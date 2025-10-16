Žijeme v budoucím čase
Říkáme, že žijeme teď. Ale to je asi stejná pravda, jako když si tvrdohlavě namlouváme, že nám chutná bezlepkové pivo. Reálně totiž většinu života trávíme jinde – v budoucím čase.
Jen se zkuste pozorovat. Co se vám honí hlavou? „Zítra musím na schůzku.“ „Musím dodělat ten projekt.“ „Co když mě nechá?“ „Co když to nevyjde?“ Vypadá to skoro jako zvláštní koníček – místo života prožívat preview trailer na to, co možná přijde. Jenže ten film, ve kterém nakonec hrajeme, vypadá vždycky úplně jinak než jeho upoutávka.
A tak pořád plánujeme, obáváme se, těšíme se, připravujeme se – jen na to, abychom zjistili, že budoucnost se stejně nikdy neřídí naším scénářem. Přesto na něj dál píšeme nekonečné poznámky na okraji.
Možná se nám to stalo proto, že přítomnost je příliš… krátká. Je to jen taková přestupní stanice mezi včerejškem a zítřkem. Sotva se v ní uvelebíme, už nás vyhazují: „Další prosím, další vteřinu, další minutu.“ Minulost je pevná – tam už se nic nezmění. Budoucnost je pružná – tam si můžeme malovat. A tak raději utíkáme tam. Protože v přítomnosti je příliš málo prostoru na iluze.
Psycholog by řekl: žijeme v anticipaci. Filosof by dodal: zapomínáme být. A obyčejný člověk by si povzdychl: „No jo, ale co s tím?“
Paradoxně se nedá nařídit: „Buď teď a tady.“ Zkuste to – a zjistíte, že už přemýšlíte, jestli se vám to daří. Takže jste zase v budoucnosti. Přítomnost se spíš musí stát. V drobných okamžicích, kdy nás něco přeruší – vůně ranní kávy, pohled, který nás zastaví, nebo dokonce obyčejné zakopnutí o práh. Najednou to není „co bude“ ani „co bylo“, ale jen to „co je“. A tak možná nejde o to zcela se přestěhovat z budoucího času do přítomného. Možná stačí mít v tom budoucím aspoň letní byt, ne trvalé bydliště. A občas se zastavit doma – tady a teď – než se zase vydáme malovat další vzdušné zámky.
👉 A vy? Kdy jste naposledy žili opravdu teď – a ne v upoutávce na zítřek?
Ondřej Vejsada
Toužíme po pravdě, ale platíme si iluze
Toužíme po pravdě, ale raději si platíme iluze. Protože pravda nic nestojí – a právě proto se jí bojíme. Iluze nám lichotí, pravda nás svléká. A zrcadlo je nejdražší tehdy, když se do něj opravdu podíváme.
Ondřej Vejsada
Když říkáme „už je mi to jedno“, myslíme „bolí to pořád“
Když říkáme „už je mi to jedno“, obvykle tím myslíme „pořád to bolí“. Jen jsme už unavení z bolesti, a tak ji schováme pod cynismus – aby nikdo neviděl, jak moc nám na tom záleželo.
Ondřej Vejsada
Nejsilnější pouta jsou ta neviditelná
Nejpevnější pouta nemají řetězy ani podpisy. Jsou to tiché dohody, které nikdy nepadly, a přesto nás svazují víc než jakákoli smlouva. Stačí je jen konečně vyslovit nahlas.
Ondřej Vejsada
Vnitřně se vylaď – no jo, ale jak?!
„Vnitřně se vylaď,“ říkají. Zní to moudře – dokud nezjistíte, že nejde o svíčku a mantru, ale o dřinu dirigenta, který musí sladit celý orchestr své duše, aby přestal hrát falešně.
Ondřej Vejsada
Víc než pravdy se bojíme změny
Pravdy se nebojíme – bojíme se toho, co by po ní mohlo přijít. Nezraňuje nás poznání, ale nutnost změny, kterou s sebou nese. Proto raději žijeme v klidu, i když víme, že hoří.
