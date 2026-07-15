Česko povede Koalici neochotných.
„Opozice furt obviňuje naši vládu, že prý málo pomáháme Ukrajině …už je to naozaj trápné. Přitom kebysom na neformální večeři v Ankaře já nepřeložil prezidentovi Zelenskému jídelní lístek z bulharštiny do ukrajinštiny, tak by tam zůstal sedět celý večer o hladu“, obhajuje premiér Babiš pozici vlády v otázce války na Ukrajině. „Zelenský měl štěstí, že jsem tam byl já a ne Fiala. Ten neumí říct bulharsky ani tak jednoduchou větu jako ´vyslali jsme signály´. Na Černom moři by byl Fiala totálně ztracenej.“
Premiér Andrej Babiš v minulých dnech také informoval českou veřejnost v oficiálním prohlášení vlády „Čau lidi“ na své facebookové stránce o ustavení Koalice neochotných, která vznikla z iniciativy české vlády jako reakce na tzv. Koalici ochotných.
Z oficiálního stanoviska premiéra citujeme:
„Čau lidi, takže Koalice neochotných bude zložená výhradně na evropském půdoryse, podobno ako henten projekt Airbnb. To sem presadil já. Mám přísľub od Fica o účasti Slovenska a už se k nám připojily i Faerské ostrovy, Andora, Lichtenštejnsko, San Marino a já osobně jednám teraz se Svatým Otcom o účasti Vatikánu. On je totiž pro mír ako já… na rozdíl od pana Pavla. Záujem byl sice od významných mimoevropských zemí jako třeba Burkina Faso anebo Cookovy ostrovy, ale já chci ryze evropský projekt ako henten Airbnb“.
Andrej Babiš hned v zárodku iniciativy uklidnil veřejnost. „Dobrou správou pro naše lidi je, že do tejto koalice pro mír na Ukrajině nedáme ani korunu…slyšíte, pane Fialo? Ani korunu! My nejsme jako vy ochotni dotovat podnikání pana Strnada a dalších, Každý nechť si podniká, ale za svoje peniaze bez dotací od státu…..Toto ale vůbec neznamená, že by nám byl osud Ukrajiny lhostejný. Je to úplně naopak. V Koalici neochotných se my, Česká republika, zaměříme na koordinaci masivní výroby bílých vlajek v účastnických státech a jejich dodávok Ukrajině, přičemž projekt bude financovat hlavně Lichtenštejnsko…. to má prachů dost, zatímco my je potrebujeme pro naše lidi. Nás to nebude stáť vůbec nič a navíc míru na Ukrajině dosáhneme díky Koalici neochotných mnohem levněji než nějakou muničnou iniciatívou, kterou si vymyslel Fiala a podporuje ji Pavel.“
Vláda podle premiéra ovšem myslí především na bezpečí českých občanů:
„Aby bylo jasno, my vůbec nepodceňujeme možnost, že by sa Rusko pokusilo nás napadnout zo vzduchu drony lebo raketami. To jsou jen lži opozice a spřátelených medií, aby se zviditelnila. My na protidronovou obranu ČR vyčleníme v rámci Koalice ochotných významnou kvótu produkce bílých vlajek, které bychom v případě dronového nebo raketového útoku rozmístili na střechy vládných budov. Současně nepodceňujeme šikovnost našich občanů, kterou osvedčili už při covidové pandemii šitím roušek. Navíc ušít si bílou vlajku na barák z prostěradla je mnohem jednodušší než ušít roušku“.
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V roce 2009 se začal angažovat v komunální politice v Praze 2. Zastupitelem městské části byl zvolen třkrát v řadě v letech 2010, 2014 a 2018
V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.
Na třetí zastupitelský mandát rezignoval v červnu 2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k poslednímu dni roku 2024.
Nadále se věnuje psaní textů s politickou problematikou, ale nejen.