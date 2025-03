Život v bublině aneb proč jsem přestal dávat druhou šanci těm, co si ji nezaslouží

Nemusíte dávat druhou šanci těm, co si ji nezaslouží. Proč se trápit toxickými vztahy, když je můžete jednoduše vymazat – stejně jako na sociálních sítích? Udělejte si pořádek i v reálném životě!

Dlouho jsem si myslel, že musím vycházet se všemi. Že musím být ten „lepší člověk“, co se chová slušně i k těm, kteří jím pohrdají, dívají se na něj svrchu nebo ho skrytě ponižují. Prostě že musím „nastavit druhou tvář“, protože tak je to přece správné. Že musím pochopit, proč se někdo chová jako idiot, a ještě se mu omluvit za to, že jsem měl tu drzost si toho všimnout.

A pak mi to došlo.

Každý z nás žije ve své bublině. Někdo v bublině intelektuálů, někdo v bublině konspiračních teorií, někdo v bublině fitness fanatiků a někdo zase v bublině křupavých rohlíků a televizních zpráv. A pokud žijeme v bublině, tak proč bychom neměli mít právo si vybrat, kdo do ní patří?

Síto vztahů: proč nechat odejít ty, co jen berou

Nejde o to obklopit se yesmany, co mi budou neustále přikyvovat a říkat „máš pravdu“. Naopak, mám rád diskuze, dokonce i ostré debaty, kde se tříbí názory. Ale pokud někdo místo argumentů vytáhne urážky, osobní útoky a rádoby vtipné ponižování, pak na shledanou. Když nemáš argument, ale máš potřebu mě srazit, pak máme problém. Respektuji odlišné názory, ale nerespektuji lidi, kteří zneužívají druhé k vlastnímu pocitu nadřazenosti.

A tak jsem začal ve svém životě dělat čistku.

Blokování: nejen na sítích, ale i v realitě

Stejně jako si na sociálních sítích můžeme jedním kliknutím odstranit lidi, kteří jen šíří negativitu, můžeme to udělat i v reálném životě. A víte co? Je to osvobozující. Přestat si lámat hlavu nad tím, co si o vás myslí někdo, kdo pro vás vlastně vůbec nic neznamená. Přestat investovat čas do vztahů, kde jen jeden dává a druhý bere.

Okopávače kotníků, závistivce a rádoby vtipálky, kteří se smějí jen tehdy, když je to na váš účet? Dávno jsem je vymazal ze svého života. A víte, co je na tom nejlepší? Ti správní lidé mi zůstali a dokonce se přidávají další, mnoho dalších! Ti, co respektují, že respekt musí být vzájemný.

A pokud mě za to chcete soudit? No… to je asi tak jediné, co s tím můžete udělat. 😊