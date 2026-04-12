Velké huby a emoce
Prakticky u jakéhokoliv rozhodnutí poměřujeme to, co musíme vynaložit a to, co nám rozhodnutí přinese. Náklady/přínosy nebo výhody/nevýhody. Nezřídka se musíme rozhodnout pro variantu, která se mi nelíbí. Je to v každodenním životě, ale mnohem více je to u dlouhodobějších rozhodnutí a v politice. Spousta lidí se však dívá na hlubší problémy, jako je třeba klimatická změna či důchodová reforma, povrchní optikou líbí nelíbí. Vidím to jako přímý dopad virtuálních bublin a toho, že sociální sítě hodnotí komentáře výhradně emotivně. Musí tedy zákonitě nabízet nejvíce emotivní příspěvky. Vede to k celkem logickému nárůstu deprivantů u moci, kteří se vezou na vlně emocí, nenabízejí dlouhodobá řešení, ale jen vykřikují líbivé výroky bez upřesnění konkrétních kroků a dopadů. Volby – to jsou především emoce. Současná atmosféra spíš připomíná fotbal než nějaké rodinné rozhodování.
Přitom existují nástroje z rodiny collaborative software, které jsou dělány na rozhodování velkých skupin. Je to třeba americký BaseCamp, novozélandské Loomio nebo český Pargument. Sice jsou na společenská rozhodnutí víc dělány než socky, ale zájem o ně moc není, asi stále jsme na takové civilizační úrovni, že je nám bližší čvachtat se v emocích, dělat si z oponentů nepřítele a nechce se nám s příznivci opačného politického spektra moc diskutovat. Je to zkrátka moc námahy. K dezinformacím a ověřování se dá přistoupit i jinak, než že budu autora dehonestovat. Dejme to mu s přístupem říkej si, co chceš, ale pro mě je důležité spíš to, jaké máš vzdělání a profesní praxi a kdo tvé tvrzení ověřil. Jsem zvědavý, zda se někdy dožiji toho, kdy sami politici budou chtít využívat spíš takovou apku, protože to pro ně bude výhodnější. Takový přístup by čtenáře mohl víc vtáhnout do rozhodování a vést k dlouhodobějším a stabilním řešením. Zatím to spíš vypadá, že svět víc dá na velkohubou a nedomyšlenou propagandu s katastrofálními dopady.
Tomáš Osička
Politika, emoce a tak
Žijeme v době sociálních sítí. Pocit, že svět se přizpůsobuje mým lajkům je opojný. Nicméně u rozhodování logika líbí – nelíbí nestačí.
Tomáš Osička
