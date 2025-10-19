Politika, emoce a tak
Prakticky u jakéhokoliv rozhodnutí poměřujeme to, co musíme vynaložit a to, co nám rozhodnutí přinese. Náklady/přínosy nebo výhody/nevýhody. Nezřídka se musíme rozhodnout pro variantu, která se mi nelíbí. Je to v každodenním životě, ale mnohem více je to u dlouhodobějších rozhodnutí a v politice. Spousta lidí se však dívá na hlubší problémy, jako je třeba klimatická změna či důchodová reforma, povrchní optikou líbí nelíbí. Vidím to jako přímý dopad virtuálních bublin a toho, že sociální sítě hodnotí komentáře výhradně emotivně. Musí tedy zákonitě nabízet nejvíce emotivní příspěvky. Vede to k celkem logickému nárůstu těch, kteří se vezou na vlně emocí, nenabízejí dlouhodobá řešení, ale jen vykřikují líbivé výroky bez upřesnění konkrétních kroků a dopadů. Volby – to jsou především emoce.
Proto jsem za jarních deštivých víkendů naprogramoval aplikaci, která se na politiku dívá jako na továrnu na rozhodnutí. Aplikace je postavená na kritickém duchu, názorové toleranci a věcném přístupu. Komentáře hodnotí pomocí neemotivních hledisek – pochopitelnost, kompetentnost autora, zda se drží tématu, předpokládaná motivace autora, zda neobsahuje nějaký argumentační faul anebo dokonce přímé potvrzení tvrzení. Je zde i automatická kontrola na toxické výrazy.
Aplikace má ambici na jednom místě publikovat protichůdná tvrzení, racionálně s nimi pracovat, zklidňovat emoce a přehledně zobrazovat výsledky. Výsledkem by měl jednoduchý přehled hlavních výhod a nevýhod jednotlivých návrhů a otázek a odpovědí řazené podle hodnocení ostatními uživateli. Cílem by byly dobře prodiskutované dopadové analýzy konkrétních návrhů, kvalitnější rozhodnutí a větší pocit sounáležitosti s rozhodnutími, kdy uživatelé akceptují i negativní dopady. Aplikace určitě nebude taková hitparáda jako sociální sítě, ale snad si své uživatele najde. Pokud by vám text výše dával smysl, tak si prosím proklikejte odkaz na konci článku. Ve vývoji aplikace budu pokračovat jenom, pokud si aplikace najde nějaké uživatele, kterým ten orloj ratingů bude dávat smysl a budou chtít do aplikace vkládat vlastní nebo cizí komentáře. Jsem zvědavý na vaše komentáře k tomuto blogu i v aplikaci samotné.
V odkazu níže je jako ukázka část diskuse z Poslanecké sněmovny PČR k financování veřejnoprávních médií:
https://www.pargument.eu/topic_det.php?id=1
Tomáš Osička
Stávka kněžích
Stávka kněžích byla krutá. Nebyly mše a dokonce se nikdo nemohl vyzpovídat. Svatopetrské náměstí v Říme zaplavily černé taláry a dožadovaly se svých požadavků.
Tomáš Osička
Lži, dezinformace a tak
Nechci se pouštět do rozboru rozdílu mezi výrazy lži a dezinformace. Chci se zamyslet nad tím, že už máme dost nástrojů na to, abychom mohli lži a jejich vyvracení účinně řešit i bez omezení svobody slova.
Tomáš Osička
Informační chaos mediálního světa
Malé zamyšlení nad informačním chaosem současnosti a zda to má řešení. Je to ptákovina, raději to ani nečtěte.
Tomáš Osička
Konstruktivní žurnalistika a krize tradičních médií
Narazil jsem jsem na časopis Mediažurnál, který provozuje Syndikát novinářů ČR. Zareagoval jsem na jeden zajímavý článek. Moc by mě zajímalo, co na to řeknou čtenáři iDnes blogu.
Tomáš Osička
Sociální sítě a řízení státu
Každou chvíli slyšíme nějaké mudrlanty kafrat o sociálních sítích, virtuálních bublinách, vyprázdněné politice a rozmělňování společnosti. Můj blábol je pochopitelně nejlepší, protože vyřeší všechny globální problémy a tak.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Babiš si příští týden bere dovolenou, jednání povedou Havlíček a Schillerová
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš ve svém pravidelném videopříspěvku...
Kriminalisté prověřují podezřelé úmrtí muže v Zábřehu
Kriminalisté prověřují od nedělního rána v Zábřehu na Šumpersku podezřelé úmrtí muže. K objasnění...
Moravec to nevydržel a utnul Otázky. Tato debata už je zbytečná, prohlásil
Personální obsazení v nové vládě není podle poslance Patrika Nachera (ANO) zatím na pořadu dne....
Diadém i brož. Zloději ukradli z Louvre vzácné šperky, muzeum zavřelo
Do muzea Louvre v Paříži se vloupali zloději, v neděli proto zůstává zavřené. Francouzská...
Prodej nového bytu 2+kk po kompletní rekonstrukci v centru Stříbra
Jakoubkova, Stříbro, okres Tachov
3 300 000 Kč
- Počet článků 19
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 688x