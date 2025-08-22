Životní postoj „No a co?!“

Postoj „No a co?!“ není rezignace, ale klíč k vnitřnímu klidu. Učí nás brát životní maléry s humorem a šetřit síly na hledání řešení místo zbytečného dramatu.

Možná to bude znít jako provokace. Ale není. Je to jen taková mírně ohlazená varianta známého lidového moudra: „Hlavně se z toho nepodělat.“
Mávnutí rukou jako životní strategie
Podle mé skromné, leč praxí poněkud omlácené zkušenosti vede cesta k vnitřnímu klidu (a někdy i ke štěstí) často přes jednoduchý pohyb – mávnutí rukou – doplněný dvěma malými, ale kouzelnými slovy: „No a co?!“
Neříkám, že jde o univerzální lék na všechny problémy. Ale funguje překvapivě často. Protože ruku na srdce: kdo z nás nezažil hromadu trablů, malérů a mini-apokalyps v běžném životě?
A pokaždé máme několik možností:
Varianta drama: zhroutit se, fňukat, spustit vnitřní monolog o tom, jak je svět nespravedlivý, a vyžadovat minimálně lítost, ideálně kompletní zásah záchranného týmu přátel a příbuzných.
Varianta „No a co?!“: uznat realitu (“Jo, stalo se.“), odmítnout se zlomit a začít hledat cestu ven, ponaučení nebo aspoň dobrý příběh k vyprávění.
Proč to funguje
Postoj „No a co?!“ totiž není rezignace. Není to ani cynismus. Je to způsob, jak přestat plýtvat energií na okázalé lamentování a raději ji investovat do řešení. Navíc má v sobě drobnou dávku humoru – a humor, jak víme, je nejsnazší forma emoční první pomoci.
Ale co když…
Teď si možná říkáte: „To se ti to říká, když jde o drobnosti. Ale co velké věci? Co traumata?“ Ano, neříkám, že to platí pro každou katastrofu. Jenže upřímně – spousta našich „katastrof“ je při zpětném pohledu spíš historka na tři minuty, která se hodí k pivu.
A jestli vás tenhle přístup trochu irituje? No… a co? 😉

Autor: Ondřej Vejsada | pátek 22.8.2025 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

