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Zbourat je snadné. Postavit něco, co vydrží, už tolik ne.

Zbořit bývá rychlé. Vybudovat něco, co vydrží, vyžaduje čas, trpělivost i pokoru. Možná právě proto svět nepotřebuje jen kritiky, ale hlavně lidi, kteří dokážou také něco vytvářet.

Nedávno mě napadlo zvláštní přirovnání. Nebojte, nebude o stavebnictví. Jen si ho na chvíli půjčím. Existují totiž firmy, jejichž práce spočívá v bourání. Když je potřeba odstranit starou budovu, nastoupí těžká technika. Za pár hodin může zmizet něco, co vznikalo celé roky. A pak existují lidé, kteří stavějí. Ne bourají. Stavějí. A právě v tom je podle mě ukrytá jedna zajímavá životní lekce.
Zničit bývá překvapivě snadné
Na zbourání domu nemusíte být vždy největší odborník. Stačí správné nářadí. Nebo dostatečně silný bagr. Na postavení domu už to ale nestačí. Tam je potřeba zkušenost. Přemýšlení. Trpělivost. Spolupráce. A hlavně čas. Myslím, že podobně fungují i lidské vztahy. Důvěra. Pověst. Přátelství. Rodina. To všechno jsou stavby. Jen z jiného materiálu.
Najít chybu umí skoro každý
Když se podíváte na jakoukoliv stavbu dostatečně pozorně, pravděpodobně na ní nějakou chybu najdete. Křivou spáru. Špatně natřený plot. Nepřesně položenou dlaždici. Najít chybu je důležité. Jenže najít chybu ještě neznamená umět postavit něco lepšího. A právě tady se podle mě často rozdělují lidé na dvě skupiny. Na ty, kteří hlavně hodnotí. A na ty, kteří hlavně tvoří.
Čím víc člověk staví...
Všiml jsem si jedné zvláštní věci. Lidé, kteří sami něco dlouhodobě budují, bývají často překvapivě pokorní. Ne proto, že by chyby neviděli. Vidí je velmi dobře. Jen také vědí, kolik práce stojí vytvořit něco, co vůbec funguje. Vědí, kolik slepých uliček předcházelo tomu, co dnes vypadá samozřejmě. A právě proto jejich kritika bývá jiná. Není hlasitější. Bývá opatrnější.
Kritika je levná
To neznamená, že kritika nemá své místo. Naopak. Bez ní bychom se neposouvali. Jen mám občas pocit, že jsme si spletli kritizování s tvořením. Jako by pouhé pojmenování chyby bylo samo o sobě zásluhou. Jenže mezi větou: „Tohle je špatně.“ a větou: „Pojďme to udělat lépe.“ je obrovský rozdíl. Ta první stojí pár vteřin. Ta druhá někdy několik let práce.
Co po nás zůstává?
Občas přemýšlím nad tím, co po člověku vlastně zůstává. Ne po smrti. Po každém obyčejném dni. Po dnešní poradě. Po dnešní návštěvě. Po dnešní hádce. Po dnešním rozhovoru. Odešel jsem z něj a něco jsem vybudoval? Nebo jsem jen něco zbořil? Přidal jsem trochu důvěry? Nebo jen další pochybnosti? Povzbudil jsem? Nebo jsem pouze ukázal, co je špatně?
Stavět je pomalejší
Možná právě proto je tvoření tak nenápadné. Nevzbudí tolik pozornosti. Nevypadá tak efektně. Budovat vztah trvá roky. Zničit ho někdy několik minut. Vybudovat důvěru stojí stovky drobných činů. Přijít o ni může člověk jedinou větou. Právě proto bývá destrukce tak lákavá. Je rychlá. Je vidět. A vytváří iluzi síly. Jenže skutečná síla možná vypadá úplně jinak.
Na závěr
Nemyslím si, že bychom měli přestat upozorňovat na chyby. Někdy je to potřeba. Jen bychom si měli čas od času položit ještě jednu otázku. Co vlastně stavím? Protože svět nepotřebuje jen lidi, kteří umějí přesně pojmenovat, co je špatně. Takových je kolem nás dost. Potřebuje hlavně lidi, kteří mají trpělivost vytvořit něco, co bude fungovat o trochu lépe. Možná totiž není nejdůležitější, kolik chyb během života odhalíme. Možná je důležitější, kolik věcí po nás zůstane stát.

Autor: Ondřej Vejsada | pátek 7.8.2026 7:00 | karma článku: 6,81 | přečteno: 66x

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Ondřej Vejsada

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Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

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