Zodpovědnost jako sprosté slovo aneb proč se raději urazíme, než abychom něco změnili

Zodpovědnost dnes zní jako urážka. Všichni chceme svobodu, ale bez následků — a když se něco nepovede, raději se urazíme, než abychom něco změnili. Přitom říct „tohle je na mně“ je ten největší projev vnitřní síly.

Kdysi bývala zodpovědnost ctností. Dnes je to skoro urážka.
Stačí někomu naznačit, že by mohl převzít odpovědnost za vlastní život — a máte zaděláno na osobní konflikt, případně veřejnou popravu na sociálních sítích. „Cože?! To jako říkáš, že to je moje vina?“ Ne, já říkám, že to můžeš ovlivnit. Ale to je, zdá se, ještě horší.
Všichni chceme svobodu – dokud něco nepokazíme
Moderní člověk touží po svobodě. Chce si dělat, co chce, kdy chce, s kým chce, a hlavně — aby za to nemusel nést následky. Je to zvláštní úkaz. Chtěli jsme být dospělí, abychom nemuseli poslouchat rodiče. A pak jsme zjistili, že dospělost znamená, že už se nemáme na koho vymluvit. Tak jsme si vymysleli nové rodiče: společnost, systém, vládu, počasí, planety a samozřejmě – „ty druhé“.
Dnes už nikdo není neschopný. Všichni jsme jen „nepochopení“, „pod tlakem“, nebo „v procesu sebeléčení“.
Kult oběti aneb jak být nevinný za každou cenu
Žijeme v době, kdy být obětí je výhodné. Oběť má imunitu. Oběť se nekritizuje. Oběť se hýčká, lajkuje a sdílí.
Řeknete: „To se ti stalo? To je strašné!“
Neřeknete: „A co s tím uděláš?“ Protože to by byla mikroagrese.
A tak vzniká nový druh duchovního aristokrata — člověk, který sice trpí, ale s elegancí. Který sice nic nezmění, ale zato o tom krásně mluví. Který nepracuje na sobě, ale má hluboké pochopení pro to, proč to nejde.
„Nejsem oběť, ale všechno je vaše vina“
Zodpovědnost se nám plete s vinou. Řeknete-li dnes někomu, že má vzít život do svých rukou, slyší to jako obžalobu.
Zodpovědnost ale není o vině. Je to o moci. O tom, že můžu něco změnit, pokud chci. Jenže „chtít“ je náročné. Zvlášť když se dá všechno vysvětlit geneticky, karmicky nebo kolektivní energií.
A tak vzniká zvláštní filozofie moderního člověka:
Když se mi daří: „To jsem si přitáhl.“
Když se mi nedaří: „To vesmír zkouší moji trpělivost.“
Psychologický paradox: čím víc svobody, tím víc výmluv
Nikdy jsme nebyli svobodnější. A nikdy jsme se necítili tak bezmocní.
Proč? Protože svoboda bez odpovědnosti je jako auto bez volantu. Krásně se o ní mluví, ale špatně se s ní jede.
Když se podíváte kolem sebe, zjistíte, že většina lidí vlastně nechce svobodu. Chtějí jen právo volit, koho obvinit. A ideálně, aby to znělo duchovně.
Proto máme tolik lidí, kteří „pracují na sobě“ už deset let, ale jejich jediný skutečný výkon je seznam všech těch, kdo jim to pokazili.
Zodpovědnost jako forma duševní hygieny
Přitom přijmout zodpovědnost není trest. Je to osvobození. V tu chvíli totiž přestaneme být figurkou v cizí hře.
Psychologicky řečeno: když si připustím, že jsem spolutvůrcem svého života, získávám zpátky sílu. Neznamená to, že za všechno můžu. Jen to, že už nemusím čekat, až se svět změní za mě.
Ale chápu, to nezní tak lákavě jako: „Já za to nemůžu, to moje vnitřní dítě se zrovna necítí komfortně.“
Satirický mezivýkřik: národ výmluv
Přijměme fakt: kdyby se udělovaly medaile za kreativitu ve výmluvách, Češi by brali zlato.
„Já bych cvičil, ale mám špatný tlak.“
„Já bych se rozejít chtěla, ale co když si nenajdu jiného?“
„Já bych byl šťastný, ale stát mi to kazí.“
A přitom by někdy stačilo prosté: „Nechce se mi.“ To je alespoň upřímné. A paradoxně – mnohem zralejší.
Zodpovědnost není břemeno, ale kompas
Zodpovědnost neznamená, že musím všechno zvládnout. Znamená to, že přestanu hrát roli, která se mi nelíbí. Že když se mi něco nelíbí, tak to buď změním, nebo zůstanu a přestanu si stěžovat. Protože pokud neudělám ani jedno, pak si zasloužím přesně to, co mám.
A tady se dostáváme k pointě: Nejsvobodnější člověk není ten, kdo má nejvíc možností. Ale ten, kdo má odvahu říct: „Tohle je na mně.“
Závěrem: co by Freud s úsměvem podepsal
Freud by nám dnes možná řekl: „Vaše potíže nejsou z dětství. Jsou z toho, že se vám nechce dospět.“
A měl by pravdu. Dospělost totiž nezačíná tehdy, když si koupíme byt, ale když přestaneme obviňovat svět. A svoboda nezačíná tím, že můžeme všechno, ale tím, že přestaneme všechno svádět na ostatní.
Takže příště, až budete mít chuť se urazit, zkuste místo toho něco udělat. Je to méně efektní — ale zatraceně účinné.

Autor: Ondřej Vejsada | pondělí 24.11.2025 7:04 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Další články autora

Ondřej Vejsada

Smysl života na zkoušku: proč chceme všechno zažít, ale nic prožít doopravdy

Doba zkušebních verzí nás naučila všechno jen testovat — vztahy, víru, sebe. Chceme zažít všechno, ale nic prožít do hloubky. Skutečný smysl ale nevzniká ve změnách, ale v tom, u čeho dokážeme zůstat.

23.11.2025 v 7:03 | Karma: 10,17 | Přečteno: 70x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Jak přežít vlastní očekávání (a zůstat přitom normální)

Jsme odborníci na vlastní týrání: „měl bych, musím, už dávno jsem měl“ nám hraje v hlavě nonstop. Největší tlak ale nepochází od druhých – vytváříme si ho sami. Možná stačí jediné: přestat být svým vlastním manažerem.

21.11.2025 v 7:04 | Karma: 7,49 | Přečteno: 86x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Když se život mění v představení: proč dnes každý hraje sám sebe

Honíme autenticitu jako výkon a hrajeme role sami sebe, až zapomínáme, kdo vlastně jsme. Svět se změnil v nekonečné jeviště – všichni herci, žádní diváci. A opravdovost začíná teprve tam, kde zhasnou světla.

20.11.2025 v 7:03 | Karma: 7,00 | Přečteno: 77x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Život bez návodu: Proč chceme jistoty ve světě, který žádné nemá

Hledáme návody na všechno – jak žít, milovat, dýchat i cítit. Jenže čím víc toužíme po jistotě a kontrole, tím víc nás život učí pravý opak: nic jisté není. A právě tam začíná svoboda.

19.11.2025 v 7:03 | Karma: 8,15 | Přečteno: 84x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Generace vyhořelých romantiků: proč už nemilujeme, ale analyzujeme

Dnešní vztahy už nežijeme – analyzujeme je. Láska musí projít testem kompatibility, psychologickým auditem i online diskuzí. Místo citu nastoupila diagnóza. A možná právě proto cítíme méně než kdy dřív.

18.11.2025 v 7:03 | Karma: 7,61 | Přečteno: 95x | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!
19. listopadu 2025

Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)
20. listopadu 2025  14:40

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  20:36

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  12:15

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...
17. listopadu 2025  16:52

Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...

Požár haly na letišti v Brně-Tuřanech. Zásah zkomplikovalo počasí

Ilustrační snímek
24. listopadu 2025  7:30,  aktualizováno  8:02

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi 5000 metrů čtverečních....

Sněhový chaos v Německu. Na kluzké dálnici zahynuli nejméně tři lidé

polizei německá policie
24. listopadu 2025  8:01

První souvislý sníh a kluzké vozovky způsobil velké problémy řidičům v Německu. V Bavorsku zemřeli...

Na Česko se snesla sněhová nadílka. Situaci na silnicích komplikuje i ledovka

Do nížin dorazil první sníh.
24. listopadu 2025  6:34,  aktualizováno  7:59

Sledujeme online Většinu Česka v noci zasypal čerstvý sníh. Nejvíce ho mimo horské oblasti napadlo na severozápadě...

USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný mírový rámec. Otázky zůstávají

V Ženevě roste šance na mír, USA a Ukrajina hlásí dosud největší posun. (23....
23. listopadu 2025  18:45,  aktualizováno  24. 11. 7:57

Sledujeme online USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný mírový rámec pro možné ukončení války, uvedl Bílý dům ve...

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 339
  • Celková karma 8,71
  • Průměrná čtenost 167x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.