 2018

V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.

Na třetí zastupitelský mandát rezignoval v červnu 2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k poslednímu dni roku 2024.

Nadále se věnuje psaní textů s politickou problematikou, ale nejen.

 

 

