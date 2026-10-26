4 : 36
A že vše kolem rušení koncesionářských poplatků je křišťálově čisté, ba křišťálovější než samotný křišťál.
Plníme sliby.
„My jenom plníme, co jsme slíbili našim voličům“ opakuje šéf kabinetu velmi věcně důvod plánované změny. ANO, tohle vysvětlení poměrně překotného politického vývoje ohledně koncesionářských poplatků dává smysl, zejména když se oprostíme od možná neoprávněného podezření, zda skutečným záměrem současné koalice není de facto postupná likvidace veřejnoprávních medií. Ale pojďme se oprostit. Stalo se každopádně to, že jeden z mnoha populistických předvolebních slibů prostě někoho dohnal a co teď s tím, že? ČT a ČRo budou pro občany „zadara“ (no, kdo by to nebral), bude je totiž financovat stát, stejně jako zrušíme poplatky na podporu obnovitelných zdrojů energií a zatáhneme to všechno za vás, milí voliči. Prachů totiž máme, že si s nimi můžeme vytapetovat Sněmovnu. Kolik z oslovených voličů tuší, že stát žádné, ale opravdu žádné peníze nevlastní a hospodaří pouze s tím, o co nás obere na daních? Ale fuj …. chtěl jsem napsat, kolik vybere na daních (nebo na státních dluhopisech) od občanů. Anebo si prostě půjčí. Takže žádné drama se nekoná, akorát jsme krapet uvízli v síti předvolebních slibů a plácáme se v nich, jako kapr na suchu. Jinak je vše křišťálově čisté.
Nejde o zestátnění, akorát to bude platit stát.
Někomu se tohle může zdát jako oxymóron, tedy protimluv, ale nehrajme si se slovíčky. Jde přece jen o to, aby hospodaření veřejnoprávních medií bylo pod kontrolou občanů, tedy jejich volených zástupců, tedy ještě přesněji pod kontrolou stávající politické reprezentace. Žádná likvidace, veřejnoprávní media akorát dostanou to, co si zaslouží. V roce 2008 musela hospodařit prakticky se stejnou částkou a stěžoval si tenkrát někdo? Cože, inflacia? Ale za tu nenese odpovednost vláda ale centrálna banka, pokial to nevíete. Všetko je křišťálove čisté.
Do obsahu vysílání zasahovat nebudeme.
„Je to tak neuvěřitelně sprosté a nemorální platit za něco, co nepoužívám, a co navíc pracuje proti mým zájmům, proti zájmům mojí země a mého národa. To je opravdu, jak říkají Židé, chucpe“ rozhorlil se při sněmovní debatě ke zrušení koncesionářských poplatků její předseda. Nicméně jsme byli z mnoha stran ujištěni, že ani po změně financování politická reprezentace do obsahu vysílání zasahovat nebude. Máme se tedy připravit na to, že i nadále budou veřejnoprávní media (údajně) pracovat jak proti zájmům pana Okamury, tak proti zájmům celého národa? Chucpe, ne?
4:36
Zkorumpovaná media (tedy všechna) v posledních týdnech tvrdí, že pan premiér po ne úplně vyhraných volbách nasadí politické turbo. Bleskové zařazení návrhu na zrušení koncesionářských poplatků by tedy mělo být takovým prvním výstřelem z Aurory, i když ten říjnový (či listopadový?) údajně padl až ve třičtvrtě na dest večer. Nevěřme hlavně domněnkám a lžím. Ne zcela běžný čas hlasování sněmovny ve 4:36 nad sobotním ránem byl zvolen velmi citlivě a nepochybně bez jakýchkoli postranních úmyslů. Po změně letního času na zimní, by totiž naši volení zástupci museli tvrdnout ve Sněmovně o hodinu déle.
Vše bylo křišťálově čisté ....taková křišťálová sněmovní noc. Snad nebude následovat Noc dlouhých nožů.
Otto Schwarz
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V roce 2009 se začal angažovat v komunální politice v Praze 2. Zastupitelem městské části byl zvolen třkrát v řadě v letech 2010, 2014 a 2018
V období 2012-2014 působil na radnici Prahy 2 jako zástupce starostky. Nejprve jako radní pro oblast kultury, později jako radní pro hospodářskou činnost.
Na třetí zastupitelský mandát rezignoval v červnu 2021, svou aktivní účast v komunální politice ukončil k poslednímu dni roku 2024.
Nadále se věnuje psaní textů s politickou problematikou, ale nejen.