Život jako předsíň aneb proč máme pocit, že to hlavní teprve přijde
Sedíte na terase. Je klid. Káva chutná dobře. Nikdo po vás nic nechce. Vlastně je vám docela hezky. A přesto někde vzadu v hlavě běží zvláštní pocit: „Ano…ale ještě to není úplně ono.“ Ne velká nespokojenost. Ne deprese. Ne tragédie. Jen tiché přesvědčení, že skutečný život se teprve blíží. Že to hlavní přijde až později. Až se něco dokončí. Vyřeší. Uklidní. Posune. A člověk si často ani neuvědomí, jak moc tímhle nastavením žije.
Dlouho jsem si myslel, že už se mě netýká klasická past života „mimo přítomnost“. Ta známá psychologická disciplína, kdy člověk buď přežvykuje minulost, nebo se bojí budoucnosti. To už u sebe opravdu moc nepozoruji. Přítomnost umím vnímat. Umím si užít obyčejné chvíle. Umím ocenit dobré věci, které v životě mám. Jenže mi došlo něco jemnějšího.
Možná neutíkáme z přítomnosti pryč. Možná z ní jen děláme mezistanici.
Jako bychom si podvědomě říkali: „Ano, toto je život…ale zatím jen pracovní verze.“ A právě v tom je ten problém. Moderní člověk je totiž často nastavený vývojově. Neustále někam směřuje. Něco buduje. Zlepšuje. Hledá. Posouvá. A samo o sobě na tom není nic špatného. Bez této schopnosti bychom se nikam neposunuli. Jenže psychika má zvláštní tendenci spojovat pocit plnosti až s nějakým budoucím bodem.
Až: bude více klidu, více jistoty, lepší vztah, lepší práce, více peněz, více času, více pochopení sebe sama, méně chaosu, více vyřešených věcí. A člověk mezitím žije. Jen tak trochu napůl. Ne proto, že by byl nešťastný. Ale protože vnitřně pořád čeká na okamžik, kdy začne „ta opravdová část života“.
To je mimochodem jeden z nejzajímavějších paradoxů dnešní doby. Nikdy jsme neměli tolik možností, tolik komfortu a tolik prostoru pro seberozvoj — a přesto mnoho lidí žije s pocitem podivné nedokončenosti. Jako by současnost byla jen čekárna. A možná je to ještě výraznější u přemýšlivých lidí. U těch, kteří svůj život nevnímají staticky, ale jako proces. Tito lidé často intuitivně cítí, že v nich existuje nějaký další potenciál, hlubší verze sebe sama nebo jiný způsob existence, ke kterému postupně dozrávají.
Jenže právě tady vzniká nebezpečí.
Člověk začne nenápadně znehodnocovat místo, kde právě stojí. Ne vědomě. Ne dramaticky. Spíš velmi jemně. Třeba tím, že si nikdy úplně nedovolí spočinout. Že si nedovolí vnitřně říct: „Možná už teď není jen příprava.“ Protože psychika orientovaná na horizonty umí vytvořit nekonečné množství dalších horizontů. A když dosáhneme jednoho, objeví se další. Pak další. A další. A tak lze strávit celý život čekáním na okamžik, kdy život konečně začne.
Jenže co když už dávno běží?
Možná největší problém není v tom, že máme cíle. Problém vzniká až ve chvíli, kdy kvůli nim přestaneme plně obývat vlastní současnost. Když z dneška uděláme pouhou předsíň zítřka. A přitom právě v těch „mezistupních“ se odehrává většina života: obyčejné rozhovory, cesty autem, ranní káva, ticho, únava, smích, chvíle, které se nezdají důležité.
Dokud jednou nezjistíme, že to vlastně bylo ono.
Možná tedy skutečná dospělost nespočívá v tom, že přestaneme něco chtít. Ani v tom, že zahodíme ambice a budeme meditovat pod stromem. Spíš v něčem mnohem prostším — že přestaneme zacházet se současností jako s provizoriem. Protože možná žádná finální verze života nikdy nepřijde. Možná existují jen stále hlubší způsoby, jak být tady.
Ondřej Vejsada
