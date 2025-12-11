Česko požádá Evropskou komisi o výjimku ze zákazu užívání olovnatého benzinu.
„Chodec na chodníku či cyklista na cyklostezce jen stěží pochopí, že pro motoristu srdcaře je prostě jízda rychlostí 250 km/h po okresce v chráněné krajinné oblasti v nadupaném autě motoristickým orgasmem. A když sešlápnete plynový pedál v autě s průměrnou spotřebou olovnatého benzínu kolem 30 litrů až k podlaze, ten kouř valící se z výfuku je takový vztyčený prostředníček levičáckým grýndýlistům a zároveň i pocta našemu mentorovi, panu prezidentu Klausovi“, vysvětluje adept na funkci ministra životního prostředí. I ty největší škarohlídy tak nenechává na pochybách, že ve vznikající vládě bude tím správným mužem na svém místě.
Dozvěděli jsme se i další pozitivní zprávu. Automobilka Škoda se místo produkce drahých elektroaut znovu zaměří na výrobu aut s benzínovými motory bez katalyzátoru. Tento záměr byl podle Micinky iniciován společně s nastupujícím ministrem průmyslu Karlem Halíčkem. Ten zdůvodnil novátorský plán výroby naší největší automobilky tím, že odstraněním pro auto zcela zbytečné komponenty, jakou je katalyzátor, vozy Škoda zlevní a budou pro „naše lidi“ cenově dostupnější než za vlády Fialovy. V jednání je podobná inovace výroby vozů Toyota a Hyundai v ČR.
Budoucí ministr ŽP nastínil také ambiciózní plán, jak posílit průmyslový a zejména energetický sektor v ČR a nastartovat tak hospodářský růst. Ve sněmovně leží paragrafovaný návrh zákona zrušení všech chráněných krajinných oblastí i drtivé většiny Národních parků. „Oblasti, kde zůstávají ležet ladem tuny nevytěžených nerostů a které se vinou levičáckých fanatiků staly ekonomicky sterilními, je třeba vytěžit do posledního kamínku. Potřebujeme hlavně hnědé uhlí, abychom se mohli vrátit k uhelným elektrárnám jako základnímu pilíři naší energetiky. Pro Motoristy, jako jedinou skutečně konzervativní stranu, je každá historická tradice posvátná. A tradiční těžba hnědého uhlí především.“, upřesnil adept na nejvyšší post v oblasti ochrany životního prostředí.
Startupem v oblasti nově otevřených uhelných dolů by měla být chráněná krajinná oblast SOUTOK.
Na závěr tiskové konference odkryl designovaný ministr novinářům některé detaily fungování nejmenší vládní strany. „Vás novináře možná překvapí, že si ve straně, která se deklaruje jako jediná konzervativní v Česku, členové vzájemně tykají. My tomu žertem říkáme, že jsme všichni takoví malí tykačové….
S Motoristy ve vládě se můžeme těšit, že České republice se vyhnou úmorná letní vedra. „Levičácký výraz ´globální oteplování´ jsme z našeho slovníku vyškrtli a vyškrtneme ho i z veřejného povědomí, takže letního horka se naši občané v příštích čtyřech letech nemusejí obávat, chlad jim naopak můžeme spolehlivě garantovat:„
Otto Schwarz
Na tiskové konferenci, která se netradičně konala na těžebním bagru v hnědouhelném lomu ČSA, to sdělil novinářům designovaný ministr životního prostředí ČR Pavel Micinka.
Otto Schwarz
Volby na Ukrajině jsou cestou, jak zastavit zabíjení prakticky ihned.
Prezident Volodymir Zelensky včera prohlásil, že Ukrajina je připravena uspořádat do 60 dní volby, což je jeden z mnoha požadavků americké administrativy vůči napadené zemi.
Otto Schwarz
„NAS MNÓGO“ - KREMLOBOTI ÚTOČÍ.
Nejsem asi sám, komu se v hlavě rozsvítí kontrolka POZOR! Kremlobot, když po rozkliknutí profilu autora hejtu na sociálních sítích na něj vyskočí horkou jehlou spíchnutý profil s pár imaginárními „přáteli“
Otto Schwarz
Pan prezident dodržel dané slovo, a to je dobrá zpráva.
Bez ohledu na to, že nejsem voličem nastupující vládní garnitury, mě včera potěšilo, že máme prezidenta, který drží slovo. I když jsem o tom nikdy ani na vteřinu nepochyboval.
Otto Schwarz
Witkoff byl nadšený z tradičních ruských salátů.
Tak lze ve stručnosti shrnout nejzásadnější bod včerejšího jednání emisarů Donalda Trumpa v Moskvě.
- Počet článků 51
- Celková karma 14,82
- Průměrná čtenost 660x
V roce 2009 se začal angažovat v komunální politice v Praze 2. Zastupitelem městské části byl zvolen třkrát v řadě v letech 2010, 2014 a 2018
V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.
Na třetí zastupitelský mandát rezignoval v červnu 2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k poslednímu dni roku 2024.
Nadále se věnuje psaní textů s politickou problematikou, ale nejen.