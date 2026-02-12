Život je hra. A to stačí.
Existuje věta, která zní na první poslech lehkovážně, skoro až nezodpovědně: „Život je hra.“
Mnoho lidí na ni reaguje podrážděně. Protože hra se jim spojuje s něčím nevážným, dětinským, nezodpovědným. Jenže čím déle nad tím přemýšlím, tím víc mi dochází, že problém není v té větě – ale v tom, jak špatně chápeme, co hra vlastně znamená.
Každý hraje. Jen si to nechce přiznat.
Život je společně sdílené prostředí, ve kterém každý z nás hraje sám za sebe. Máme jiné startovní pozice, jiné karty v ruce, jiné zkušenosti. Někdo hraje opatrně, někdo riskuje, někdo se schovává v pravidlech, jiný je ignoruje. A přesto máme tendenci zapomínat na jednu zásadní věc: nikdo nehraje naši hru za nás. Můžeme pozorovat ostatní. Můžeme s nimi spolupracovat. Můžeme se jimi inspirovat – nebo se vůči nim vymezovat. Ale jakmile začneme prožívat cizí hru jako vlastní, začneme ztrácet orientaci.
Nehraj hru druhých. Hraj svoji.
Jedna z nejvyčerpávajících věcí v životě je snaha: žít podle očekávání druhých, reagovat na jejich tahy, opravovat jejich chyby, nebo se trápit tím, že „hrají špatně“. Jenže posuzování cizí hry nám nijak nepomáhá. Nepřináší lepší výsledek. Nepřináší klid. Nepřináší smysl. Naopak – odvádí pozornost od jediné hry, nad kterou máme skutečný vliv. A tou je ta naše.
Cíl hry není výhra
Tohle bývá pro mnoho lidí nejtěžší přijmout. Hledáme cíl. Smysl. Závěrečný bod, kde si konečně řekneme, že „teď už je to správně“. Jenže co když žádný takový bod neexistuje? Co když je cílem hry ji hrát – co nejlépe podle svého svědomí, svých možností a svých hodnot? Bez čekání na znamení. Bez slibů budoucí odměny. Bez iluze, že „až jednou“, tak teprve potom. Protože jedna z mála pevných daností téhle hry je, že je časově omezená. A nikdo z nás neví, jak dlouho bude jeho herní čas trvat.
Pozorování není pasivita
Často se mluví o „pozorování“, ale bývá mylně chápáno jako odstup, chlad nebo rezignace. Jenže skutečné pozorování je aktivní. Je to schopnost: všímat si, co moje jednání přináší, sledovat důsledky vlastních tahů, a podle výsledků hru průběžně upravovat. Nejde o to se stáhnout ze hry. Jde o to hrát vědoměji.
Komplikace si vytváříme sami
Život sám o sobě je překvapivě jednoduchý. Složitým ho dělá naše mysl – očekávání, srovnávání, neustálé hodnocení a snaha dojít někam, kam možná ani dojít nejde. Když přijmeme, že: nehrajeme o absolutní pravdu, nehrajeme o dokonalost, nehrajeme o schválení všech ostatních, může se objevit něco nečekaného: úleva. Ne proto, že by na ničem nezáleželo. Ale proto, že konečně záleží na tom správném.
Závěrem (bez patosu)
Život není zkouška, kterou musíme složit. Není projekt, který musíme obhájit. Není výkon, který musí někdo ohodnotit. Je to hra, ve které: každý hraje sám za sebe, každý má jiné podmínky, a každý má omezený čas. A možná právě proto dává smysl přestat se dívat kolem sebe a začít se ptát: Hraju svoji hru tak, jak teď opravdu nejlépe )umím? Pokud ano, pak je to – alespoň pro dnešek – úplně dostačující.
Ondřej Vejsada
