Život je hra. A to stačí.

„Život je hra“ nezní lehkovážně, ale osvobozujícím způsobem. Nejde o výhru ani cíl, ale o to hrát svou vlastní hru vědomě – bez srovnávání, bez cizích pravidel a bez čekání na „až jednou“.

Existuje věta, která zní na první poslech lehkovážně, skoro až nezodpovědně: „Život je hra.“
Mnoho lidí na ni reaguje podrážděně. Protože hra se jim spojuje s něčím nevážným, dětinským, nezodpovědným. Jenže čím déle nad tím přemýšlím, tím víc mi dochází, že problém není v té větě – ale v tom, jak špatně chápeme, co hra vlastně znamená.
Každý hraje. Jen si to nechce přiznat.
Život je společně sdílené prostředí, ve kterém každý z nás hraje sám za sebe. Máme jiné startovní pozice, jiné karty v ruce, jiné zkušenosti. Někdo hraje opatrně, někdo riskuje, někdo se schovává v pravidlech, jiný je ignoruje. A přesto máme tendenci zapomínat na jednu zásadní věc: nikdo nehraje naši hru za nás. Můžeme pozorovat ostatní. Můžeme s nimi spolupracovat. Můžeme se jimi inspirovat – nebo se vůči nim vymezovat. Ale jakmile začneme prožívat cizí hru jako vlastní, začneme ztrácet orientaci.
Nehraj hru druhých. Hraj svoji.
Jedna z nejvyčerpávajících věcí v životě je snaha: žít podle očekávání druhých, reagovat na jejich tahy, opravovat jejich chyby, nebo se trápit tím, že „hrají špatně“. Jenže posuzování cizí hry nám nijak nepomáhá. Nepřináší lepší výsledek. Nepřináší klid. Nepřináší smysl. Naopak – odvádí pozornost od jediné hry, nad kterou máme skutečný vliv. A tou je ta naše.
Cíl hry není výhra
Tohle bývá pro mnoho lidí nejtěžší přijmout. Hledáme cíl. Smysl. Závěrečný bod, kde si konečně řekneme, že „teď už je to správně“. Jenže co když žádný takový bod neexistuje? Co když je cílem hry ji hrát – co nejlépe podle svého svědomí, svých možností a svých hodnot? Bez čekání na znamení. Bez slibů budoucí odměny. Bez iluze, že „až jednou“, tak teprve potom. Protože jedna z mála pevných daností téhle hry je, že je časově omezená. A nikdo z nás neví, jak dlouho bude jeho herní čas trvat.
Pozorování není pasivita
Často se mluví o „pozorování“, ale bývá mylně chápáno jako odstup, chlad nebo rezignace. Jenže skutečné pozorování je aktivní. Je to schopnost: všímat si, co moje jednání přináší, sledovat důsledky vlastních tahů, a podle výsledků hru průběžně upravovat. Nejde o to se stáhnout ze hry. Jde o to hrát vědoměji.
Komplikace si vytváříme sami
Život sám o sobě je překvapivě jednoduchý. Složitým ho dělá naše mysl – očekávání, srovnávání, neustálé hodnocení a snaha dojít někam, kam možná ani dojít nejde. Když přijmeme, že: nehrajeme o absolutní pravdu, nehrajeme o dokonalost, nehrajeme o schválení všech ostatních, může se objevit něco nečekaného: úleva. Ne proto, že by na ničem nezáleželo. Ale proto, že konečně záleží na tom správném.
Závěrem (bez patosu)
Život není zkouška, kterou musíme složit. Není projekt, který musíme obhájit. Není výkon, který musí někdo ohodnotit. Je to hra, ve které: každý hraje sám za sebe, každý má jiné podmínky, a každý má omezený čas. A možná právě proto dává smysl přestat se dívat kolem sebe a začít se ptát: Hraju svoji hru tak, jak teď opravdu nejlépe )umím? Pokud ano, pak je to – alespoň pro dnešek – úplně dostačující.

Autor: Ondřej Vejsada | čtvrtek 12.2.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Další články autora

Ondřej Vejsada

Když se člověku uleví – a ego si to vezme osobně

Úleva po těžkém období může vypadat jako zralost – ale někdy je to jen euforie. Když se nová energie vlije do starých vzorců, ego převezme řízení a svoboda se začne tvářit jako pravda o světě.

11.2.2026 v 7:01 | Karma: 7,56 | Přečteno: 91x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Lidé, kteří čekají, až se jim bude chtít

„Až se mi bude chtít, tak začnu.“ Věta, která zní rozumně, ale často znamená nikdy. Proč motivace nevzniká čekáním, ale pohybem – a jak se z opatrnosti stává tichá brzda života.

10.2.2026 v 7:02 | Karma: 7,92 | Přečteno: 122x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Když se z „jsem takový“ stane výmluva

„Já už jsem takový“ může znít jako sebepřijetí, ale často je to jen výmluva. Kdy se identita mění v alibi, které nás chrání před změnou – a kdy se z pohodlné jistoty stává tiché vězení?

9.2.2026 v 7:00 | Karma: 5,31 | Přečteno: 90x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Na některé věci peníze nemáme. A na jiné je máme vždycky...

„Na to teď nemám peníze“ často neříká nic o účtu, ale o prioritách. Proč bez váhání utrácíme za úlevy, ale investici do sebe odsouváme? A co nás ve skutečnosti stojí víc než peníze?

8.2.2026 v 7:00 | Karma: 9,68 | Přečteno: 228x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Když se z rozumu stane brzda

Rozum může pomáhat – ale taky brzdit. Když všechno chápeme, analyzujeme a vysvětlujeme, často se nic nemění. Kdy se z porozumění stává úkryt před rizikem a odvaha ustupuje dokonalým argumentům?

6.2.2026 v 7:00 | Karma: 6,23 | Přečteno: 75x | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
8. února 2026  9:36

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power
5. února 2026  15:13

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.
5. února 2026

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
7. února 2026  14:55,  aktualizováno  8. 2. 7:59

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci
6. února 2026  8:36

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...

Hokej, super-G i rychlobruslení. 6. den ZOH přinese Čechům nabitý program. Kdy zapnout TV?

Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů....
12. února 2026  8:53

Dnešní olympijský program je hodně výživný. Šestý den her totiž nabídne hned několik českých taháků...

Kasowitz a Mishcon de Reya komentují rok tiranského starosty Eriona Veliaje ve vazbě: 365 dní a stále čelí upírání práv na spravedlivý proces i zjevné politické perzekuci

12. února 2026  8:42

Hinen představí na veletrhu ENEX 2026 nový třífázový hybridní systém s nízkým napětím o výkonu 15 kW

12. února 2026  8:14

V opuštěném domě v Praze hořelo. Ze střechy hasiči zachraňovali bezdomovce

V Záběhlické ulici v Praze 10 zasahovali hasiči u požáru rodinného domu. (12....
12. února 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

K malému požáru rodinného domu v Praze 10 vyjížděli ve čtvrtek pražští hasiči ze třech stanic. Ze...

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 397
  • Celková karma 9,64
  • Průměrná čtenost 167x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.