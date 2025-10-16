Žijeme v budoucím čase

Tváříme se, že žijeme teď, ale většinu času trávíme v budoucnosti. Přemýšlíme, plánujeme, bojíme se – a život mezitím tiše probíhá právě tam, kde ho nejméně hledáme: v přítomném okamžiku.

Říkáme, že žijeme teď. Ale to je asi stejná pravda, jako když si tvrdohlavě namlouváme, že nám chutná bezlepkové pivo. Reálně totiž většinu života trávíme jinde – v budoucím čase.
Jen se zkuste pozorovat. Co se vám honí hlavou? „Zítra musím na schůzku.“ „Musím dodělat ten projekt.“ „Co když mě nechá?“ „Co když to nevyjde?“ Vypadá to skoro jako zvláštní koníček – místo života prožívat preview trailer na to, co možná přijde. Jenže ten film, ve kterém nakonec hrajeme, vypadá vždycky úplně jinak než jeho upoutávka.
A tak pořád plánujeme, obáváme se, těšíme se, připravujeme se – jen na to, abychom zjistili, že budoucnost se stejně nikdy neřídí naším scénářem. Přesto na něj dál píšeme nekonečné poznámky na okraji.
Možná se nám to stalo proto, že přítomnost je příliš… krátká. Je to jen taková přestupní stanice mezi včerejškem a zítřkem. Sotva se v ní uvelebíme, už nás vyhazují: „Další prosím, další vteřinu, další minutu.“ Minulost je pevná – tam už se nic nezmění. Budoucnost je pružná – tam si můžeme malovat. A tak raději utíkáme tam. Protože v přítomnosti je příliš málo prostoru na iluze.
Psycholog by řekl: žijeme v anticipaci. Filosof by dodal: zapomínáme být. A obyčejný člověk by si povzdychl: „No jo, ale co s tím?“
Paradoxně se nedá nařídit: „Buď teď a tady.“ Zkuste to – a zjistíte, že už přemýšlíte, jestli se vám to daří. Takže jste zase v budoucnosti. Přítomnost se spíš musí stát. V drobných okamžicích, kdy nás něco přeruší – vůně ranní kávy, pohled, který nás zastaví, nebo dokonce obyčejné zakopnutí o práh. Najednou to není „co bude“ ani „co bylo“, ale jen to „co je“. A tak možná nejde o to zcela se přestěhovat z budoucího času do přítomného. Možná stačí mít v tom budoucím aspoň letní byt, ne trvalé bydliště. A občas se zastavit doma – tady a teď – než se zase vydáme malovat další vzdušné zámky.
👉 A vy? Kdy jste naposledy žili opravdu teď – a ne v upoutávce na zítřek?

Autor: Ondřej Vejsada | čtvrtek 16.10.2025 7:02

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 308
  • Celková karma 9,98
  • Průměrná čtenost 171x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

