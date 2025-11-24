Zodpovědnost jako sprosté slovo aneb proč se raději urazíme, než abychom něco změnili
Kdysi bývala zodpovědnost ctností. Dnes je to skoro urážka.
Stačí někomu naznačit, že by mohl převzít odpovědnost za vlastní život — a máte zaděláno na osobní konflikt, případně veřejnou popravu na sociálních sítích. „Cože?! To jako říkáš, že to je moje vina?“ Ne, já říkám, že to můžeš ovlivnit. Ale to je, zdá se, ještě horší.
Všichni chceme svobodu – dokud něco nepokazíme
Moderní člověk touží po svobodě. Chce si dělat, co chce, kdy chce, s kým chce, a hlavně — aby za to nemusel nést následky. Je to zvláštní úkaz. Chtěli jsme být dospělí, abychom nemuseli poslouchat rodiče. A pak jsme zjistili, že dospělost znamená, že už se nemáme na koho vymluvit. Tak jsme si vymysleli nové rodiče: společnost, systém, vládu, počasí, planety a samozřejmě – „ty druhé“.
Dnes už nikdo není neschopný. Všichni jsme jen „nepochopení“, „pod tlakem“, nebo „v procesu sebeléčení“.
Kult oběti aneb jak být nevinný za každou cenu
Žijeme v době, kdy být obětí je výhodné. Oběť má imunitu. Oběť se nekritizuje. Oběť se hýčká, lajkuje a sdílí.
Řeknete: „To se ti stalo? To je strašné!“
Neřeknete: „A co s tím uděláš?“ Protože to by byla mikroagrese.
A tak vzniká nový druh duchovního aristokrata — člověk, který sice trpí, ale s elegancí. Který sice nic nezmění, ale zato o tom krásně mluví. Který nepracuje na sobě, ale má hluboké pochopení pro to, proč to nejde.
„Nejsem oběť, ale všechno je vaše vina“
Zodpovědnost se nám plete s vinou. Řeknete-li dnes někomu, že má vzít život do svých rukou, slyší to jako obžalobu.
Zodpovědnost ale není o vině. Je to o moci. O tom, že můžu něco změnit, pokud chci. Jenže „chtít“ je náročné. Zvlášť když se dá všechno vysvětlit geneticky, karmicky nebo kolektivní energií.
A tak vzniká zvláštní filozofie moderního člověka:
Když se mi daří: „To jsem si přitáhl.“
Když se mi nedaří: „To vesmír zkouší moji trpělivost.“
Psychologický paradox: čím víc svobody, tím víc výmluv
Nikdy jsme nebyli svobodnější. A nikdy jsme se necítili tak bezmocní.
Proč? Protože svoboda bez odpovědnosti je jako auto bez volantu. Krásně se o ní mluví, ale špatně se s ní jede.
Když se podíváte kolem sebe, zjistíte, že většina lidí vlastně nechce svobodu. Chtějí jen právo volit, koho obvinit. A ideálně, aby to znělo duchovně.
Proto máme tolik lidí, kteří „pracují na sobě“ už deset let, ale jejich jediný skutečný výkon je seznam všech těch, kdo jim to pokazili.
Zodpovědnost jako forma duševní hygieny
Přitom přijmout zodpovědnost není trest. Je to osvobození. V tu chvíli totiž přestaneme být figurkou v cizí hře.
Psychologicky řečeno: když si připustím, že jsem spolutvůrcem svého života, získávám zpátky sílu. Neznamená to, že za všechno můžu. Jen to, že už nemusím čekat, až se svět změní za mě.
Ale chápu, to nezní tak lákavě jako: „Já za to nemůžu, to moje vnitřní dítě se zrovna necítí komfortně.“
Satirický mezivýkřik: národ výmluv
Přijměme fakt: kdyby se udělovaly medaile za kreativitu ve výmluvách, Češi by brali zlato.
„Já bych cvičil, ale mám špatný tlak.“
„Já bych se rozejít chtěla, ale co když si nenajdu jiného?“
„Já bych byl šťastný, ale stát mi to kazí.“
A přitom by někdy stačilo prosté: „Nechce se mi.“ To je alespoň upřímné. A paradoxně – mnohem zralejší.
Zodpovědnost není břemeno, ale kompas
Zodpovědnost neznamená, že musím všechno zvládnout. Znamená to, že přestanu hrát roli, která se mi nelíbí. Že když se mi něco nelíbí, tak to buď změním, nebo zůstanu a přestanu si stěžovat. Protože pokud neudělám ani jedno, pak si zasloužím přesně to, co mám.
A tady se dostáváme k pointě: Nejsvobodnější člověk není ten, kdo má nejvíc možností. Ale ten, kdo má odvahu říct: „Tohle je na mně.“
Závěrem: co by Freud s úsměvem podepsal
Freud by nám dnes možná řekl: „Vaše potíže nejsou z dětství. Jsou z toho, že se vám nechce dospět.“
A měl by pravdu. Dospělost totiž nezačíná tehdy, když si koupíme byt, ale když přestaneme obviňovat svět. A svoboda nezačíná tím, že můžeme všechno, ale tím, že přestaneme všechno svádět na ostatní.
Takže příště, až budete mít chuť se urazit, zkuste místo toho něco udělat. Je to méně efektní — ale zatraceně účinné.
Ondřej Vejsada
Smysl života na zkoušku: proč chceme všechno zažít, ale nic prožít doopravdy
Doba zkušebních verzí nás naučila všechno jen testovat — vztahy, víru, sebe. Chceme zažít všechno, ale nic prožít do hloubky. Skutečný smysl ale nevzniká ve změnách, ale v tom, u čeho dokážeme zůstat.
Ondřej Vejsada
Jak přežít vlastní očekávání (a zůstat přitom normální)
Jsme odborníci na vlastní týrání: „měl bych, musím, už dávno jsem měl“ nám hraje v hlavě nonstop. Největší tlak ale nepochází od druhých – vytváříme si ho sami. Možná stačí jediné: přestat být svým vlastním manažerem.
Ondřej Vejsada
Když se život mění v představení: proč dnes každý hraje sám sebe
Honíme autenticitu jako výkon a hrajeme role sami sebe, až zapomínáme, kdo vlastně jsme. Svět se změnil v nekonečné jeviště – všichni herci, žádní diváci. A opravdovost začíná teprve tam, kde zhasnou světla.
Ondřej Vejsada
Život bez návodu: Proč chceme jistoty ve světě, který žádné nemá
Hledáme návody na všechno – jak žít, milovat, dýchat i cítit. Jenže čím víc toužíme po jistotě a kontrole, tím víc nás život učí pravý opak: nic jisté není. A právě tam začíná svoboda.
Ondřej Vejsada
Generace vyhořelých romantiků: proč už nemilujeme, ale analyzujeme
Dnešní vztahy už nežijeme – analyzujeme je. Láska musí projít testem kompatibility, psychologickým auditem i online diskuzí. Místo citu nastoupila diagnóza. A možná právě proto cítíme méně než kdy dřív.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
Požár haly na letišti v Brně-Tuřanech. Zásah zkomplikovalo počasí
V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi 5000 metrů čtverečních....
Sněhový chaos v Německu. Na kluzké dálnici zahynuli nejméně tři lidé
První souvislý sníh a kluzké vozovky způsobil velké problémy řidičům v Německu. V Bavorsku zemřeli...
Na Česko se snesla sněhová nadílka. Situaci na silnicích komplikuje i ledovka
Sledujeme online Většinu Česka v noci zasypal čerstvý sníh. Nejvíce ho mimo horské oblasti napadlo na severozápadě...
USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný mírový rámec. Otázky zůstávají
Sledujeme online USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný mírový rámec pro možné ukončení války, uvedl Bílý dům ve...
Stavební pozemky ve Slavkovském lese
Mnichov, okres Cheb
3 789 500 Kč
- Počet článků 339
- Celková karma 8,71
- Průměrná čtenost 167x